Der an der Burgstraße ansässige Kunstverein Meißen darf sich gleich über zwei Förderungen von Bund und Land freuen. Zum einen wird der 1917 gegründete Verein vom Hilfspaket „Neustart Kultur“ unterstützt, das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien zur Unterstützung der Kulturszene während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurde. Zum anderen hat es der Verein in das Förderprogramm der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen geschafft. Mit dem Geld soll die Infrastruktur des Vereins aufgebessert werden.

Das Förderprogramm der sächsischen Kulturstiftung zeichnet insgesamt zehn langjährig engagierte, überregional bedeutsame Kunst- und Kulturinitiativen im Freistaat Sachsen aus und unterstützt sie durch eine kontinuierliche Förderung über drei Jahre in ihrer strukturellen und künstlerischen Weiterentwicklung. Laut Internetseite der Stiftung erhalten die unterstützten Vereine zwischen 15 000 und 30 000 Euro für die Umsetzung ihrer Ziele. Insgesamt stehen dem Programm aus Landesmitteln jährlich 250 000 Euro zur Verfügung. Der Verein aus Meißen erhält dabei als einziger in der Sparte „Bildende Kunst“ diese Auszeichnung.

Geschäftsstelle in Planung

Mit dem Geld soll im nächsten Jahr eine Geschäftsstelle eingerichtet werden. Von dort sollen dann, neben den organisatorischen Aufgaben, auch das Kulturmanagement des Vereins sowie die Kunstvermittlung verbessert und weiterentwickelt werden. Neben der Förderung auf Landesebene, zählt der Verein mit seiner durch den jungen Kurator Michael Klipphahn geplanten und kuratierten Ausstellung „(Y)our Data Is a Battleground“ zu den 135 vom Bund geförderten Kulturprojekten im Rahmen des Fonds „Neustart Kultur“.

Die Ausstellung, die voraussichtlich am 5. März starten soll, beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz aus dem Blickwinkel junger Gegenwartskunst, vornehmlich aus Ostdeutschland, in einem interdisziplinären Zusammenhang. „Alle gezeigten Künstler widmen sich einer kritischen Reflexion zu Verfahren und Narrativen von KI-Technik und mit gesellschaftlichen Implikationen der Digitalisierung“, sagt Michael Klipphahn. Da es vor allem im ländlichen Raum an zukunftsträchtigen Ausstellungsprojekten, die sich dem Thema Technik aus einer inklusiven Perspektive kritisch auseinandersetzen, mangele, sei dieses Projekt für den jungen Künstler besonders relevant. Die Ausstellung soll außerdem, insofern Corona das zulässt, von mehreren Workshops begleitet werden.

Nach mehren Monaten Schließzeit hat auch der Kunstverein wieder regulär mittwochs bis sonnabends von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die erste Ausstellung beginnt am 5. Februar, wenn die Kunstkurse des Landesgymnasiums St. Afra und des Gymnasiums Franziskaneum die Ergebnisse ihrer Projektwoche, den „Musetagen“, präsentieren.

Die Kooperation mit den zwei größten Bildungseinrichtungen der Stadt verfolge das Ziel, auch einem jungen Publikum den Zugang zu den Räumlichkeiten, Aktivitäten und Veranstaltungen des Kunstvereins zu erleichtern.

Von Tim Krause