Landesbühnen erhalten Klima-Preis für „Petty Einweg“

Radebeul

In der Regel werden Theaterstücke und Filme erst nach ihrer Uraufführung mit Preisen ausgezeichnet. Nicht so bei den Landesbühnen Sachsen in Radebeul. Das Stück „Petty Einweg“, das sich mit der Reise einer Plastikflasche von der Herstellung bis zu ihrer Auflösung beschäftigt, wurde bereits vor seiner Premiere im März mit dem sächsischem „Eku-Zukunftspreis für Energie, Klima und Umwelt“ ausgezeichnet.

Mit dem Preis möchte das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft das vielfältige Engagement der Menschen in Sachsen im Bereich Klimaschutz unterstützen, sichtbar machen und die Akteure miteinander vernetzen.

Preisgeld in Höhe von 5000 Euro

Die Landesbühnen gehören zu den Preisträgern, die aus insgesamt 256 Einrichtungen durch ein Fachgremium ausgewählt und Ende 2021 vom Ministerium bekanntgegeben worden sind. „Die im Stück enthaltenen Themen Nachhaltigkeit und Wertigkeit von Gebrauchsgegenständen, sowie der Umgang mit Plastikmüll bieten ein Sprungbrett, um die jungen Zuschauer für ein bewussteres Leben zu sensibilisieren und zur aktiven Mitgestaltung unserer Umwelt einzuladen“, begründet das Ministerium die Auszeichnung.

Die Landesbühnen können sich ne­ben der Prämierung auch über ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro freuen. Mit der Förderung ist zudem ein begleitendes theaterpädagogisches Angebot zum Thema Umwelt und Plastik geplant, bei dem die Beteiligung der Kinder im Mittelpunkt steht. Das klimaneutrale Stück sei aber erst der Anfang: „Hier sehen wir die große Chance, gemeinsam neue Perspektiven auf Fragen des Umweltschutzes zu erarbeiten und dabei auszutesten, wie nachhaltige Arbeitsweisen langfristig in den Theaterbetrieb integriert werden können“, sagt Manuel Schöbel, Intendant der Landesbühnen Sachsen. Ziel sei es weiterhin, die Ansprüche der Landesbühnen an die Bedürfnisse und Herausforderungen der Zukunft anzupassen.

Premiere im März

In dem Klassenzimmer-Stück „Petty Einweg“, inszeniert von Jens Raschke, geht es um eine fantastische Reise einer PET-Flasche bis ans Ende der Welt. Die Flasche Petty Einweg erblickt das Licht der Welt in einer Getränkekiste und erkennt schnell, dass alles was sie ist, durch andere bestimmt wird. Ein Mensch wirft ihren Deckel weg und so verschwindet auch schnell ihr geliebter Saft. Pettys Reise beginnt. Sie landet auf einer Mülldeponie, im Meer und schließlich im Bauch eines Wales.

Lesen Sie auch „Sanfter Zwang“: Dresdens Kultur will nachhaltiger werden

Mit der Inszenierung möchte die Sparte Figurentheater der Landesbühnen Sachsen die Möglichkeit schaffen, mit Schülern ins Gespräch zu kommen. Durch die neue Perspektive sollen sie einen spielerischen Zugang zu den Themen Umweltverschmutzung und Wertigkeit von Gebrauchsgegenständen erhalten und sich mit der Frage nach dem Umgang mit den riesigen Mengen an Plastik- und Verpackungsmüll beschäftigen. Im März soll das Stück seine Premiere in einer Radebeuler Schule feiern. Danach wird es dann in anderen Bildungseinrichtungen in der Region aufgeführt.

Von Tim Krause