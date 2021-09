Radebeul

Im Spätsommer nimmt der Meißner Kultursommer „Heißzeit“ erneut Fahrt auf: Am Dienstag lädt Drummer Axel Schüler zur Percussion mit dem Cajón. Der Workshop „groovende Kiste“ findet um 15 Uhr am Käthe-Kollwitz-Park und um 16.30 Uhr auf dem Spielplatz am Many-Jost-Weg statt.

Am Freitag geht es mit dem Forschungslaborprojekt „orthopter(r)a“ – übersetzt „Heuschrecke“ – weiter. Kunst- und Na­turliebhaber erwarten ab 17 Uhr im Meißner Hahnemannzentrum Vorträge, Bewegungsworkshops und eine Tanzperformance. Bei der Veranstaltung dreht sich alles um Botanik und die Heilkraft von Pflanzen.

Medizin zum Lachen im Hahnemannzentrum

Schluckspechtgesänge sowie Trinklieder gibt es am Freitag ab 19 Uhr im Weingut Vincenz Richter zu hören, wo Professor Trinkmann seine Humoralmedizin verteilt. Musikalisch begleitet ihn Micha Winkler an der Posaune, Tuba und Lotusflöte. Spezialgast an diesem Abend ist der Brachialromantiker Maxim Korki.

Am Sonnabend startet die Meißner „Heißzeit“ jeweils um 14.30 Uhr sowie 16 Uhr mit dem Tanztheater „Drei Cowboys auf Schatzsuche“ auf dem Spielplatz an der Bergstraße. Am Sonntag geht es um 15 und 16 Uhr mit ei­nem geometrischen Ballett im Burghof der Albrechtsburg Meißen weiter. Das Schauspiel von Ursula Sax ist eine Hommage an den deutschen Maler und Bildhauer Oskar Schlemmer.

Von SL