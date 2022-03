Freital

Basteln, Ballett, Töpfern, Yoga und Fußball: was auf den ersten Blick wie eine ziemlich ungewöhnliche Mischung für das Angebot eines einzigen Vereines klingt, drückt genau das aus, was die Kreativköpfe aus Freital ausmacht. Sie sind bunt.

Das spiegelt sich auch in den Vereinsjacken der Truppe um Chefin Katrin Kahlert wieder. Violett, blau, gelb, rot und grün leuchten sie Besuchern beim Betreten des Vereinsheims an der Dresdner Straße entgegen. Die ungewöhnlich farbenfrohe Mischung scheint in der Stadt gut anzukommen. In den neun Monaten, die der Verein in Freital bereits aktiv ist, konnten die Kreativköpfe 230 Mitglieder für sich gewinnen.

Bunte Jacken, buntes Kursangebot

Die bunten Jacken sehen aber nicht nur gut aus, sondern stehen gleichzeitig für die verschiedenen Angebote und Bereiche, in denen die Vereinsvorstände aktiv sind. Katrin Kahlert, die eine gelbe Jacke trägt, kümmert sich neben der Vereinsleitung um den Kinder- und Jugendsportbereich und den Online-Auftritt in den sozialen Netzwerken.

Franzi Götzelt in der blauen Jacke leitet ebenfalls Sportgruppen im Kinder- und Jugendbereich – hinzu kommen die Schwerpunkte Crossfit und Akrobatik. Sylvia Pönig im grünen Dress ist vor allem für Erwachsene und Senioren verantwortlich und kümmert sich um Zumba- und andere Fitnesskurse, Rehasport und unter anderem auch einen Stuhlyoga-Kurs für diejenigen, die wie sie sagt, „nicht mehr so gut herumrutschen können.“ Sabine Brottka mit der roten Trainingsjacke ist für den kreativen Teil beim Freitaler Verein verantwortlich. Seien es Töpferkurse, Stricken, Arbeiten in der offenen Werkstatt oder das Feiern eines Kindergeburtstages im Vereinshaus. Ina Jentzsch mit der violetten Jacke organisiert derweil alles, was mit dem Thema Kinder- und Jugendtanz in Verbindung steht. Die Auswahl reicht von Hip-Hop bis hin zu Ballett.

Zusammen mit 35 ehrenamtlichen Helfern haben die Kreativköpfe für jeden Geschmack etwas im petto. Warum sie ein solch breites Angebot auf die Beine gestellt haben, läge an den unterschiedlichen Persönlichkeiten der Vorstände. „Das ist eben das, was uns ausmacht“, erklärt Katrin Kahlert, die nebenbei vormittags in einer Bäckerei arbeitet. „Ina tanzt für ihr Leben gern und Sylvia war schon immer für Erwachsene im Sport- und Rehabereich unterwegs. Jeder hat sein Highlight, was er kann“, so die Vereinschefin weiter. Trotz verschiedener Abteilungen arbeiten die Damen als Team und unterstützen sich gegenseitig. „Ohne die Hilfe der anderen geht es einfach nicht“ betont Ina Jentzsch.

Gegründet wurde der Verein eigentlich schon 2016 in Kooperation mit dem Freizeitsportverein „Muskelkater Freital“, der Tanzkurse, und Freizeitsport für alle Altersgruppen anbietet. Damals war die Truppe vor allem für die Kostüme der Tänzer sowie für Bühnenbilder verantwortlich. Im vergangenen Jahr haben sich die Frauen dann selbstständig gemacht.

Altes Möbelhaus als Vereinsheim

Als Vereinsheim dient ein ehemaliges Möbelhaus an der Dresdner Straße. Die gut durchleuchteten Räume im vorderen Bereich bieten viel Platz für kreative Beschäftigungen. Weiter hinten gibt es einen Raum eigens für Sport- und Tanzkurse. Vermieterin Sylvia Flittert unterstütze das Team zudem tatkräftig. „Sie meinte, sie wollte Leben in der Bude haben“, erzählt Franzi Götzelt beim gemeinsamen Rundgang. „Das hat sie jetzt auf jeden Fall.“ Wird es dann doch mal zu eng, greifen die Kreativköpfe auf die Turnhallen in Freital und Umgebung zurück.

Das der Verein so nachgefragt ist, hat verschiedene Gründe. Durch die breite Aufstellung seien vor allem auch Schulen, in denen sie unter anderem Ganztagsangebote und sportliche sowie kreative Unterrichtsbegleitung organisieren, an den Kreativköpfen interessiert. Außerdem sei der generelle Fokus auf die jungen Heranwachsenden ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg, denn 220 der 230 Mitglieder sind laut Katrin Kahlert Kinder oder Jugendliche.

Die Nachfrage war riesig

„Die Nachfrage im ehrenamtlichen Bereich war riesig. Es gab einfach zu wenig Vereine, die was mit Kindern machen wollten“, sagt sie. Hinzu kommt ein regelmäßiges Ferienangebot mit etwa Actionpainting, Schnitzen oder einem Kurs zum Kosmetikherstellen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Moment arbeiten die fünf Frauen gemeinsam an der Umsetzung eines Tanzmärchens mit Kindern und Erwachsenen, das im Mai im Freitaler Kulturhaus aufgeführt werden soll. Choreografien, Geschichte und Kostüme: hier fließen wieder alle Expertisen zusammen. „Jeder Tänzer kreiert dabei seine eigene Geschichte und bekommt seinen Auftritt“, erzählt Ina Jentzsch in sichtlicher Vorfreude. „Für die Eltern und Kinder ist das immer wieder ein schönes Erlebnis“, so die leidenschaftliche Tänzerin weiter. „Vor allem die Kinder lieben es zu sehen, was sie da mitunter selber auf die Beine gestellt haben“, ergänzt Sabine Brottka. Nach zwei Jahren Pandemie freue sich jeder unheimlich auf das gemeinsame Event.

Von Tim Krause