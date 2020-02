Klosterkirche Pirna: Klerikales Kleinod mit einst ausgesprochener Randlage

Pirna

Die Klosterkirche in Pirna überstand im Lauf ihrer Geschichte so einige Stürme, aber die größte Gefahr bestand in der Nachkriegszeit. Das Klosterareal hatte beim Bombenangriff vom 19. April 1945 schwere Schäden abbekommen. Die Kirche selbst war nur von Druckwellen betroffen gewesen, aber die Fenster waren zerstört und das Dach abgedeckt.

Die Witterung schlug zu, und im Sommer 1948 suchte der Landrat des Kreis Pirna um den Abbruch des Dachwerks nach. Das Holz sollte für den Bau von Neubauernhöfen verwendet werden. Ähnliche Töne schlug der Bürgermeister einer Landgemeinde an, in der Presse war zu lesen: „Von der Erhaltung von Wahrzeichen kann das deutsche Volk nicht leben, wohl aber von produktiven Bauernhöfen.“

Kreuzstreben-Dachwerk von 1376

Man entschied sich auch dank denkmalpflegerischer Einsprüche dann doch für den Erhalt der Klosterkirche, deren Äußeres bis auf den nach der Reformationszeit verfallenen und abgetragenen Chor noch immer das gleiche Bild wie im 15. Jahrhundert bietet. Das Gotteshaus, das in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts einen Turm bekam, was eher untypisch für Kirchen eines Bettelordens ist, weist sogar eine Besonderheit auf: ein Kreuzstreben-Dachwerk von 1376.

Das Dach überspannt eine lichte Weite von 12,80 Metern, ist selbst 12,80 Meter hoch und wie so viele gotische Dächer recht steil. Wertvoll sind nicht zuletzt auch einige erhalten gebliebene Seccomalereien aus der Zeit um 1400, einige könnten böhmischer Provenienz sein, was nicht weiter verwunderlich ist, gehörte Pirna bis 1405 doch zum Königreich Böhmen.

Ortsbewohner mussten Bettelmönche miternähren

Es war um 1300 und damit verhältnismäßig spät, als Mönche des Predigerordens der Dominikaner aus ihrem Leipziger Mutterkloster St. Pauli kamen, um sich hier am Rand von Pirna niederzulassen. 1307 werden „prior et conventus in Pirnis“ erstmals erwähnt, das Kloster bildete ein geschlossenes Viereck mit zwei Toren an der Ostseite zur Dohnaischen Gasse. Die anderen Seiten wurden teilweise von Wirtschaftsgebäuden begrenzt, in die die Stadtmauer mit dem Wehrgang teilweise einbezogen war. Das Kloster hatte also eine ausgesprochene Randlage, nicht unüblich bei Bettelorden.

Schlanke Achteckpfeiler tragen aparte Kreuzrippengewölbe. Quelle: Christian Ruf

Die Dominikaner – der Orden wurde im Jahr 1215 von dem spanischen Geistlichen Dominkus Guzmán aus Caleruega ins Leben gerufen – gründeten auf dem Gebiet des heutigen Freistaates Sachsen nur wenige Konvente: in Leipzig, Plauen, Freiberg und eben Pirna. Deutlich weniger als etwa die Franziskaner. Bedingung war eben, dass eine Stadt groß genug war. Es mussten schlichtweg ausreichend Menschen in einem Ort leben, um Bettelmönche miternähren zu können. Das war in Pirna der Fall.

1515 erwirbt der Pirnaer Konvent einen Hof in der Großen Brüdergasse in Dresden. Es kam zu „Irrungen“ zwischen dem Pfarrer der Hauptkirche St. Marien und dem Konvent, die 1317 beilegt wurden. Die Mönche durften weiterhin predigen, Beichte hören, Absolutionen erteilen usw., jedoch sollten „die Rechte des Pfarrers gewahrt bleiben“, wie auf einer Tafel im Pirnaer Stadtmuseum zu lesen ist.

Einbau eines Brauhauses im Kloster möglich

Nach 1470 erfolgten umfangreiche Umbau- und Erneuerungsarbeiten, 1479 kontrollierten Mönche des Leipziger Mutterklosters die Einhaltung der Ordensregeln. Drei Jahre später überließ das Kloster dem städtischen Rat einen freien Raum in der Anlage und garantierte die Öffnung des Klostertores – zum Dank erhielten die Mönche eine Zuleitung des städtischen Röhrwassers. Wohl begrüßter Nebeneffekt: Nun war der Einbau eines Brauhauses im Kloster möglich, es war vermutlich unerheblich, ob da der unfromme Gedanke „Es gibt noch andere Dinge im Leben als Bier, aber Bier macht diese anderen Dinge einfach angenehmer“ mit im Spiel war.

Als 1496 die Einwohner Pirnas von der Pest heimgesucht wurden, starben auch 18 Brüder des Konvents. Oft gab es Streit zwischen Kloster und Einwohnerschaft, 1498 mit der Witwe des Pirnaer Bürgers Dominikus Rudel um dessen Erbe. Die Frau weigerte sich, das Testament ihres Mannes anzuerkennen, der dem Kloster die Äcker der Familie vermacht hatte. Das über den Widerstand wenig erbaute Kloster exkommunizierte die Frau, was wiederum in der Bürgerschaft gar nicht gut ankam. 1502 musste Herzog Georg die Stadt schriftlich mahnen, dem Kloster keinen Widerstand beim Erwerb eines Gartens zu leisten.

Konsolfratzen wie diese sind ein besonderer Blickfang an den Säulen. Eine andere Kostbarkeit sind Reste von Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert. Quelle: Christian Ruf

1511 predigte Johann Stiel, Altarist (Vikar) der Marienkirche, gegen den Lebenswandel und die Ablasspraktiken des Priors Johannes Helwig. Es war eben nicht nur Luther allein, dem die Sache mit den Ablässen als perfektes Last-Minute-Geschenk vor der Höllenpein gegen den Strich ging. In Pirna geboren wurde bekanntlich der für seine Ablasspraktiken besonders berüchtigte Dominikaner Johann Tetzel. Heute ist das Ablasswesen ja selbst für gewiefte Theologen eine Sache von der sie lieber die Finger lassen, aber lange hatte niemand ein Problem damit, durch einen Ablass einen Teil der angehäuften Sündenstrafen erlassen zu bekommen, wobei es natürlich immer Skeptiker gab, die fragten, was geschieht, wenn jemand sagen wir mal 1500 Tage Ablass „gewonnen“ hat, aufgrund seiner leichtgewichtigen Sünden aber nur 983 abzubüßen hat.

Reformation hatte auch in Pirna erst mal ziemlich „Startschwierigkeiten

Ist das wie mit den Urlaubstagen, die man sich aufs neue Kalenderjahr übertragen lässt, sprich: eine Lizenz zu frohem, weil straffreiem Sündigen? Wie auch immer. 1515 genehmigte Herzog Georg der Bärtige, dass das Kloster zwei Weinberge in der Dresdner Gegend erwarb, drei Jahre zuvor hatte er angeordnet, den Mönchen „zu irs closters baw“ 60 Stämme Bauholz zukommen zu lassen. Es war diesem Landesherren geschuldet, weshalb die Reformation auch in Pirna erst mal ziemlich „Startschwierigkeiten“ hatte.

1521 wurden auf dem Klosterkirchhof über 60 Bücher und Schriften Luthers verbrannt. Konnte Johann Lindner, der „Pirnsche Mönch“, 1530 in Pirna noch sein geografisch-historisches Sammelwerk „Onomasticum mundi generale“ vollenden, so ist dann doch bald Schluss mit dem Mönchsdasein. Waren 1537 noch Freiberger Mönche im Pirnaer Kloster aufgenommen worden, so scheinen schon bald die Zahl der Mönche wie auch die Einnahmen des Klosters zurückgegangen zu sein. Als Herzog Heinrich der Fromme im Zuge der Einführung im albertinischen Sachsen seine Visitatoren losschickte, wurde festgestellt, dass das Kloster das ärmste seiner Art im gesamten Land war.

Nur noch vier Mönche lebten Ende 1542 im Kloster

Ende 1542 lebten nur noch vier Mönche im Kloster. Das Kloster wurde aufgelöst, 1548 war die Auflösung abgeschlossen. Die Bücher landeten weitgehend in der Universitätsbibliothek in Leipzig, die Gebäude fielen größtenteils dem städtischen Rat und dem „Gemeinen Kasten“ zu. Kirche und Kapitelsaal blieben weitgehend erhalten, andere Teile des Klosters wurden hingegen stark umgebaut oder gar abgerissen. Was übrig blieb, wurde auch nicht gut gepflegt. Klagen über den ruinösen Zustand des einstigen Klosters sind früh überliefert. Wie den stadtgeschichtlichen Quellen zu entnehmen ist, diente das Kloster als Markthalle für die Kürschner, als Lager für Stroh, als Wagenschuppen. Seit den 1660er-Jahren gab es Bemühungen um eine Wiederherrichtung als Kirche, ab 1680 fanden evangelische Gottesdienste statt.

In der Romantik fand man Gefallen an der alten Anlage. Caspar David Friedrich schuf ein Gemälde mit einem Mönch vor der Stadtmauer und der Pirnaer Klosterkirche. Leider wurde es beim Brand des Münchner Glaspalastes 1931 vernichtet. Erhalten blieb nur die Variation des Bildes, die Carl Gustav Carus schuf. Im August 1957 wurde die Kirche nach fünfjähriger Bauzeit wieder in Betrieb genommen, das nun katholische Gotteshaus wurde auf den Namen St. Heinrich geweiht.

Von Christian Ruf