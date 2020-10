Königstein

„Die Artillerie zu Fuß und Pferd ist stets des höchsten Ruhmes wert – Sie spricht ihr Wort mit dem Geschütz – das klingt wie Donner, trifft wie Blitz.“ So lautet ein markiger Spruch, der in der Kaiserzeit zumindest in Soldaten- und Reservisten-Kreisen ungemein populär war, in heutiger Zeit aber suspekt ist, weil allenfalls noch Mittel- und Kurzstreckengulaschkanonen nicht unters Abrüstungsgebot fallen.

Zeitweilig befanden sich nirgendwo mehr Geschütze

Um die Artillerie dreht sich nicht zu knapp die neu konzipierte Dauerausstellung im Alten Zeughaus auf der Festung Königstein, wobei Besucher nicht nur Einblicke in die Geschichte des Alten Zeughauses und der Festungsartillerie bekommen, sondern auch „Kleinvieh“ wie Blank- und Handfeuerwaffen für die Nahverteidigung in Augenschein nehmen können. Die Schau erfolgt am historischen Ort – das Zeughaus der Festung war mal eines der bedeutendsten Waffenarsenale Sachsens. Zeitweilig befanden sich nirgendwo mehr Geschütze speziell größeren Kalibers als auf dem Königstein.

Jede Vitrine in der von dem Museologen und Militaria-Spezialisten Ingo Busse kuratierten Schau ist einem eigenen Thema gewidmet. Auf das Detail kommt es an. So weist die Zeichnung eines unbekannten Offiziers, der vermutlich 1805 einen Grundriss der „Chur-Saechsischen Berg-Festung Koenigstein“ erstellte, dass auf dem Wallgang 30 Kanonen standen – und zwar zum Schutz vor dem Wetter in Geschützhäusern aus Holz.

Ähnlich apart die Informationen zum Luntenspieß von etwa 1730, der in einer Vitrine zu sehen ist. Es wird vermittelt, dass die zwei geschwungenen Arme unterhalb des Klingenblatts dieses Spießes zum Festklemmen der Lunte dienten. Meist waren diese Klingenblätter ziemlich kunstvoll gestaltet. Mit Luntenspießen konnten Soldaten jedenfalls Geschütze aus halbwegs sicherem Abstand zünden. Der Spieß war aber auch Verteidigungswaffe im Nahkampf und Rangabzeichen des Büchsenmeisters oder späteren Artillerie-Unteroffiziers.

Das Festungs-Vorfeld ließ sich nur schwer beschießen

Man schrieb das Jahr 1589, als Kurfürst Christian I. den Ausbau einer Burg auf dem Königstein zur Landesfestung anordnete. Die Bauleitung lag bald in den Händen von Baumeister Hans Irmisch. Bis 1594 entstanden unter anderem das Torhaus, die Streichwehr, die Alte Kaserne, die Christiansburg (Friedrichsburg) und das Alte Zeughaus, letzteres ein Renaissancebau mit Rustikaportalen an den Giebelseiten und einem mit toskanischen Säulen geschmückten Saal im Erdgeschoss.

Groß belagert wurde die Festung Königstein nie, dafür war sie zu mächtig. Man umging sie in der Regel einfach, denn die Garnison war numerisch so unbedeutend, dass sie zu keinem Zeitpunkt in der Lage war, feindliche Truppenbewegungen oder Nachschubverbindungen ernsthaft zu gefährden, wie Hans-Joachim Rühle in seinem 2017 erschienenen Buch „Die Artillerie der Festung Königstein“ festhält.

Der Residenzstadt Dresden bot der Königstein im Übrigen keinen Schutz. Dresden, das lange ja auch eine Festungsstadt war, war auf sich allein gestellt, wenn es hart auf hart kam. Deutlich gemacht wird in der Schau, dass es zu Nachteilen der Festung Königstein gehörte, dass sich aufgrund der Höhe das unmittelbare Vorfeld nur schwer mit horizontal feuernden Geschützen bestreichen ließ. Um die Elbe und die Fernstraße Dresden– Prag treffen zu können, war die Festung mit drei Depressionsgeschützen ausgestattet. Die Lafetten ermöglichten es, die Mündungen der Geschütze nach unten zu neigen.

Modell eines Geschützes, mit dem man nach unten schießen konnte. Quelle: C. Ruf

Die 1851 eingeweihte Bahnstrecke bestand an einem Punkt laut Busse gar nur aus einer hölzernen Konstruktion, die das darauf gerichtete Depressionsgeschütz im Nu gezielt zerstören konnte, vorausgesetzt, die Artilleristen verstanden ihr Handwerk. Wie Busse gegenüber den DNN auch erklärte, war die sächsische Artillerie in der Regel auf dem neuesten technischen Stand und genoss einen guten Ruf, an ihr lag’s eher nicht, dass Sachsens Armee in den Kriegen der Vergangenheit meist auf der Verliererseite stand. Selbst der preußische General und Armeereformer Gerhard von Scharnhorst, selber ausgebildeter Artillerist, meinte einmal: „Die sächsische Artillerie genoß die vorzüglichste Achtung aller Kenner.“

Für die Zeit 1589 und 1920 kann – auch dank der Inventare und Armierungspläne – vermerkt werden, dass sich im mehr als 100 verschiedene Modelle und Ausführungen von Geschützen befanden. Die Inventare sind eine wichtige Quelle. Grundsätzlich wurde beim Dienstantritt eines neues Zeugwärters ein Inventar über die Bestände an Waffen und militärischen Gerätschaften aufgestellt. Laut Rühle hatten aber auch das Hauptzeughaus in Dresden oder der Landesherr das Recht, solche Bestandsaufnahmen zu veranlassen. Dem Büchsenmeister oder Zeugwärter auf dem Königstein oblag dann die Unterhaltung und Verwahrung der ihnen anvertrauten Geschütze, zudem hatten sie die Schlüsselgewalt über das Zeughaus auf der Festung inne.

Wie Rühle zudem vermittelt, nahmen die Artilleristen eine besondere Stellung innerhalb der kursächsischen Armee zu Zeiten Johann Georgs III. ein. Die Offiziere, von denen überdurchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten erwartet wurden, erhielten gar einen höheren Sold als die Angehörigen anderer Waffengattungen. In einer Vitrine ist ein Kanonier in seiner Uniform um 1740 zu sehen. Wie zu lesen ist, trugen sächsische Artilleristen „während der sehr langen Zeitspanne von 1717 bis 1900 die gleiche Uniform: dunkelgrüne Röcke mit roten Aufschlägen und Messingknöpfen“.

Unter den zum Teil jahrhundertealten Waffen, die die Zeiten überdauert haben und zur Schau gestellt werden können, sind allerlei ausgesuchte Raritäten. Bemerkenswert etwa ein sechspfündiges Ordensbandrohr, gegossen 1707. Zehn Mann waren nötig, um das „gute“ Stück zu bedienen. Und musste man es für den Transport bespannen, waren sechs Pferde vonnöten. Die maximale Schussweite betrug 2700 Meter, die beste Trefferquote wird dem Geschütz auf eine Distanz von 240 Metern bescheinigt. Die Henkel sind als Delfine gestaltet, das Bodenfeld zeigt den polnischen Adler, darüber die Königskrone, die Jahreszahl 1707 und den Weißen-Adler-Orden am Band. Die Inschrift auf der Handhabe am Fußboden lautet: „GOSS MICH MICHAEL WEINHOLD IN DRESDEN“. Das Rohr gehörte zu einer Serie von einem Dutzend Regimentsgeschützen, die samt und sonders mit dem Weißen-Adler-Orden verziert waren.

Unter den ausgestellten Geschützen sich echte Raritäten

Glücklich gemacht wird auch, wer schon immer wissen wollte, was unter einem Falkonett zu verstehen ist. Falkonette gehörten zu den sogenannten Schlangengeschützen. Feldschlagen hatten immer kleine Kaliber und lange Rohre, was die Treffsicherheit, Reichweite und Durchschlagskraft der Geschosse vergrößerte. Hier kann ein zweipfündiges Falkonett mit einer Rohrlänge von 222 Zentimetern und einem Kaliber von 68 Millimetern aus der Zeit um 1685 in Augenschein genommen werden. Ein Kanonier war für die Bedienung unabdingbar, außerdem halfen zwei Handlanger mit. Das Rohr ist stark beschädigt. Das Bodenfeld zeigt in einem Blätterkranz unter dem Kurhut die Inschrift „JG3“ für Kurfürst Johann Georg III.

Dass überhaupt noch so viel erhalten ist, ist glücklichen Umständen zu verdanken. Mit der Kapitulation am Lilienstein 1756 zu Beginn des Siebenjährigen Krieges war die sächsische Armee so ziemlich ihres gesamten Feld-Artillerie-Bestandes verlustig gegangen, ausgenommen die Kanonen auf dem Königstein. Als endlich ab 1763 wieder (erst mal) Frieden im Lande herrschte, wurde die sächsische Feldartillerie mit Kalibern vier-acht-zwölf Pfund nach dem Siebenjährigen Krieg neu aufgebaut, wobei man dabei dem französischen Vorbild folgte und man für die Artillerie nicht die sonst im deutschen Reich üblichen Kaliber drei-sechs-zwölf Pfund übernahm.

Die Defensions- und Belagerungsartillerie verblieb dagegen überwiegend bei dem alten Material, wovon sich das, was sich erhalten hat, in der Festung Königstein befindet, darunter auch mehrere eiserne Rohre aus der Zeit nach 1700. Wie auf einer Texttafel vermerkt wird, gehörten 1598 neben acht 1592 gegossenen zweipfündigen „Schnellen Rößgen“ auch sechs einpfündige „Falkonettlein“ von 1536/38 und sechs sechspfündige „Halbe Schlangen“ von 1553 zum Bestand. Diese Kanonen zählten auch 1633, während des Dreißigjährigen Krieges, noch zum Fundus. Hinzu gekommen waren zwei neue achtpfündige „Doppelte Schlangen“ (Falkaunen). Zu Beginn des Siebenjährigen Krieges befanden sich 78 neue und 58 alte Geschütze auf der Festung.

Viel Artillerie war bereits während des Nordischen Krieges verloren gegangen. August der Starke hatte zunächst dadurch einen Ausgleich zu schaffen versucht, indem er Kanonenrohre in Danzig (das damals zu Polen und damit ihm gehörte) in der Stückgießerei von Benjamin Wittwerk d. Ä. gießen ließ.

Augusts Sohn, Friedrich August II., versuchte dann für kurze Zeit die sächsische Armee allgemein und konkret den Defensionsstand der Festung Königstein wieder halbwegs auf Vordermann zu bringen. Dazu ließ er unter anderem viele Geschütze aus dem Bestand des Hauptzeughauses auf den Königstein schaffen. Bis zum 30. November 1735 erreichten 38 Kanonen, zwei Haubitzen, zehn Mörser, 24 Handmörser, 25 Doppelhaken, 1200 Flinten, große Mengen Munition und sonstiges militärisches Material via Elbefluten das Städtchen Königstein, um von dort aus auf die Festung transportiert zu werden. Laut Rühle war es der größte Waffentransport, der je die Festung erreichte.

Nach 1918 wurden Geschütze vor den Alliierten versteckt

Fast wie ein Fremdkörper unter all den Mörsern und Geschützen aus absolutistischer Zeit wirkt ein leichter Minenwerfer aus dem Ersten Weltkrieg. Als der Krieg für Deutschland verloren war, kamen 103 moderne Geschütze auf den Königstein – „so viele wie noch nie im Laufe seiner Geschichte“, wie auf der Info-Tafel vermerkt wird. Grund: Die Reichswehr versuchte, diese Waffen entgegen den harten Bestimmungen des Versailler Vertrages hier vor dem Zugriff der Alliierten zu bewahren. Das gelang nicht und so verließen im Juli 1920 die letzten Feldkanonen die Festung wieder. Zurück blieben nur 92 Maschinengewehre und vier leichte Minenwerfer.

Manchmal muss man sich mit einem Modell behelfen. So gibt es eines – im Maßstab 1:7 – von der „Faulen Magd“. Das 1430 in Sachsen gefertigte Original mit Kaliber 345 Millimeter befindet sich nun mal im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden, das aber sonst einiges an Leihgaben herausrückte. 48 Kilogramm schwere Steinkugeln konnten mit der Steinbüchse, die 1511 auf eine Holzlafette montiert wurde, verschossen werden. Aber das Geschütz war eher mäßig wirksam – daher der Beiname „Faule Magd“.

Der Eintritt ist im regulären Festungseintritt inbegriffen.

www.festung-koenigstein.de

Literaturtipp: Hans-Joachim Rühle: Die Artillerie der Festung Königstein. 17,90 Euro, ISBN: 978-3-00-057171-8 (erhältlich nicht zuletzt im Festungsshop der Festung Königstein)

Von Christian Ruf