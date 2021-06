Kunstsommer startet in Moritzburg: „Paradies – einfach lassen“

Moritzburg

Das Rote Haus am Dippelsdorfer Teich wirkt wie ein Rückzugsort. Die dortige Landschaft – zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch die Dresdner Künstlergruppe „Die Brücke“ entdeckt – und wurde zum idealen Ort für deren künstlerisches Wirken. Damals waren die Künstler umstritten und wurden von den Anwohnern teilweise als unsittlich wahrgenommen. Heute haben die Werke der Gruppe einen bedeutenden Platz in der Kunstgeschichte eingenommen.

Der Tradition der Sommeraufenthalte der „Brücke“ folgt seit 2019 die Veranstaltungsserie „Kunstsommer Moritzburg“. Nachdem im vergangenen Jahr der Kunstsommer nur in geschrumpfter Form stattfand, starten die Künstler und Veranstalter in diesem Sommer wieder durch: Vom 19. Juni bis 31. August wird der Kunstsommer am Roten Haus und im Käthe Kollwitz Haus in Moritzburg gefeiert.

Schaffende und Betrachtende im Austausch

„Wir freuen uns besonders, dass es in diesem Jahr eine Verbindung zwischen Rotem Haus und Käthe Kollwitz Haus gibt“, erklärte Gundula Bleul. Sie ist Geschäftsführerin der Kulturlandschaft Moritzburg GmbH, die zusammen mit Künstlern und Kulturschaffenden der Region den Kunstsommer gestalteten. Ziel des Events ist es, dem regionalen und überregionalen Publikum zeitgenössische Kunst zu präsentieren und so an die einstige Wirkungsstätte anzuknüpfen. Künstler bekommen die Möglichkeit, sich vom Ort inspirieren zu lassen und im Roten Haus Projekte sowie Ausstellungen zu verwirklichen. Zugleich sollen sich im Kunstsommer Schaffende und Betrachtende miteinander austauschen.

Das Motto des diesjährigen Kunstsommers Moritzburg lautet „Paradies – einfach lassen“. Ein Titel der sich in vielerlei Hinsicht interpretieren lässt. Zum Beispiel, indem man die Idee vom Paradies links liegen lässt – und sich im hier und jetzt auf etwas einlässt. Oder indem man das Paradies trivial denkt – und es in der Ruhe, Landschaft oder auch der Spiegelung des Dippelsdorfer Teich entdeckt.

Ausstellungen, Vorträge, Wanderungen, Kino und Workshops

Das Programm des Kunstsommers ist breit aufgestellt: Es gibt Ausstellungen, Vorträge, Wanderungen, Kinovorstellungen und Workshops. Die Eröffnung ist am Samstag, den 19. Juni im Roten Haus. Ab 16 Uhr können mitgebrachte Textilien mit dem Logo der Kunsttage per Siebdruck bedruckt werden. Dazu gibt es Musik vom Trio „Combo Wurzel-Werk“, die mit den Instrumenten Violine, Saxophon und Percussion musizieren. Zugleich wird im Gebäude die Ausstellung „Was ist echt?“ eröffnet, erklärt Alexandra Wegbahn. Sie arbeitet als Bildende Künstlerin und widmet sich dabei dem „Sichtbarmachen des vordergründig nicht Sichtbaren“.

Eine ganz besondere Lesung ist am 3. Juli geplant: „Kaffeepause“, ein Kunstprojekt für Menschen mit Behinderung, die ihre eigenen Texte gemeinsam mit Schauspielern und musikalischer Untermalung im Roten Haus vor Publikum lesen. Die Veranstaltung trägt den Titel: „Bäume – eine musikalisch illustrierte Lesung“.

Ein weiterer Höhepunkt wird der bereits ausverkaufte Vortrag des bekannten, aber nicht unumstrittenen Hirnforschers Gerald Hüther sein. Man habe sich bewusst für neue Impulse entschieden, erklärt Fotokünstler Michael Melerski die neuen, breiter gefassten Ansatzpunkte der Kunsttage. So ist in diesem Jahr auch erstmalig der Philosoph, Musiker und Autor Dirk Hessel mit im Boot. Er wird Ende Juni und im Juli drei „Philosophische Salons“ abhalten. Diese sollen zum Diskutieren und gemeinsamen Austauschen einladen. Zudem wird am 9. Juli sein Film „… ein einziger Gedanke“ im Käthe Kollwitz Haus gezeigt. „Was viele nicht wissen, Arthur Schopenhauer hat sein berühmtestes Buch in Dresden geschrieben“, erläutert Hessel. In seinem Film läuft der Zuschauer durch Dresden und sieht die Stadt durch die Augen von Schopenhauer. „Dabei hören wir seinen Gedanken zu“, sagt Hessel. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe den Kunsttagen zu mehr praktischen Philosophie geführt, meint Michael Melerski: „Durch Corona sind Grundfragen sichtbar geworden. Zum Beispiel der Frage: Was machen wir eigentlich – oder woher kommt der Rationalismus?“

Wer sich nicht primär in die Welt der Gedanken stürzen möchte, dem eröffnen Manuela Henschke und Alexandra Wegbahn Anleitungen zur Achtsamkeit. Auf sieben Rundgängen durch die Umgebung soll die Wahrnehmung geschärft werden. Ebenfalls in die Natur entführt Künstlerin Viktoria Braun. Bei ihrem Workshop „den Gräsern auf der Spur“ wird durch Wiesen gestreift. Im Laufe ihres Workshops werden Pflanzen in Ton gerollt und gebrannt. Jeder Teilnehmer kann so ein Abbild der Natur als kleine Skulptur mit nach Hause nehmen.

Das Finale des Kunstsommers findet am 27. August statt. Dort wird Jongleur Kelvin Kalvus mit dem Feuer spielen und eine magische Kugel tanzen lassen. Kalvus gilt als Meister der Kontaktjonglage. Musik, Zuckerwatte, ein Auto-Quiz und eine „Diashow im Rückblick“ werden die Abschlussveranstaltung mit der passenden Stimmung abrunden.

Internet Veranstaltungen und Tickets bei kulturlandschaft-moritzburg.de

Von Sören Hinze