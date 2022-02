Bernd Arnold (unten) und Günter Lamm am Westlichen Rauschenturm. Arnold gehörte in den 1970er und 80er Jahren zu den besten Felskletterern der Welt. Sein Markenzeichen ist das Barfußklettern. „Es gibt einem ein deutlich besseres Gefühl zum Felsen“, verrät er. Nur in Ausnahmefällen zieht er auch Schuhe an. Quelle: Archiv Bernd Arnold/Daniel Förster