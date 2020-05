Coswiger Stadtrat gibt grünes Licht für Kita-Neubau

Coswig

Zur Verbesserung der Kinderbetreuung hat der Coswiger Stadtrat einstimmig den Bau einer neuen Kindertagesstätte beschlossen. „Das ist ein gutes Signal für junge Familien“, sagte Oberbürgermeister Thomas Schubert (parteilos). Insgesamt sollen 54 neue Plätze entstehen, davon 20 für Krippen- und 34 für Kindergartenkinder.

Durch Geburtenanstieg und Zuzug von Familien mit kleinen Kindern ist die Betreuungssituation in der Elbestadt bereits seit drei Jahren sehr angespannt. Für 989 Coswiger Kinder im Alter bis sechs Jahren stehen derzeit 876 Betreuungsplätze zur Verfügung. Die vorhandenen Einrichtungen arbeiten an der Kapazitätsgrenze.

Nur 876 Betreuungsplätze für 989 Kinder

Daher gab es bereits 2017 die Idee, gemeinsam mit der Nachbarstadt Radebeul an der Stadtgrenze eine neue Einrichtung in Betrieb zu nehmen. Aus baurechtlichen und Lärmschutz-Gründen scheiterte dies jedoch.

Als Alternativlösung strebt die Stadt nun einen Neubau auf dem Grundstück Salzstraße 14, östlich des Friedhofes an. Bereits im ersten Quartal dieses Jahres ist der alte Bau, der dort stand, verschwunden. Mit dem Neubauvorhaben hat die Stadt die „WVS Wohnverwaltung und Service GmbH“ beauftragt.

Geplant ist ein barrierefreies Gebäude in freundlichen Farben, mit Gründach und Aufzug. „Im Erdgeschoss befinden sich zwei Gruppenräume mit angrenzenden Schlafräumen für die Krippenkinder sowie Küche und Haustechnik“, skizzierte Mike Schlagowsky, Leiter des Fachgebiets „Schulen, Kitas und Jugend“, die künftige Kita. Zudem wird es dort einen Mehrzweckraum geben, der für Veranstaltungen durch Öffnung einer Trennwand zum Flur vergrößert werden kann.

Terrasse zum Spielen und Ausblick ins Freie

Das Obergeschoss wird das Domizil der Kindergartenkinder. Zwei Gruppenräume entstehen für sie dort. Zudem verfügen sie über eine große Terrasse zum Spielen. Die Außenfassade wird durch großzügige Fenster gegliedert, die auch kleinen Kindern den Ausblick ins Freie ermöglichen. Auf den niedrigen Fensterbänken können sie sitzen oder spielen.

Die Außenwände werden in Massivbauweise errichtet und die Fassaden in hellen Farben und teilweise in Holzlattung gestaltet. Der Zugang ist dann von der Salzstraße aus möglich. Von den vorhandenen Bäumen auf dem Außengelände bleiben etliche stehen, damit sie den Kindern beim Spielen an sonnigen Tagen etwas Schatten spenden können.

Eröffnung im ersten Quartal 2022 geplant

Im 1. Quartal 2022 soll die neue Kita in Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe ihren Betrieb aufnehmen. Rund 4,2 Millionen Euro an Baukosten hat die Stadt veranschlagt. Sie stemmt das Vorhaben finanziell komplett selbst, da zurzeit keine Förderung in Sicht ist. Falls die Kinderzahlen in Coswig weiter wachsen, ist an der Nordseite eine Erweiterung durch einen Anbau möglich.

Von Silvio Kuhnert