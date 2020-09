Kriegswaffen in der Garage: Radeburger in Dresden verurteilt

Radeburg/Dresden

Es war ein kleines Waffenlager, das Silvio K. in einem Tresor in seiner Garage aufbewahrte: 20 Handgranaten russischer Bauart (ohne Zünder), ein großkalibriger, geladener Revolver und über 50 Patronen. Das alles wurde zufällig im November 2018 bei einer Kontrolle in anderer Sache gefunden. Wegen vorsätzlichen, unerlaubten Besitzes von Kriegswaffen, Waffen und Munition stand der 57-Jährige nun vor dem Amtsgericht.

Er habe sich die Waffen nicht gekauft oder illegal besorgt, sondern alles gefunden und aus Sicherheitsgründen in den Tresor eingeschlossen, erklärte der Angeklagte. Er habe 1997 das Grundstück in Radeburg gekauft und die Granaten zufällig beim Umbau einer Scheune gefunden. „Ich dachte nicht, dass das echte Kriegswaffen sind, sondern Übungsgranaten, wie wir sie zu DDR-Zeiten im Unterricht gezeigt bekommen haben – so eine Art Dummys. Ich habe nicht gedient und kenne mich damit nicht aus.“

Anzeige

Scharfe Waffe in der Unterwäsche einer Rentnerin?

Da fragt man sich allerdings, warum jemand, der keine Ahnung davon hat und deshalb nicht weiß, ob die Granaten gefährlich sind und hochgehen können, die Teile in seine Garage packt und nicht zur Polizei geht und sagt: „Jungs ich habe da was, räumt es mal weg.“

Weitere DNN+ Artikel

Jahre später fand Silvio K. dann den schussbereiten Revolver und die Munition – wieder rein zufällig – in der Wäsche einer 70-jährigen Frau, die mit auf dem Grundstück lebte. Erstaunlich, was für scharfe Waffen manche alte Dame so zwischen ihren Dessous versteckt.

„Sie war dement, oft im Krankenhaus und ich habe mich um sie gekümmert. Ich sollte mal etwas aus ihrer Wohnung holen, da habe ich beides gefunden und mit in den Tresor eingeschlossen.“

Ahnungslosigkeit nur vorgetäuscht?

Er habe keine Anzeige erstattet, da er der Frau, die früher Jägerin gewesen sei, keinen Ärger machen wollte. „Ich weiß jetzt, dass das ein Fehler war, aber damals war ich völlig arglos. Ich hatte die Granaten dann schon vergessen.“

Warum er alles überhaupt in den Tresor gepackt hat, konnte oder wollte der Angeklagte nicht so recht erklären: „Ich weiß es einfach nicht.“ Rumgeballert hat er damit zumindest nicht. Vielleicht lief es nach dem Motto: „Das heben wir mal auf, man weiß ja nie.“

Das Gericht kaufte ihm soviel Ahnungslosigkeit nicht ab: „Sie wussten, dass das keine harmlosen Dummys waren“, fand der Richter. Silvio K. wurde zu einem Jahr und zehn Monaten – ausgesetzt zur Bewährung – verurteilt.

Von Monika Löffler