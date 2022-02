Krimineller Vogelhändler aus Freital muss nicht in den „Käfig“

Dresden/Freital

Im Dezember 2019 wurde Wolfgang W. vom Amtsgericht Dippoldiswalde wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz zu einem Jahr und acht Monaten ohne Bewährung verurteilt. Der Freitaler hatte einen schwunghaften, aber illegalen Handel mit Wildvögeln aufgezogen. Der Vogelhändler selbst wollte nicht in den Käfig, deshalb ging er in Berufung. Darüber wurde nun am Dresdner Landgericht verhandelt. Konkret ging es um 16 Taten, bei denen der Angeklagte streng geschützte und seltene, aber bei „Sammlern“ oder angeblichen „Vogelfreunden“ sehr beliebte und hoch bezahlte Wildvögel verkaufte. Die Tiere hatte er selbst gefangen, getauscht oder Nester geplündert und die Piepser dann in seiner Voliere gehalten. Dort gab es viele seltene Vögel: Schwanzmeisen, Pirole, Blauschnäpper, Zaunkönige, Bienenfresser. Die nötigen Herkunfts- und Züchternachweise sowie die Ringe fälschte Wolfgang W. und bot die Tiere dann auf Vogelbörsen oder im Internet an.

Wildvögel an Journalisten verkauft

Aufgeflogen war die Sache, als Spiegel-TV 2015 über illegalen Wildvogelhandel recherchierte und dabei auch auf ihn stieß. Er verkaufte den Journalisten sogar ein Pärchen Raubwürger (der Name täuscht, es sind friedliche Piepmätze) für 1000 Euro und wurde dabei heimlich gefilmt.

Greifvogel-Eier geklaut – Jagdschein weg

Er liebe Vögel, sagte der 67-Jährige. „Schon als Kind und Jugendlicher hatte ich Federvieh aller Art.“ Später machte der gelernte Tischer sein Hobby zum Beruf und wurde Falkner. Allerdings verlor er seinen Jagdschein Anfang 2000, weil er Greifvögeln (auch Steinadlern) die Eier aus dem Nest klaute, in seiner Brutmaschine ausbrütete und die Jungvögel verkaufte. Dafür wurde er zu drei Jahren verurteilt. „Da habe ich einen großen Fehler gemacht. Über das Gefängnis will ich nicht reden, das ist Wahnsinn. Da möchte ich nicht wieder hin.“

67-Jähriger hält keine Vögel mehr

Warum ließ er sich dann wieder auf so windige Geschäfte ein und gab den Papageno? Er habe sich mit den neuen Regelungen und dem Papierkram nicht ausgekannt, argumentierte er. Reich geworden ist er bei seinen Geschäften übrigens nicht. Jeden Cent investierte der Arbeitslose in seine Vogelvoliere.

Der 67-Jährige hält keine Vögel mehr. Das Naturschutzamt hat ein Auge auf ihn, neue Vorfälle gibt es nicht. Wenn er jetzt im Wald und auf der Wiese unterwegs ist, dann nur noch, um Vögel zu beobachten. Nach einem Schlaganfall ist Wolfgang W. zudem gesundheitlich eingeschränkt. Die Vorwürfe räumte er ein und ersparte dem Gericht so eine langwierige Beweisaufnahme. Das Urteil: Ein Jahr und sechs Monate, ausgesetzt zur Bewährung. Er nahm es glücklich an.

Von Monika Löffler