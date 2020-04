Kreisel statt Ampeln an der Wesenitztalschänke in Pirna

Pirna

Zwei Kreisverkehre dicht hintereinander sollen den Verkehr an den Kreuzungsbereichen an der Wesenitzbrücke in Pirna-Copitz künftig besser regeln. So lautet die Empfehlung einer Verkehrsuntersuchung. Der eine Kreisel soll an der Kreuzung der Rudolf-Renner-Straße und Äußeren Pillnitzer Straße mit Birkwitzer Straße und Radeberger Straße in Höhe Wesenitztalschänke liegen, der andere an der Einmündung der Basteistraße zur Rudolf-Renner-Straße.

Den Auftrag zur Untersuchung hat der Stadtrat auf Antrag der Fraktion SPD/Grüne der Verwaltung gegeben. Grund ist die derzeit schlechte Verkehrslösung. Zwei Ampelanlagen regeln momentan den Verkehr. Vor allem zu Stoßzeiten bildet sich immer wieder ein Rückstau ab der Basteistraße stadtauswärts, der über den Kreuzungsbereich der Wesenitztalschänke hinaus reicht. Zudem passieren viele Radfahrer die beiden Kreuzungsbereiche und dies bei nicht beziehungsweise nur ungenügend vorhandenen Radwegen.

Ost- und Südumfahrung verändern den Verkehr

Für die Verkehrsuntersuchung ließ die Stadt im vorigen Frühjahr an zwei Tagen, an einem Sonntag und Dienstag, die Fahrzeuge an den beiden Knotenpunkten zählen. Die höchste Verkehrsbelastung tritt werktags auf der Äußeren Pillnitzer Straße mit im Schnitt rund 14.300 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden (Kfz/24h) auf. „Die Rudolf-Renner-Straße und die Basteistraße sind mit einer Querschnittsbelastung von über 9.000 Kfz/24h ebenfalls relativ stark belastet“, wie die Verwaltung mitteilt.

Auf Grundlage dieser Zahlen stellten Verkehrsexperten eine Prognose bis 2030 auf. In diese Erhebung floss die Annahme veränderter Verkehrsströme ein, die durch die Fertigstellung der Staatsstraße 177 als Ostumfahrung Dresden zwischen den Autobahnen 4 und 17 sowie der Südumfahrung Pirna zu erwarten sind. Auf der Äußeren Pirnaer Landstraße sagt die Sandstein-Stadt einen leichten Anstieg der Verkehrsbelastung (circa 14.600 Kfz/24h) voraus, da diese als Zubringer zur S 177 an Bedeutung gewinnt. Für die anderen Zufahrtsstraßen wird hingegen ein leichter Rückgang der Verkehrszahlen prognostiziert.

Die Experten haben mittels dieser Prognose vier verschiedene Varianten untersucht: Ausbau als Kreuzung mit zwei Ampeln (Variante 1), Zusammenführung zu einer Kreuzung mit Ampelregelung (Variante 2). Ausbau als zwei Kreisverkehrsplätze (Variante 3) und Zusammenlegung der Knotenpunkte zu einem Kreisel (Variante 4). „Aus verkehrlicher Sicht wird die Variante 3 als Vorzugsvariante empfohlen, da diese gegenüber Variante 1 eine wesentlich bessere Verkehrsqualität aufweist und gegenüber Variante 4 mit erheblich geringerem Flächenbedarf und baulichem Aufwand umzusetzen ist“, informiert die Stadtverwaltung. Variante 2 habe sich dagegen als nicht leistungsfähig erwiesen.

