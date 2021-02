Pirna

Es gibt Felskletterer, die auch im Winter hoch hinaus wollen, und zwar nicht in einer Kletterhalle. Sie suchen selbst bei knackiger Kälte, Schnee und Eis das Abenteuer in der Natur. Doreen Steudtner-Krause aus Pirna (auf dem Foto links) und Elisa Thar aus Porschendorf (stehend) gehören dazu. Sie sind jetzt auf die Heringsgrundnadel geklettert. Deren Besteigung ist für geübte Bergsteiger im Sommer kaum ein Problem. Doch bei winterlichen Verhältnissen wird dieser Felsen zu einer großen Herausforderung. Nicht nur weil die Kälte in den Fingern zwickt. Der Fels ist verschneit. Deshalb gehört zur Ausrüstung beim Winterbergsteigen ein Handfeger, um den Schnee von Griffen und Tritten zu kehren.

Der Lohn für Mühe und Kälte ist, als Erster im Jahr einen Spruch ins Gipfelbuch einzuschreiben: „Mit Sonne, Eis und Schnee, ohne Hagel stehen wir auf der Heringsgrundnadel“, dichten Doreen und Elisa. Solche Erlebnisse, wie die Jahreserstbesteigung bei traumhaftem Winterwetter, bleiben in Erinnerung.

Von Mike Jäger