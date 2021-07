Kleinröhrsdorfer Förderverein erneuert Kriegsdenkmal neben der Kirche

Großröhrsdorf

Was die große Geschichte in Kleinröhrsdorf an Wunden hinterließ, soll nicht verschwinden. Die beredtesten Spuren findet man auf dem Friedhof neben der evangelischen Kirche. Ein Gedenkstein dort verzeichnet die Namen der Toten des Ersten Weltkrieges. Hundert Jahre, nachdem er aufgestellt wurde, waren die Buchstaben kaum noch zu lesen. Deshalb hat der Förderverein des 770-Einwohner-Dorfes östlich von Radeberg den Stein in einer Werkstatt im ostsächsischen Großschönau restaurieren lassen. Wieder einweihen wollen sie ihn am Sonnabend, 31. Juli.

Das Innere der evangelischen Kirche in Kleinröhrsdorf. Vorn imKanzelaltar das Holzrelief mit der Darstellung der HeiligenDreifaltigkeit, ein sogenannter "Gnadenstuhl". Quelle: Tomas Gärtner

Wie der Erste Weltkrieg in die Köpfe kam

Norbert Littig, 65 Jahre alt, bis 2019 hier Pfarrer und nun im Ruhestand, will nicht nur im Gottesdienst 13.30 Uhr predigen. Er hat eine besondere Ausstellung vorbereitet: sechs Tafeln mit vergrößerten historischen Postkarten, ausgewählt aus einer umfangreichen Sammlung, die er im Laufe der letzten Jahre angelegt hat. Darauf zu sehen sind Zeichnungen niedlicher Knäblein, die in den Uniformen des deutschen Kaiserreiches mit sichtlichem Vergnügen das Soldatsein üben. Oder es wird gezeigt, wie nachlässig der englische Soldat, wie verlottert der russische ist. Nur der deutsche Soldat hält etwas auf sich, ist akkurat und auf Zack. „An diesen Darstellungen kann man sehr gut sehen, wie fremde Nationen systematisch als Bedrohung dargestellt wurden, wie den Menschen gezeigt wurde, wer ihr Feind ist“, erklärt Norbert Littig. Anschaulich lasse sich so nachvollziehen, wie der Erste Weltkrieg in den Köpfen vorbereitet wurde.

Der Pfarrer hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die tatsächlichen Umstände der Vergangenheit aufzuklären. Als Religionslehrer am Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium im benachbarten Großröhrsdorf, zu dem Kleinröhrsdorf seit 1998 gehört, hat er mit den Schülern auch zu dramatischen Ereignissen in der Ortsgeschichte geforscht. Etwa, wie Curt und Regina Schönwald, die jüdischen Besitzer des späteren „Kaufhauses Brückner“ an der Bandweber-/Ecke Bankstraße in Großröhrsdorf in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten schikaniert wurden, die allermeisten Einwohner dennoch weiter dort einkaufen gingen. Bis eine kleine Gruppe 1938 das Geschäft demolierte, die Schönwalds es verkaufen und nach Berlin gehen mussten, von wo sie 1942 ins Vernichtungslager deportiert wurden.

Die Kirche von Kleinröhrsdorf, rechts das Pfarrhaus. Quelle: Tomas Gärtner

Der barmherzige Samariter als Muslim

Mit Feindbildern kann man aber auch ganz anders umgehen. Pfarrer Littig hat dazu eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Er schlägt eine dicke Bibel auf, gedruckt 1570 in Frankfurt am Main, sucht das 10. Kapitel des Lukasevangeliums und zeigt auf einen handkolorierten Holzschnitt. „Was fällt Ihnen auf?“, fragt er. „Der barmherzige Samariter trägt einen Turban.“

„Richtig. Der einzige, der dem verletzten Mann hilft, den Räuber überfallen haben, ist als Türke dargestellt – im 16. Jahrhundert die gefürchtetsten Feinde der Christenheit.“ Was Nächstenliebe heißt – demonstriert von einem Muslim.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Archiv der Kirchgemeinde hat Pfarrer Littig ein geheimes Schreiben der sächsischen Landeskirche vom 11. Februar 1945 gefunden. Es forderte die Kirchgemeinden auf, ihre Bücher in feuer- und bombensicheren Räumen unterzubringen, da demnächst mit Kampfhandlungen auf dem Lande zu rechnen sei. Der damalige Vorsitzende des Kirchenvorstandes Walter Böhme, Vater von Ulrich Böhme, des Baureferenten der sächsischen Landeskirche 1981 bis 2002, habe die teils Jahrhunderte alten Folianten auf dem Friedhof in der Familiengruft von Oberförster Johann Heinrich Neumeister versteckt, erzählt Norbert Littig.

Im April 1945 besetzten Soldaten der mit sowjetischen Truppen verbündeten 2. Polnischen Armee die Siedlung. „Fast alle Einwohner waren zuvor geflohen. Nur die Alten blieben zurück.“ An die 68 Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnert eine viereckige, oben abgebrochene Sandsteinstele. 1987, zum Ende der Friedensdekade, wurde sie aufgestellt, erinnert sich Littig. Der Stifter blieb auf eigenen Wunsch anonym. Gefertigt hat sie der aus Kamenz stammende Bildhauer Johannes Peschel.

Als der Spaten auf die Bombe stieß

„Kurz zuvor bekam ich einen Anruf von staatlichen Behörden. Sie wollten wissen, was auf der Säule steht“, erzählt Norbert Littig. „Kommen Sie doch zur Enthüllung, dann können Sie es lesen, erwiderte ich. Und setzte hinzu: Aber gehen Sie davon aus, es ist keine Kriegsverherrlichung.“

An jenem Tag hätten dann tatsächlich zwei Fremde, womöglich Mitarbeiter der Staatssicherheit, das Ganze auf dem Friedhof beobachtet. „Das zeigt, man konnte in der DDR schon etwas Eigenes gegen die offizielle Ideologie machen. Man musste nur Zivilcourage haben.“

Kirche Kleinröhrsdorf und Gedenkstein auf dem Friedhof Denkmal: Wiedereinweihung am 31. Juli, 13.30 Uhr Gottesdienst mit Pf. i. R. Norbert Littig in der Kirche Kleinröhrsdorf; 15 Uhr Gedenkveranstaltung am Denkmal auf dem Friedhof Ausstellung: historische Postkarten zum Ersten Weltkrieg, in der Totenhalle mit Rundfenster von Werner Juza (1960) an der Westseite der Kirche Kleinröhrsdorf, bis 21. November, geöffnet rund um die Uhr Kirchgebäude: kleine rechteckige Saalkirche mit Satteldach und Dachreiter Baugeschichte: die ältesten Teile des Gebäude wahrscheinlich um 1300 errichtet; an den Wänden sind Fresken vorhanden, die während der Reformation mit heller Kalkfarbe übermalt wurden; später wurden die Stichbogenfenster vergrößert; 1736 wurde sie im Inneren umgebaut, eine Empore kam hinein; Ende des 19. Jahrhunderts restauriert, Anfang des 20. mit Jugendstilornamenten ausgemalt; 1960 wurde die Innengestaltung des 18. Jahrhunderts mit der marmorierten Bemalung wiederhergestellt Altar: marmorierter Kanzelaltar aus Holz mit seitlichen Durchgängen von 1787; darin eine sehr seltene, ungewöhnlich lebendige, farbig bemalte Darstellung der Dreieinigkeit von Gott Vater, gekreuzigtem Sohn Jesus Christus und Heiligem Geist, dargestellt als Taube, auch „Gnadenstuhl“ genannt; Engel halten im Hintergrund einen Vorhang; sie stammt vermutlich aus der Zeit vor 1500; 2016 hat Uwe Rähmer das Kunstwerk restauriert, Holzbildhauer Thomas Fauck die Taube nachgestaltet Stele: viereckig, aus Sandstein, geschaffen von Johannes Peschel, aufgestellt 1987; an den vier Seiten die Aufschriften „Noch immer betroffen gedenken wir der 68 Einwohner unseres Ortes, die Opfer des II. Weltkrieges wurden“; „Hier ruhen Einwohner unseres Ortes und unbekannte deutsche Soldaten, die noch im April 1945 in den Kämpfen um Kleinröhrsdorf ihr Leben lassen mussten“; „Nur Umkehr zum Gott des Friedens bewahrt uns im Kleinen wie im Grossen vor der Selbstzerstörung“; „Der Friede Gottes, der alle menschliche Einsicht übersteigt, mache mich bereit zu immer neuer Versöhnung und dienender Liebe“ Internet: www.kirche-grossroehrsdorf.de

In der Scheune neben der Kirche sind noch zwei Einschusslöcher zu sehen. 1995 wollte Pfarrer Littig das tote Meerschweinchen seiner Kinder im Garten neben dem Pfarrhaus begraben. Mit seinem Spaten stieß er auf Widerstand. Wieder irgend so ein Stein, dachte er und legte die Erde drum herum frei. Zum Vorschein kam ein Blindgänger, eine russische Panzergranate. Er verständigte die Polizei. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an. „Was, wenn ich mit dem Spaten etwas kräftiger in die Erde gestoßen hätte?“, fragte er den Beamten. „Dann stünden Sie jetzt nicht mehr vor mir“, antwortete der.

„Fünfzig Jahre nach seinem Ende wäre ich um ein Haar ein Opfer des Zweiten Weltkrieges geworden“, sagt Norbert Littig. „Auch meinen Schülern im Gymnasium habe ich davon erzählt. Seht ihr, habe ich gesagt, ein Krieg ist auch Jahrzehnte danach nicht zu Ende.“

Von Tomas Gärtner