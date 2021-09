Meißen

Das Picknickkino in Meißen findet wetterbedingt am Freitag und Sonnabend auf dem Caravanbereich des Wellenspiels statt. Ursprünglich war die Veranstaltung unter freiem Himmel für das vergangene Wochenende geplant.

Im Rahmen des Meißner Kultursommers „Heißzeit“ zeigen der Jugendstadtrat Meißen, die Meißner Stadtwerke, der Filmpalast Meißen und das Freizeitbad Wellenspiel fünf Filme beim Picknickkino.

Am Freitag ist ab 17 Uhr „Die Känguru-Chroniken“ auf der Leinwand zu sehen, um 20.30 Uhr folgt „Die Welle“. Am Sonnabend geht es um 14 Uhr mit „Hotel Transsylvanien“ weiter. Ab 17 Uhr ist „Der Ballon“ zu sehen und zum Abschluss wird ab 20.30 Uhr „Der Junge muss an die frische Luft“ gezeigt.

Von SL