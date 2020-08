Krisenzeiten: Wie geht es mit dem Karl-May-Museum in Radebeul weiter?

Radebeul

Hinter dem Karl-May-Museum in Radebeul liegen Monate des Umbruchs: Interne Streitigkeiten sorgten Ende Juni für einen Führungswechsel. Außerdem traf der Besucherschwund durch die Corona-Krise das Museum schwer. Die DNN haben mit dem früheren Radebeuler Oberbürgermeister und neuen Museumschef Volkmar Kunze gesprochen.

Der neue Chef des Karl-May-Museums, Volkmar Kunze. Quelle: PR

Anzeige

Seit zwei Monaten sind Sie nun Geschäftsführer des Karl-May-Museums. Welche Zwischenbilanz ziehen Sie?

Weitere DNN+ Artikel

Zunächst einmal ist mir die Arbeit rund um das Karl-May-Museum ja keinesfalls neu gewesen. Ich war zuvor schon einmal 26 Jahre im Museumsvorstand aktiv, zwölf Jahre als Vorsitzender. Mir waren die internen Vorgänge also bekannt, auch mit dem Personal war ich vertraut. Neu hingegen ist die aktuelle Situation, in der sich das Museum befindet.

Sie meinen die schwierige wirtschaftliche Lage?

Unter anderem, ja. Durch die Corona-Krise sind unsere Einnahmen erheblich geschwächt. Die Gästezahlen in diesem Jahr sind stark zurückgegangen. Es gilt, rund 150 000 Euro Einbußen zu kompensieren. Wir erhoffen uns hierfür finanzielle Hilfe vom Freistaat. Außerdem werde ich auf mein Jahresgehalt verzichten, somit fallen Kosten weg. Durch den personellen Abgang einer Volontärin können wir zudem weitere Gelder sparen.

„Die Konflikte sind nun komplett ausgeräumt“

Nach Streitigkeiten in der Karl-May-Stiftung sind personelle Konsequenzen gezogen worden. Der damalige Museumsleiter Christian Wacker hat sein Amt aufgegeben. Sind die Wogen nun wieder geglättet?

Nach dem Vorstandswechsel mussten wir das Personal wieder zu einem Gesamtteam zusammenbringen. Einstige Spannungen bestanden in erster Linie zwischen dem Vorstand und dem Museumspersonal. Die Konflikte sind nun komplett ausgeräumt. Wir haben in den letzten Wochen eine konstruktive Zusammenarbeit angestrebt. Das Klima im Haus hat sich spürbar verbessert.

Seit Jahren liegen Neubaupläne für das Karl-May-Museum auf dem Tisch. Zwölf Millionen Euro soll das Projekt kosten. Was wird nun aus der Baumaßnahme?

Sie wird wohl oder übel noch warten müssen. Der Museumsneubau hat derzeit keine Priorität, er ist finanziell nicht zu stemmen.

Inhaltliche Neuausrichtung des Museums angehen

Trotz Förderzusagen vom Bund?

Die Zusagen des Bundes stehen – vor einigen Tagen wurde die Förderung in Höhe von 2,7 Millionen Euro schriftlich bestätigt. Auch die Stadt Radebeul hat Fördermittel angekündigt, Gespräche mit dem Freistaat sind in Vorbereitung. Aber das wird wohl trotzdem nicht reichen, denn die Eigenmittel sind knapp. Wie gesagt: Der Neubau hat aktuell keinen Vorrang. Zunächst wollen wir die inhaltliche Neuausrichtung des Museums angehen. Auf dieser Basis können dann Gebäude geplant werden.

Gibt es schon einen Fahrplan für diese museale Neuausrichtung?

Ja, den gibt es. Am 6. September wird es ein Treffen mit dem Vorstand, dem wissenschaftlichen Beirat, Museumsfachleuten sowie Vertretern der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden geben. Dabei werden die künftigen Inhalte unseres Hauses besprochen, um darauf aufbauend die Gebäudegestaltung planen zu können.

„Einige Formulierungen sind als rassistisch zu bewerten“

In jüngsten Debatten sind Mays Bücher immer wieder mit Rassismus und Kolonialismus in Verbindung gebracht worden. Ist künftig eine kritischere Aufarbeitung seines kulturellen Erbes im Museum zu erwarten?

Ich befinde die genannten Thesen zu Karl May stellenweise als sehr überzogen. May war ein Fantast und hatte seine Eigenarten in der Schrift. Es stimmt, in den Bänden sind einige Formulierungen als rassistisch zu bewerten. Doch diese Buchabschnitte sind der aktuellen Druckfassung nicht mehr enthalten. Zudem herrschte damals ein völlig anderer Zeitgeist vor, in dessen Kontext Mays Werk betrachtet werden muss. Es wäre ein Fehler, diesen Zeitgeist völlig auszumerzen. Nichtsdestotrotz müssen wir bestimmte Aspekte unseres Museumskonzepts heute anders betrachten und überarbeiten.

An den Gebäuden des Karl-May-Museums hat sich ein Reparaturstau gebildet. Der Toilettentrakt an der Villa Bärenfett bedarf einer Sanierung. Wie stehen hier die Pläne?

Die Sanitäranlagen am Blockhaus Villa Bärenfett müssen dringend saniert werden. Der letzte Vorstand hat die Baumaßnahme in den Hintergrund gerückt, um sich auf den Neubau des Museums zu fokussieren. Nun haben wir die Pläne wieder herausgekramt, sie werden in nächster Zeit intensiver diskutiert.

Mit der Direktorin der Völkerkundemuseen, Léontine Meijer-van Mensch, sitzt nun zum ersten Mal eine Frau im Stiftungsvorstand des Museums. Welche Akzente kann sie setzen?

Léontine Meijer-van Mensch ist in der Museumslandschaft zuhause, sie ist kompetent und erfahren. Ihre Arbeit als Direktorin der Völkerkundlichen Museen besitzt zudem viele inhaltliche Überschneidungspunkte mit unserem musealen Konzept. Wir erhoffen uns produktive Kooperationen mit ihren Museen. Ich bin mir sicher: Léontine Meijer-van Mensch wird die Zukunft des Karl-May-Museums maßgeblich mitgestalten.

Von Junes Semmoudi