Meißen

An der Meißner Klosterruine hämmern, bohren und schweißen die Arbeiter kräftig. Noch ist das Gelände des Hahnemannzentrum e.V. eine Baustelle. Der Boden muss fertig geziegelt und die Wände müssen verputzt werden, im Außenbereich fehlen teils die Gemäuer und der Neubau ist fensterlos. Trotzdem nimmt das neue Veranstaltungshaus nebst „Heilig Kreuz“ allmählich Gestalt an – obgleich dem Verein bis zur Eröffnung am 12. September noch ein beträchtliches Stück Arbeit bevorsteht.

Nachhaltige Rohstoffe ermöglichen klimaneutrale Bauweise

Das langwierige Projekt des Hahnemannzentrums zeichnet sich durch mehrere Besonderheiten aus: Zum einen legt Bauherr und Vereinsvorstandsvorsitzender Helge Landmann Wert auf eine möglichst klimaneutrale Bauweise. Verbaut hat man die Rohstoffe Lehm, Holz, Schilf, Bruchstein und alte Ziegel. Die Materialen mussten nicht erst in entsprechenden Öfen erhitzt werden, sondern trockneten direkt vor Ort aus. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern spart auch Geld, lässt Helge Landmann wissen. Kein unbedeutender Faktor, wenn man keine Fördergelder erhält und die Projektkosten rein aus privater Tasche sowie mittels Kredit stemmen muss. Zwei Mal initiierte das Hahnemannzentrum ein Crowdfunding, wodurch jeweils 25 000 Euro Spendengelder zusammengekommen sind.

Der 200 Quadratmeter große Neubau schließt unmittelbar an das 2007 errichtete Gebäude an, wo un­ter anderem die sanitären Anlagen verortet sind. Dort befindet sich zugleich der barrierefreie Zugang zum Veranstaltungshaus. Ins Auge springt, dass die beiden Gebäude in ihrer Höhe versetzt sind. Dadurch wirkt der höhere Neubau monumentaler. Und es kaschiert die beim niedrigeren Haus verbauten Ziegeln, denen man die zusätzlichen Jahre im Einsatz ansieht.

Blick auf die Ruine und das Elbland

Beide Dächer sind begrünt und so entworfen, dass sie in den natürlichen Hang des Geländes eingespeist sind. Eine Terrasse, ebenfalls aus Ziegeln erbaut, verbindet die beiden Häuser zusätzlich von au­ßen. Von der Terrasse aus können Besucher künftig einen herrlichen Blick auf die im 13. Jahrhundert erbaute Klosterruine und die dahinter liegende Elbe genießen.

Ästhetik ist Helge Landmann eine Herzensangelegenheit. Dem hauptberuflichen Baurestaurator war es wichtig, sich bei seinem Projekt mit dem historischen Bestand auf dem Gelände zu arrangieren. „Kubatur von Neubau und Ruine ähneln sich in den Farben und in der Höhe. Sie gleichen sich aneinander an“, so der Bauherr. Nicht zuletzt deshalb fiel die Entscheidung bei der Auswahl an Baumaterialien auf Ziegel, Bruchstein und Lehm. Letzteres ist auch einfach in der Handhabung. So konnten die Laien den Lehmstampf übernehmen. Vor dem Stampf hatte man dem Baumaterial Sand und Chinaschilf zugesetzt, damit es widerstandsfähiger gegenüber Witterungen ist. Den verbauten Lehm hat der Verein direkt vom Grundstück bezogen.

Die Natursteine wiederum hat man aus einem Abrisshaus geborgen und sorgfältig abgeklopft, sodass sie wiederverwendet werden konnten. „Die Bruchsteine hat ein erfahrener Helfer einzeln zurechtgeschlagen und weitgehend fugenlos aneinandergesetzt“, erklärt Helge Landmann. Eine solche Bauweise ohne Einsatz von Mörtel nennt sich Trockenmauerwerk. Lediglich im hinteren Bereich sind die Natursteine mit Mörtel verankert.

Nicht mehr zu sehen sind die 26 000 Flaschen, die unter den Bodenplatten verbaut sind. Die Hälse hat man in Lehm eingebettet, danach wurde der Boden ausgefüllt. Die Flaschen dienen zur Wärmedämmung und sorgen gleichzeitig dafür, dass keine Feuchtigkeit von unten in die Räumlichkeiten aufsteigt. Was über den Bodenplatten noch fehlt, ist der Fußboden. Dem widmet man sich allerdings erst, wenn die Fenster geliefert sind. Die sollten eigentlich im April kommen, doch coronabedingt kam es zu Lieferschwierigkeiten. „Dadurch verzögert sich auch der Rest in der technischen Produktionskette“, sagt Helge Landmann.

Eröffnung zum Tag des offenen Denkmals

Die Eröffnung des Veranstaltungshauses war ursprünglich für das Frühjahr 2021 geplant. Der hauptberufliche Baurestorator spricht aber nicht gern im Konjunktiv. „Dieses Ziel war von Anfang an sehr optimistisch“, gibt Helge Landmann zu. Die Arbeiten starteten im September 2019. Dass das Gebäude zwei Jahre später zum Tag des offenen Denkmals eröffnen kann, macht ihn zufrieden.

Eine weitere Besonderheit des Projekts: Das Veranstaltungshaus ist nur teils mithilfe von Fachkräften entstanden. Den überwiegenden Teil der Arbeit haben Laien aus sozialen Projekten, Freiwillige und Vereinsmitglieder geleistet. Seit der Vereinsgründung 1994 träumt man von einem ökologisch-sozialen Bauwerk. Der Plan zum Veranstaltungshaus existiert also schon lange, nur mit der Finanzierung sei das eben immer so eine Sache gewesen. Auch in puncto Denkmalschutz war das Projekt von der Planung bis zur Ausführung ein anspruchsvolles Unterfangen. 25 Jahre später kann das Veranstaltungshaus eröffnen. Der letzte Feinschliff soll bis Jahresende abgeschlossen sein.

Von Sabrina Lösch