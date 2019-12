Kurz vor der Schuldenfreiheit: Heidenau muss neue Kredite aufnehmen

Heidenau

Die im nächsten Jahr geplanten Projekte kann die Stadt Heidenau angehen. Der Stadtrat verabschiedete einstimmig auf seiner jüngsten Sitzung den Haushalt und damit den Investitionsplan für das neue Jahr. „Das wichtigste und prominenteste Vorhaben ist der Ersatzneubau für die Kita Kunterbunt“, sagte Bürgermeister Jürgen Opitz ( CDU). Um dieses und weitere Bauvorhaben finanzieren zu können, macht die Stadt neue Schulden.

Neue Kita für rund 8,1 Millionen

Die Kindertageseinrichtung „ Kunterbunt“ mit Krippe und Kindergarten bekommt einen ganz neuen Standort. Derzeit befindet sich die Einrichtung noch an der Werner-Seelenbinder-Straße im DDR-Neubaugebiet südlich der Hauptstraße (S 172). Künftig wird sie an der Weststraße im Stadtteil Gommern liegen. Für rund 8,1 Millionen Euro lässt die Stadt auf dem ehemaligen Sportplatz dort ein komplett neues Kita-Gebäude mit über 170 Plätzen – 18 mehr als am alten Standort – errichten.

Mit der Fällung von zwölf großen und 23 kleinen Pappeln wurden die ersten Vorarbeiten für die Baufeldfreimachung noch vor den Weihnachtsfeiertagen geleistet. Im Sommer 2020 sollen die Bauarbeiten beginnen. Die Inbetriebnahme ist im Jahr 2022 geplant.

Fast 27,8 Millionen für Bauprojekte

Auf der Agenda für 2020 stehen weitere große Vorhaben. Dazu zählen unter anderem der Bau des Regen- und Hochwasserpumpwerks Nord (1,7 Millionen Euro), die Revitalisierung der Brachfläche auf dem Areal „Rote Mühle“ (485 000 Euro), Brandschutzmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Grundschule (418 600 Euro) sowie der Goethe-Oberschule (150 000 Euro) und die Installation eines Wasserspiels an der Ernst-Thälmann-Straße (195 000 Euro). In der mittelfristigen Investitionsplanung kommen bis 2023 weitere Großprojekte wie die Sanierung der Kita „Flohkiste“ (über zwei Millionen Euro) oder die Fassadensanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule samt Einbau neuer Fenster (1,5 Millionen Euro) hinzu. Insgesamt fast 27,8 Millionen Euro will die Stadt für Bauprojekte in den nächsten drei Jahren ausgeben.

Keins der Bauprojekte kann geschoben werden

Für die hohe Investitionstätigkeit muss sich Heidenau Geld bei Banken pumpen. Denn sie kann keines der Bauprojekte schieben, da behördliche Auflagen oder Sicherheitsanforderungen etwa in Sachen Brandschutzertüchtigung dem entgegenstehen. So sind Kreditaufnahmen von 3,2 Millionen Euro in 2020 und weiteren 2,5 Millionen Euro in 2021 geplant.

Damit verlässt Heidenau den seit den späten 1990er Jahren verfolgten Weg des Schuldenabbaus. Der höchste Schuldenstand wurde im Jahr 1997 mit knapp 40,5 Millionen DM (2202,19 DM je Einwohner) erreicht. Nach regelmäßiger Tilgung beträgt er Ende dieses Jahres nur noch 6717,14 Euro oder 40 Cent je Einwohner. Im neuen Jahr wäre die Schuldenfreiheit erreicht. Doch durch die geplante Aufnahme neuer Kredite steigt die Pro-Kopf-Verschuldung wieder auf 192,20 Euro im nächsten und 333,89 Euro im Jahr 2021 an.

Von Silvio Kuhnert