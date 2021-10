Kultursommer Meißen soll auch im kommenden Jahr wieder stattfinden

Meißen

Konzerte auf Spielplätzen, Picknickkino im alten Freibad und Fahrradkino auf der alten Rollschuhbahn: Mit einem vielfältigen Programm an 40 Tagen ist die Meißner Heißzeit zu Ende gegangen. In diesem Jahr hat die Stadt viele neue Formate ausprobiert – mit Ergebnissen, die zufrieden machen. „Wir hatten die einmalige Chance, Vieles auszuprobieren und auch mal unperfekt zu sein“, sagt Meißens Kulturreferentin Sara Engelmann im Sozial- und Kulturausschuss Mitte Oktober.

150 Künstler stellten 84 Veranstaltungen auf die Beine

Rund 150 Künstler haben an den 84 Veranstaltungen teilgenommen. Dazu zählten Konzerte, Aufführungen, Lesungen, Workshops, Ausstellungen oder auch Filmvorführungen – um nur ein paar zu nennen. Ein Großteil des Programms richtete sich gezielt an junge Menschen in Meißen, darunter etwa die Mitmachaktionen. Der Stadt Meißen zufolge ist vor allem der Auftakt zum Kultursommer mit dem Breakdance-Battle „Bring it Back Jam“ Ende Juni ein Publikumsmagnet gewesen. Auch das Straßentheaterfestival „Gassenzauber“ Ende Juli, durchgeführt vom Theater Meißen, sei sehr gefragt gewesen.

„Nach der langen kulturellen Eiszeit ist es uns in kürzester Zeit gelungen, Kultur im öffentlichen Raum wieder sichtbar zu machen, freischaffenden Künstlern eine Bühne zu bieten und vor allem junge Menschen zum Mitmischen zu bewegen“, sagt Sara Engelmann. So organisierte etwa der Jugendstadtrat mit Wellenspiel und Filmpalast das Picknickkino im alten Freibad. Die Bürger für Meißen veranstalteten zusammen mit dem Fahrradkino Chemnitz einen Filmabend mit selbst erzeugter Energie auf der ehemaligen Rollschuhbahn. Der Kunstverein wiederum hat mit dem Projekt „Playground“ den Elbeparkplatz zum künstlerischen Spielplatz für Aufführungen umgewandelt.

Hohe Nachfrage an ungewohnten Orten

„Was wir aus der Heißzeit mitnehmen, ist, dass man selbst in einer kleineren Stadt gemeinsam etwas Großes auf die Beine stellen kann“, sagt Meißens Kulturreferentin. Man habe auch festgestellt, „dass es für kleine Kulturformate an ungewohnten Orten eine hohe Nachfrage gibt.“ Aus diesem Grund spricht sich Sara Engelmann für die Fortsetzung der Meißner Heißzeit im kommenden Jahr aus.

Dem stimmen auch die Meißner Gewerbetreibenden zu. „Von dieser Seite wurde eine nie dagewesene Belebung der Stadt wahrgenommen, Umsätze in Gastronomie und Handel haben spürbar profitiert“, berichtet Wirtschaftsförderer Martin Schuster. Die Stadt Meißen bemühe sich daher nun darum, Finanzierung und Organisation für den nächsten Kultursommer zu klären.

Die Meißner Heißzeit erhielt im Programm „Kultursommer 2021“ eine Förderung von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). 80 Prozent der 87 500 Euro angefallenen Kosten wurden gefördert.

