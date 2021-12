Coswig

Die neue Kita „Familiengarten“ an der Salzstraße in Coswig ist so gut wie fertig. Vergangene Woche übergab Bürgermeisterin Friederike Trommer den Neubau an den Meißner Regionalverband der Johanniter Unfall Hilfe e.V. Die Johanniter werden die Kita künftig betreiben. Das Gebäude bietet Platz für insgesamt 54 Kinder: 20 Plätze sind für Krippenkinder und 34 für Kindergartenkinder vorgesehen, darunter auch integrative Plätze.

Kita-Bau in Coswig hat 4,1 Millionen Euro gekostet

Mit dem Bau des neuen Hauses am Standort der ehemaligen Kita hat die Stadt Coswig die Wohnverwaltung und Service GmbH Coswig (WVS) beauftragt. Das Projekt – inklusive Abriss des alten Gebäudes – hat 4,1 Millionen Euro gekostet. Bund und Landkreis Meißen förderten den Kita-Neubau mit rund 690.000 Euro. Damit habe die Stadt die geplanten Baukosten „nahezu eingehalten, was bei der aktuellen Entwicklung der Baupreise fast nicht zu erwarten war.“ teilte Rathaus-Sprecherin Ulrike Tranberg mit.

Auch mit der Bauzeit glänzt die Stadtverwaltung: Die 15 Monate wurden eingehalten. „Das zeugt von engagierten Arbeiten aller Beteiligten“, lobt Tranberg. Dem stimmt Coswigs Bürgermeisterin Friederike Trommer zu: „Darüber sind wir froh und auch ein wenig stolz. So eine Punktlandung gelingt heutzutage selten.“ Damit bezieht sich Trommer vor allem auf die erschwerten Bedingungen, die die Pandemie mit sich bringt. Das habe Entscheidungsträgern manch kurzentschlossene Zwischenlösung abverlangt.

Kinder können Räume im Februar beziehen

Zu Beginn des neuen Jahres stehen noch Abschlussarbeiten an der Fassade an. Auch im Garten gibt es noch zu tun. Den Januar wollen die Johanniter nutzen, um die Räumlichkeiten einzurichten. Am 1. Februar sollen die Kinder das Gebäude beziehen.

Im Eingangsbereich befinden sich ein großes Foyer und ein Mehrzweckraum. Beide Räume sind mit einer Trennwand verbunden, sodass etwa für Familienfeiern oder Kinderfeste reichlich Platz vorhanden ist. Zur Ausstattung gehört auch eine kleine Küche, „die bei Veranstaltungen eine kulinarische Versorgung ermöglicht“, sagt Bürgermeisterin Trommer bei einem digitalen Rundgang durch das Gebäude.

Vom Mehrzweckraum aus führt eine Tür in den großzügig angelegten Garten. Dort können die Kinder der Krippe und der Kita spielen, toben oder auf Geräten turnen und klettern. Auf dem Außengelände sind auch ein Kräutergarten sowie Beete für Obst und Gemüse angelegt.

Coswig: Baubeschluss für Kita Salzstraße gefasst Abbildung: Südliche Gebäudeansicht Quelle: KKS Architektur + Gestaltung

Ein breiter Flur führt vom Eingangsbereich zu den beiden Gruppenräumen. Sie sind spiegelbildlich angeordnet. In beiden Zimmern ist es dank deckenhoher Fenster sehr hell. Von dort aus gelangen die Krippenkinder direkt in den Garten. Zu jedem Gruppenraum gehört auch ein kleiner Schlafraum. „Die Kinder können sich mittags ohne lange Wege in ihre Betten kuscheln“, sagt Trommer.

Das Obergeschoss wird das Domizil der Kindergartenkinder. Von hier aus gelangt man zum „Highlight der Einrichtung“, wie es die Bürgermeisterin nennt: zur Dachterrasse. Von dort aus genießen die Kinder einen herrlichen Ausblick auf die grüne Umgebung Coswigs.

Die Johanniter arbeiten mit einem offenen Konzept, es gibt also keine festen Gruppen im Kindergarten. Das Obergeschoss ist mit drei thematischen Gruppenräumen ausgestattet, zwischen den die Kinder je nach Interessen auswählen können: einen Bauraum für die handwerklich Begabten, einen Rollenspielraum mit Bühne und Kostüme und einen Kreativraum, wo Kinder malen, zeichnen und basteln können.

Mangel an Betreuungsplätzen in Coswig

Dass der Neubau dringend notwendig ist, zeigen die Zahlen der Stadt aus dem Jahr 2020: Für 989 Coswiger Kinder im Alter bis sechs Jahren standen 876 Betreuungsplätze zur Verfügung. Die vorhandenen Einrichtungen arbeiten an der Kapazitätsgrenze. Die angespannte Situation der vergangenen vier Jahre ist auf den Geburtenanstieg und den Zuzug von Familien mit kleinen Kindern zurückzuführen.

Bereits 2017 gab es daher die Idee, gemeinsam mit der Nachbarstadt Radebeul an der Stadtgrenze eine neue Einrichtung in Betrieb zu nehmen. Das Vorhaben scheiterte jedoch an Baurecht und Lärmschutz.

Wegen der Betreuungsnot in Coswig hat die Stadtverwaltung bereits bei der Bauplanung einen möglichen zweiten Bauabschnitt berücksichtigt. Der Neubau war Bauphase eins. Demnach könnte die Kita in ein paar Jahren einen Erweiterungsanbau erhalten. Die finanziellen Mittel sollen im Zuge der Haushaltsplanung für die Jahre 2023 bis 2025 bereitgestellt werden, informiert Sprecherin Tranberg. „Darüber wird der Stadtrat in den kommenden Monaten befinden.“

Aktuell sind noch einige Plätze im Familiengarten frei. Anmeldungen erfolgen online auf der Homepage der Stadt Coswig. Nach der offiziellen Eröffnung wird es Ende Januar einen Tag der offenen Tür für Interessenten geben, informiert die Stadtverwaltung.

