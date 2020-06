Region Dresden

Die Süßkirschen sind reif. Ihnen folgen Mitte Juli die Sauerkirschen. Mit dem Start der Ernte gibt es bei einigen Obstbauern in und um Dresden wieder das Angebot der Selbstpflücke.

Frost drosselt Ernte

Die Prognose für die Kirschernte fällt dieses Jahr düster aus. Vor allem Frost sorgte für erhebliche Schäden. Während in der vergangenen Saison rund 702 Tonnen Süßkirschen in Sachsen geerntet wurden, erwartet der Landesverband „Sächsisches Obst“ in diesem Jahr lediglich 550 Tonnen. Deutschlandweit ernteten Obstbauern 2019 rund 60 270 Tonnen Süß- und Sauerkirschen. In dieser Saison werden es bundesweit lediglich 48 000 Tonnen sein.

Hier kann man in und um Dresden Kirschen pflücken Süßkirschen Obstbau Rüdiger: Dresden-Hosterwitz, Pillnitzer Landstr. 301; Mo.-Sa. 8.30-18 Uhr, So. 10-16 Uhr; www.obstbau-ruediger.de Obstfarm Wedler & Höhler: Neuborthener Straße; Dohna, OT Neuborthen; Mo.-Fr. 8-18 Uhr; Tel: 0351/281 65 87. Süßkirschplantage in Pirna: An der B 172 auf dem Sonnenstein in Pirna; Obstbau Ebenheit; Fr.-So. 9-18 Uhr; www.bkh-chefsache.de/obstbau Sauerkirschen Obstbau Rüdiger: vorauss. ab 10. Juli: Dresden-Hosterwitz, Pillnitzer Landstr. 301; Mo.-Sa. 8.30-18 Uhr, So. 10-16 Uhr. Gut Pesterwitz: ab Ende Juli; An der Winzerei 1b; zwischen Freital und Pesterwitz; täglich 8-18 Uhr;www.gut-pesterwitz.de Obstfarm Pietzsch & Winkler GbR: voraussichtlich ab 17. Juli: bei Kreischa, OT Wittgensdorf, keine Angaben zu den Pflückzeiten; www.obstfarm.com

Weniger Ernte, höhere Preise

Beim offiziellen Kirscherntestart am Donnerstag kündigte Udo Jentzsch, Geschäftsführer des Landesverbandes „Sächsisches Obst“ e.V., an, dass sich die Verbraucher in dieser Saison auf höhere Preise für die Kirschen einstellen müssen. Denn auch in Teilen Südeuropas haben die Früchte Schäden durch Wetterunbilden davongetragen, dadurch sinke der Ertrag. Daneben erwarte der Verband bis zu 50 Prozent weniger Importe, da es wegen der Corona-Pandemie Probleme beim Transport gebe. Der Geschäftsführer des Landesverbandes fordert bessere Corona-Hilfen für Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dabei verwies er auf die Förderung in Niedersachsen als einen bedeutenden Konkurrenten für den Obstbau in Sachsen-Anhalt. Dort werde ein Zuschuss von 150 Euro für Erntehelfer bezahlt, um die höheren Kosten durch Corona-Auflagen zu kompensieren.

Von Sabrina Lösch