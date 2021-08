Kloster Heilig Kreuz Meißen: Wo Müßiggang als „Feind der Seele“ erachtet wurde

Meißen

Was macht man, wenn man ein zurückgezogenes Leben führen will, fernab von Politik und Öffentlichkeit? Es gibt da viele Wege. Es so zu machen, wie die Herzogin von Sussex, – nämlich der berühmtesten Fernsehtalkerin der Welt, Oprah Winfrey, ein Interview zu geben und gemeinsam mit ihrem Mann per Instagram aller Welt die Geburt des zweiten Kindes anzukündigen – ist allerdings vermutlich eher kontraproduktiv, oder?

Im Mittelalter (als die Welt in zwei Geschlechter geteilt war, nämlich Adel und „Pöbel“, was es aus demokratischer Sicht verbietet, von einer „guten alten Zeit“ zu sprechen) gingen jedenfalls die, die ein weltabgewandtes, vor allem aber gottgefälliges Leben führen wollten, auf Nummer sicher und konsequenterweise schlicht und ergreifend ins Kloster. Wer den Schritt wagte, konnte sogar unter verschiedenen Orden wählen. Einer von ihnen, und sogar einer der ältesten Orden des westlichen Mönchtums, war der der Benediktiner.

Als Gründer des Ordens gilt Benedikt von Nursia (480–547), Mönch und später gar Nationalheiliger Italiens. Er hatte im Jahr 529 Vorgaben für das Leben als Mönch verfasst. Die sogenannte Regula Benedicti enthielt die klösterlichen Gebote wie Schweigsamkeit, Demut und Armut, die später für alle Klöster galten. Strenge Regeln? Ansichtssache, aber den Menschen im Mittelalter wäre Friedrich Schillers Erkenntnis „Es liebt ein jeder, frei sich selbst zu leben nach dem eigenen Gesetz“ nun mal (welt-)fremd vorgekommen.

Kloster als Ort der Verbindung von Spiritualität und Ökonomie

Die Bereitschaft zum Dienst steht bei den Benediktinern jedenfalls im Zentrum: „An dich also richte ich jetzt mein Wort, wer immer du bist, wenn du nur dem Eigenwillen widersagst, für Christus, den Herrn und wahren König, kämpfen willst und den starken und glänzenden Schild des Gehorsams ergreifst.“ Hiervon konnten sich auch Frauen angesprochen fühlen, und sie taten es in großer Zahl, auch wenn die Benediktsregel ursprünglich für eine Gemeinschaft von Männern geschrieben worden war.

Attraktiv war auch die Regel, dass im benediktinischen Kloster der Abt ausdrücklich gehalten war, keine sozial begründete Rangordnung zu etablieren: „Wer frei geboren ist, darf nicht über den gestellt werden, der aus dem Sklavenstand ins Kloster tritt, wenn dafür nicht ein anderer, vernünftiger Grund besteht.“

Nun ist zwar die berühmte Formel des „Ora et labora!“, des „Bete und arbeite!“, erst eine kongeniale Begriffsprägung des Beuroner Abts Maurus Wolter (gest. 1890) gewesen, doch trifft sie den Geist des benediktinischen Lebensmodells in besonderer Weise. Müßiggang wurde als „Feind der Seele“ erachtet. Deshalb sollen sich die Brüder beschäftigen: zu bestimmten Zeiten mit Handarbeit, zu bestimmten anderen Zeiten mit heiliger Lesung.

Eine solche Verbindung von Spiritualität und Ökonomie war dabei nicht grundsätzlich neu, wie Mirko Breitenstein in seinem bemerkenswerten Buch „Die Benediktiner Geschichte, Lebensformen, Spiritualität“ (C.H. Beck Verlag, 128 Seiten, 9,95 Euro) festhält. Gerade im alten Mönchtum sei immer wieder auf die doppelte Bedeutung der Arbeit als asketischer Praxis einerseits und unerlässlicher Strategie zur Eigenversorgung andererseits hingewiesen worden.

Geistliche, geistige und wirtschaftliche Zentren

Dem benediktinischen Mönchtum aber komme das Verdienst zu, das innovative Potenzial dieser Verknüpfung von Askese und Subsistenzsicherung auch gesellschaftlich verankert zu haben. Benediktiner gaben der Landwirtschaft und Bildung entscheidende Impulse. Ihre Klöster wurden zu geistlichen, geistigen und wirtschaftlichen Zentren. Zudem setzten ihre Klosteranlagen unübersehbare Akzente in der Landschaft.

In einem Bildband über Bayern, der etwas taugen soll, ist es unabdingbar, zumindest ein Benediktinerkloster mit aufzunehmen: Andechs, Ettal, Weltenburg – um nur wenige zu nennen – sind noch immer Wahrzeichen des heutigen Freistaates.

Auch Sachsen weist ein Benediktiner-Kloster auf: Wechselburg, früher auch als Kloster Zschillen bekannt. Zunächst wirkten hier ab 1168 n.Chr. Augustiner-Chorherren. Zwischen 1280 und 1539 war die Klosteranlage aber in Besitz des Deutschen Ordens, erst seit 1993 „tummeln“ sich hier Benediktiner.

Von der Pracht und Herrlichkeit des Klosters Heilig Kreuz bei Meißen sind hingegen nur Ruinenreste geblieben, dabei war es einst das bedeutendste Frauenkloster des Bistums Meißen. Markgraf Dietrich der Bedrängte, der 1198 von einem Kreuzzug ins Heilige Land zurückgekehrt war, stiftete es im April 1220 zur Ehre Gottes, der heiligen Mutter Maria und des heiligen Kreuzes.

Wären um 1800 nicht bereits erste Sicherungsmaßnahmen an den bröckelnden Steinen eingeleitet worden, dann wären noch weniger spätgotische Ruinenreste erhalten. Quelle: Christian Ruf

Es heißt, dass Dietrichs Schwester Adela hier lebte, nachdem sie von ihrem Mann, Ottokar I. Pzemysl, nach dessen Krönung zum böhmischen König verstoßen worden war. Ob, wie angenommen, die Klostergründung zur standesgemäßen Versorgung Adelheids erfolgte, sei allerdings fraglich, wie auf einer Informationstafel im Kloster beschieden wird.

Schwindel im Skriptorium

Markgraf Dietrich stattete das Kloster jedenfalls aus, auch mit weitläufigem Grundbesitz. Seine Stiftung wollte er dann offenbar dem Zisterzienserorden anschließen, 1220 stellte jedenfalls Honorius III. laut Texttafel zur Gründungslegende die Zisterzienserinnen von Heilig Kreuz unter päpstlichen Schutz. Zudem suchte der Meißner Bischof gemeinsam mit den Zisterzienseräbten von Altzelle, Buch und Dobrilug das Kloster auf.

Folge: Über die Zugehörigkeit des Klosters, ob nun zu den Benediktinern oder Zisterziensern, kam es zum Streit. Dabei wurden auch nicht zu knapp Urkunden gefälscht. Das lag im Trend. Landauf landab wurden während des gesamten Mittelalters in den Skriptorien der Klöster von Kutten-Kujaus, die von ihrem Tun überzeugt waren, Fakten umgebogen wie beim berühmt-berüchtigten Wahrheitsministerium in George Orwells Roman „1984“. Man setzte zuhauf rückdatierte Pseudooriginale in die Welt, um sich Zollprivilegien, Ländereien oder Steuerfreiheit zu gewähren.

Das Gaukelwerk in Szene zu setzen fiel dem Klerus leicht. Denn die Kirche besaß das Schriftmonopol. Adel und Volk waren weitgehend Analphabeten. Markgraf Dietrichs Sohn, Heinrich der Erlauchte, trat dann ebenfalls als Förderer des Klosters auf, das für eine gewisse Zeit Eigenkloster unter der Schutzherrschaft der Wettiner war. Das Kloster habe, wie zu lesen ist, „zeitweilig eine recht selbstständige Stellung, frei vom Einfluss anderer geistlicher oder weltlicher Gewalten“ gehabt.

Interessante Information: Geplant war eine großzügige Anlage, die sich über die gesamte Elbaue erstreckte. Herzstück sollte eine monumentale, dreischiffige Basilika von über 60 Metern Länge sein – sie wurde nie vollendet. Als das Kloster nach 1250 in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, kam der Bau zum Erliegen. Nur das nördliche Seitenschiff wurde in bescheidenerem Rahmen fertiggestellt und diente fortan den Nonnen als Kirche.

Wie versichert wird, sind die Rund- und Vierpassfenster an der Südwand des Kirchenraums bau- und kunsthistorisch bedeutsam. Und vermutlich haben sich die Entwurfszeichnungen für die Glasfenster auf einer Urkunde von 1355 erhalten.

Mag der finanzielle Spielraum ab 1250 auch eng gewesen sein, die Einkommen aus mehreren Dörfern gestatteten den Nonnen gleichwohl durchaus noch einen angemessenen Lebensstil. Man geht von bis zu 40 Nonnen aus, die hier unter der Aufsicht einer Äbtissin leben konnten, wobei außer Damen des Adels auch solche bürgerlichen Standes hier ein gottgefälliges Leben führten.

Die Nonnen folgten der Benediktsregel und zeitweise den Normen der Zisterzienser. Die Schwestern sollten sich laut einer Texttafel zum Klosterleben auf das „kontemplative Leben konzentrieren, fertigten aber in den knappen Freiräumen auch diverse Näh- und Textilarbeiten, kultivierten den Kräuter- und Heilpflanzengarten und betreuten die Kranken und Pflegebedürftigen“. Einige widmeten sich auch dem Studium geistlicher Texte und Gesänge.

Vermutlich auch als Versorgungsstätte für Töchter und Witwen des wettinischen Dienstadels gedacht, soll das Kloster über eine gewisse Zeit hinweg einem Stift für adlige Fräuleins geglichen haben, immer wieder mussten Zucht und Ordnung eingeschärft werden. Wie man auch erfährt, führte für Nonnenklöster ein Propst die weltlichen Rechtsgeschäfte – er war der einzige Mann, der die Klausur betreten durfte, auch um in der Klosterkirche die Heilige Messe zu feiern. Zur Führung der Klosterwirtschaft bediente er sich mehrerer Gutsverwalter.

Nach der Einführung der Reformation im albertinischen Herzogtum Sachsen wurde das Kloster zwar visitiert, aber erst mal nicht aufgelöst. Zwischenzeitlich fanden hier sogar aus dem Kloster Mühlberg vertriebene Nonnen Unterschlupf. Erst 1568 wurde das Kloster denn doch aufgehoben, Gebäude und Güter fielen alsbald als Wirtschaftshof an die neu gegründete Fürstenschule St. Afra in Meißen.

Die Ruinenreste inspirierten schon Caspar David Friedrich

Die Gebäude verfielen, sowohl im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) als auch im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) kam es zu schweren Schäden. Zu den baulichen Überresten gehören Teile der Nonnenkirche, der angrenzenden Kapelle und des Kapitelhauses. Im Obergeschoss des Letzteren befand sich das Dormitorium, der Schlafsaal. Im Westen der Klosteranlage, außerhalb der engen Klausur, gibt es noch Fragmente des Äbtissinnenhauses und Propstei. Und da, wo ab 1503 das Malz-, Brau- und Backhaus zu suchen war, befand sich vorher wahrscheinlich ein romanisches Gästehaus.

Aufmaß mit Rekonstruktion der Kirche von 1914/15 durch Fritz Rauda. Quelle: Repro Tafel / Original im Planarchiv des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen.

Caspar David Friedrich ließ sich im 19. Jahrhundert durch die Ruinenarchitektur für seine Malerei inspirieren, und auch seinen Zeitgenossen war ihr historischer Wert bewusst, erfolgten doch um 1880 bereits erste Sicherungsmaßnahmen an den bröckelnden Steinen. Andererseits wurden die spätgotischen Mauerreste des Neuen Hauses, das einst den Kreuzgang nach Norden begrenzte, erst in den 1960er-Jahren abgerissen.

Hat man das, was an Ruinen noch vorhanden ist, durchstreift, dann ist es nicht die schlechteste Idee, auch noch runter an die Elbe zu gehen. Ein paar Schritte schaden ja bekanntlich nie. Der Fluss fließt gemütlich dahin, beim Blick auf die zum Teil mit Weinreben bestocken Hänge rechts und links am anderen Ufer, lässt sich mit ganz unprätentiös an eine alte geflügelte Weisheit denken, die da lautet: „Dort, wo Wein wächst, da kann man gut leben!“

Von Christian Ruf