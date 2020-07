Kriegskinder-Ausstellung in Pirna: „...so verging unsere Jugendzeit, viel Schmerz und Trauer“

Pirna

„Die Losung ist bekannt: / Ran an den Feind! / Ran an den Feind! / Bomben auf Engelland! / Hört ihr die Motoren singen: / Ran an den Feind! / Hört ihr’s in den Ohren klingen: / Ran an den Feind! / Bomben! Bomben! / Bomben auf Engelland!“, heißt es in der Kehrstrophe des nationalsozialistisches Propagandaliedes „Bomben auf Engelland“ (Text Wilhelm Stöppler, Musik: Norbert Schultze), das anlässlich der Luftschlacht um England 1940/41 wieder und wieder im Rundfunk und in den Wochenschauen des sogenannten Dritten Reichs zu hören war.

1945 war nicht mehr viel an Bomben auf England, stattdessen regneten wie schon in den beiden Jahren zuvor tagaus, tagein Bomben auf Deutschland. Am 15. Februar traf es Pirna. Gut 430 Sprengbomben warfen zwei US-amerikanische Bomberstaffeln über der Pirnaer Südvorstadt und der Viehleite ab. Das „Tor zur Sächsischen Schweiz“ war eigentlich ein Verlegenheitsziel, an sich hatten die US-Amerikaner zwei Tage nach den verheerenden Luftangriffen auf Dresden dort den Güterbahnhof Friedrichstadt treffen wollen. Eine dichte Wolkendecke versperrte jedoch die Sicht, so dass es Pirna erwischte und zwar insbesondere die nach dem Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe benannte Hermann-Göring-Siedlung, die an dem Tag immer noch so hieß, obwohl Göring zu Beginn des Krieges großspurig verkündet hatte, er wolle Meier heißen, wenn auch nur ein einziger feindlicher Bomber über Berlin auftauche.

Anzeige

Zitate und Kurzbiografien beruhen auf Interviews

Zwölf Häuser der Siedlung wurden komplett zerstört, 19 weitere sehr stark beschädigt, außerdem bekam ein Bunker der Wehrmacht einen direkten Treffer ab und wurde zerstört. In der Siedlung starben sieben Frauen und sieben Kinder, 22 Menschen wurden schwer verwundet. Zudem fielen 31 Soldaten für – so der Tenor damals – „Führer, Volk und Vaterland“.

Weitere DNN+ Artikel

Am 19. April schließlich flogen die US-Amerikaner dann einen gezielten Angriff. Der Einsatzbefehl: Zerstörung der Bahnanlagen und der Elbbrücke. 15 viermotorige Bomber des 4. Kampfgeschwaders der US-amerikanischen Luftflotte nahmen Kurs auf die Stadt, deren Bahnhof ein Knotenpunkt für den deutschen Nachschub an die schon sehr nahe gerückte Ostfront war. Kurz nach 12 Uhr mittags regneten in rund 15 Minuten insgesamt 337 Tonnen Sprengbomben vom Himmel. Die historische Innenstadt in unmittelbarer Nähe der strategischen Ziele überstand den Angriff leidlich mit zertrümmerten Fenstern und zahlreichen abgedeckten Dächern. Über 200 Menschen starben, so manche Familien wurde glatt ausgelöscht.

Annemarie K., Jahrgang 1937, wohnte mit Mutter und kleinem Bruder in einer ehemaligen Kaserne. Für die Einwohner dort war eigentlich auf der Pirnaer Viehleite ein „Schutzraum“ vorgesehen. „Da hätten wir eigentlich hingemusst“, aber ihre Mutter habe lieber zu Hause bleiben wollen. Also ging man in den Keller, „das war so eine Ahnung. Direkt am Eingang (des Bunkers) war ein Volltreffer. Das hätten wir nicht überlebt.“ Auch die Familie von Winfried B., geboren 1933, hatte Glück. 1941 war die Familie auf das Burglehn gezogen, das Haus der Klosterstraße 9b, in dem sie bis zu diesem Zeitpunkt gewohnt hatte, bekam einen Volltreffer ab. „Nur das Treppenhaus blieb stehen – wie Türme. (…) Wir sind da rausgezogen, und die Leute, die später dort eingezogen sind, hat es alle erwischt.“

Das Stadtmuseum Pirna hat in den zurückliegenden Jahren viele Erinnerungen zusammengetragen und das Geschehen dokumentiert. Mit dem Ausstellungs- und Publikationsprojekt „Kriegskinder – Dialog der Generationen in der Region Pirna“ kommen nun allerlei Zeitzeugen zu Wort. Die Zitate und Kurzbiografien beruhen auf Interviews mit Menschen aus der Region, die von unterschiedlichen Kindheitserfahrungen im Zweiten Weltkrieg berichten oder auch, inwieweit das Erlebte nachwirkt. Die Sammlung ist daher subjektiv und spiegelt, wie auf der Homepage eingeräumt wird, „nur einen Teil der Geschichte wider“, gleichwohl seien Zeitzeugen „äußerst wichtig für die Vermittlung von Geschichte“.

Die Ausstellung zeigt Fotos und verschiedene Objekte, wobei das Spektrum von einer „Volksgasmaske in Originalverpackung“ bis hin zu einer Armbinde zur HJ-Kluft reicht, die 2012 beim Abbruch eines Pirnaer Hauses gefunden wurde. Viele Gegenstände sind sehr persönlicher, teils sogar sehr berührender Natur, so etwa ein Medaillon an dem eine Mutter den Leichnahm ihrer Tochter erkannte.

Es wird deutlich, dass das Dritte Reich eine Diktatur war

Ein Foto zeigt die 1936 geborene Erika L. mit ihren Eltern und zwei Schwestern. Die Familie stammte aus Königsberg in Ostpreußen, wurde im Juli 1944 ausgebombt und landete im Oktober in Pirna, wo sie zunächst im Saal des Hotels Schwarzer Adler landete, bevor sie dann einen Einweisungsschein für zwei Zimmer in der Adolf-Hitler-Straße (heute Gartenstraße) bekam. Es ist das letzte Foto, auf dem auch der Vater Gerhard zu sehen ist, der im März 1944 an der Ostfront gefallen war. Erika L.s Mutter nahm das Foto bei jedem Fliegeralarm mit den Keller, wie man erfährt. Da ist das geschmolzene Aluminium-Besteck, das Winfried B. bei der Suche nach Bombensplittern in den Trümmern des Gasthauses Erbgericht fand, fast schon belanglos.

Das letzte Foto, auf dem die gesamte Familie von Erika L. noch mal versammelt war. Der Vater fiel bald darauf an der Ostfront. Quelle: Repro: C.R.

Auf den ersten Blick sind viele Erinnerungsstücke (manchmal nur scheinbar) einfache Alltagsgegenstände: Besteckteile, ein Luftschutzmerkblatt, Geldscheine, Briefmarkenmotive der Wohltätigkeits-Sonderausgabe „Tag der Wehrmacht und Heldengedenktag“ von 1943. Unter den Objekten ist auch die Fahnenspitze einer NSDAP-Ortsgruppenfahne. Vergraben 1945, gehört sie seit 1998 ebenso zum Bestand des Stadtmuseums Pirna wie die Maschinenpistole, die zusammen mit einem Seitengewehr 2007 in der Elbe gefunden wurde. Jedes Objekt erzählt jedoch eine eigene Geschichte, die jeweils an Personentafeln und wegen der Corona-Einschränkungen allerdings gerade nicht laufenden Audiostationen erfahrbar ist. Die Besucher werden mit Schilderungen einer weitgehenden Kindheits-Idylle bis 1945 konfrontiert; den Angriffen auf Dresden und Pirna 1945; mit Flucht, Vertreibung und Heimatlosigkeit.

Eine Zeitleiste im Treppenaufgang unterstützt die Einordnung der Ereignisse in das Zeitgeschehen. Auch hier wird schon deutlich, wes „Geistes“ Kind die NS-Diktatur war. Am 9. März 1933 wurden etwa durch SA-Männer vor der Volksbuchhandlung an der Breiten Straße Bücher verbrannt und am 10. November 1938 im Zuge der sogenannten Reichskristallnacht Geschäfte und Wohnungen jüdischer Bürger verwüstet. Klipp und klar wird festgehalten, dass der Zweite Weltkrieg von Deutschland ausging.

Aber Leid bleibe auch immer persönlich, nun kämen Menschen aus Pirna und Umgebung zu Wort, die oft über Jahrzehnte schweigen mussten. So wie Ursula N., die mit den Eltern, vier Geschwistern und Großeltern in Oberposta lebte. „Und wo dann nochmal die Russen da waren, haben die das ganze Haus durchsucht, die wollten immer Uhren. Da haben sie auch meine Uhr mitgenommen. Aber die Mutter, die haben sie auf den Boden geschleppt und haben sie vergewaltigt. (…) Wir waren direkt darunter in der Schlafstube. (…) Da hat sie nicht drüber gesprochen. Wir haben das aber mitgekriegt, das da oben was passiert ist und wie sie sich gewehrt hat (…) Da waren drei Mann.“

Wer aus der Heimat vertrieben wurde, ob nun aus Schlesien oder aus dem einstigen Sudetenland, hatte nichts mehr. Gepäckstücke, Geld, Wertpapiere, Sparkassenbücher, alles wurde den vertriebenen Deutschen weggenommen. Auch der bis aufs Leben und die Kleidung am Leib von allem „befreite“ Familie von Hubert K., deren Fahrt von Hermsdorf in Niederschlesien nach Prossen sieben Tage dauerte und die erst nach drei Wochen ein Quartier in der Feldschlösschen-Gaststätte in Pirna fand.

Ein „Täter“ des NS-Regimes wurde auch zu dessen Opfer

Deutlich wird auch, dass „Täter“ des NS-Regimes gelegentlich durchaus auch zu dessen Opfern werden konnten. Die Eltern von Volksmar S. arbeiteten in der Heilanstalt auf dem Sonnenstein als Krankenschwester und -pfleger. Dann erhielt der Vater ein Angebot, sich an einem Sonderkommando der SS zu beteiligen mit der Aussicht, nicht an die Front zu müssen. Er lehnte ab und war 14 Tage später Soldat. Als er dann erfuhr, was man mit den Kranken dort machte, nämlich sie zu ermorden, erzählte er dies einem Lehrer – und wurde alsbald von der Gestapo abholt. Er wurde massiv gefoltert, was aber nicht ausreichte, um ihn für die SED zum „Opfer des Faschismus“ zu machen. Der Vater von Volkmar S. war nämlich NSDAP-Mitglied und musste deshalb bis 1948 jeden Sonntag in Dresden „Trümmer fahren“. Die Mutter, Mitglied der NS-Frauenschaft, wurde ebenfalls zu Sühnearbeiten verpflichtet. Sie hatte an der Eisenbahnstrecke nach Dresden Toilettenpapier einzusammeln.

Immerhin hatten sie überlebt, im Gegensatz etwa zu jenen elf aus Pirna abkommandierten Flakhelfern, die am 26. November 1943 in Berlin-Tegel durch eine Luftmine den Tod fanden (das Gedenkblatt dazu ist ausgestellt). Auch sonst waren Pirnaer schon zuhauf im Krieg gestorben, wie eine Auswahl von 30 Todesanzeigen bezeugt, die von einer Copitzerin ausgeschnitten und verwahrt wurden. „Unser lieber, großer Junge, der Funk-Obergefreite Karlheinz Klotzek“ kehrte „nicht von der Feindfahrt“ zurück, der Oberleutnant Ernst Karsch fiel wie schon fünf Tage zuvor sein Bruder Gottfried Karsch „in den Abwehrkämpfen“ im Osten. Bei den Gefallenen handelte es sich um Klassenkameraden und Jugendfreunde der Copitzerin, die für die Schau wissen ließ: „...so verging unsere Jugendzeit, viel Schmerz und Trauer.“

Man ist durchaus auch selbstkritisch. Egon H., geboren 1932 und mit zehn Jahren zur Hitlerjugend gekommen, räumt ein, die Erziehung in der Adolf-Hitler-Schule in Dresden als „wunderbar und zackig“ empfunden zu haben.

Das Foto von Kindern auf einem Pirnaer Balkon aus dem Jahr 1936 zeigt, dass die Militarisierung des Lebens voll im Gange war. Quelle: Repro: C.R.

Die Dresdner Familie war durchaus führergläubig, aber als Hitler am Morgen des 1. September 1939 den Angriff auf Polen begründete, winkte die Mutter im Nachthemd stehend fassungslos ab: „Jetzt geht das wieder los.“ Danach wurde nicht mehr gesprochen, der damals gerade mal siebenjährige Egon spürte, dass „etwas Schwerwiegendes“ passierte. Aus der Großfamilie überlebten nur letztlich zwei Angehörige, auch alle drei Brüder von Egon H. fielen im Krieg. Das Haus seiner Familie wurde am 13. Februar 1945 schwer beschädigt. Die Flucht führte letztlich über Heidenau nach Graupa.

Ähnlich freimütig räumt Hans S. aus Weesenstein ein, dass er und seine Kameraden überzeugte HJ-Jungen gewesen seien. „Wir haben das dort sehr ernst genommen, haben mit Begeisterung alles gemacht und konnten es gar nicht erwarten, bis wir dann zum Militär kamen. (…) Das ist ja so irre, wie das heute klingt, aber es war eben so eine Zeit.“ Der einzige Kriegseinsatz von Hans S. war dann mit vielen anderen das Ausschachten von Panzergräben in Großsedlitz.

Bis 18.10., Stadtmuseum Pirna

Di. bis So. 10 bis 17 Uhr

Von Christian Ruf