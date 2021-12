Dresden/Rumburk

Die Länderbahn übernimmt weitere Strecken im Norden Tschechiens. Das private Eisenbahnunternehmen, das unter anderem auch auf den Verbindungen von Dresden in Richtung Oberlausitz und nach Liberec (Reichenberg) unterwegs ist, wird mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag den Betrieb auf der nordböhmischen Regionalbahnlinie L 4 von Rumburk (Rumburg) über Česká Lípa (Böhmisch Leipa) nach Mladá Boleslav (Jungbunzlau) aufnehmen. Im Jahr darauf wird die Linie L 2 von Liberec über Česká Lípa nach Děčín (Tetschen) hinzukommen.

Die entsprechenden Verträge hatten Vertreter des Bezirks Liberec und eines tschechischen Tochterunternehmens der Länderbahn Anfang November unterschrieben. Beide Strecken werden vom Bezirk Liberec mit den beiden Nachbarregionen Ústí nad Labem (Aussig) und Mittelböhmen bestellt. Der Vertrag hat eine Laufzeit über zehn Jahre. Bislang sind die beiden Linien von den Tschechischen Bahnen (České dráhy) betrieben worden.

Strecken in Sachsen, Bayern und Tschechien

Die Länderbahn fährt seit 2014 auf den Strecken von Dresden nach Görlitz und Zittau. Auch die Regionalexpresslinie von Dresden über Zittau nach Liberec wird durch das Unternehmen betrieben. Schon 2010 erhielt die Länderbahn den Zuschlag für die grenzüberschreitende Verbindung von Liberec über Zittau nach Varnsdorf. Zudem ist der Anbieter im Vogtland und etlichen Regionen in Bayern im Einsatz – ebenso wie auf der Strecke des so genannten West-Expresses von München nach Prag. Seit zwei Jahren ist das Unternehmen darüber hinaus auf Strecken rund um die nordböhmische Stadt Louny unterwegs.

Auf den nun hinzugewonnen Linien werden Niederflurtriebwagen vom gleichen Typ zum Einsatz kommen, wie sie zwischen Dresden und der Oberlausitz unterwegs sind. Die Flotte der Länderbahn wurde deshalb um acht Fahrzeuge aufgestockt. Bislang verkehren auf beiden Linien keine Züge mit niedrigen Einstiegen. Die Triebwagen, so kündigt es die Länderbahn an, sollen durch die „höhere Leistung und Dynamik“ für mehr Pünktlichkeit auf den beiden Strecken sorgen.

Triebwagen werden mit WLAN und Steckdosen ausgerüstet

Überzeugt hätten die Verantwortlichen der Region Liberec dabei auch die im Ostsachsennetz eingesetzten Triebfahrzeuge, heißt es vom Unternehmen. Die Fahrzeuge sollen – wie es aktuell auch mit der Flotte in Ostsachsen geschieht – modernisiert und mit verschiedenen Extras ausgestattet werden. Dazu zählen große und kleine Tische, Steckdosen und WLAN. Die Außenwand der Toilettenkabine werde mit einer Radwanderkarte gestaltet. Wie auch in den Zügen in Ostsachsen wird in jedem Zug auf der L 4 ein Zugbegleiter den Fahrscheinverkauf am Sitzplatz anbieten.

Bereits seit mehr als zehn Jahren ist die Region Liberec bestrebt, auf den nicht elektrifizierten Linien auf Niederflurzüge zu setzen. „Durch die Unterzeichnung des Vertrages mit der Länderbahn vollenden wir einen Generationswechsel der Fahrzeuge auf allen regionalen Hauptstrecken, für welche die Region Liberec verantwortlich ist“, erklärte nun Bezirkshauptmann Martin Půta. Laut Michael Barták, Geschäftsführer der tschechischen Länderbahntochter, werden die Triebwagenzugführer und Zugbegleiter schon seit Anfang November auf den Betriebsstart vorbereitet.

Züge halten am Jedlova und in Doksy

Die L 4 hat in Rumburk einen direkten Anschluss an die seit wenigen Tagen wieder durchgängig fahrende Nationalparkbahn, die zwischen der nordböhmischen Kleinstadt über Sebnitz und Bad Schandau und Děčín verkehrt – und hat damit auch für Ausflügler aus Sachsen eine besondere Bedeutung. Auf der Fahrt in Richtung Česká Lípa halten die Züge am Bahnhof Jedlova (Tannenberg), der bei Bahnfreunden und wegen seiner Kneipe Kultstatus genießt. Der Bahnhof, in dem seit Neuestem sogar übernachtet werden kann, ist zugleich Ausgangspunkt für Wanderungen auf den gleichnamigen Berg, zur Burg Tolštejn (Tollenstein) oder für Radtouren.

Der Turm auf dem Jedlova bietet einen fantastischen Rundumblick auf die Region mit dem Elbsandsteingebirge und dem Lausitzer Gebirge. Quelle: Jiří Částka/CTK/Imago/Archiv

Ein weiterer Unterwegshalt der L 4 ist Doksy (Hirschberg am See) am Machasee – dem wohl beliebtesten Badesee Tschechiens und im Sommer stets touristischer Hotspot. Schon seit mehreren Jahren bietet die Länderbahn in den Sommermonaten an Wochenenden eine direkte Verbindung von Dresden über Liberec nach Doksy an. Mladá Boleslav ist indes ein wichtiges Industriezentrum in Nordböhmen. Hier hat der Autobauer Škoda seinen Hauptsitz. In dem Werk in Mladá Boleslav ist auch ein Großteil der rund 35 000 Mitarbeiter des Tochterunternehmens des deutschen Volkswagenkonzerns beschäftigt.

Von Sebastian Kositz