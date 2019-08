Radeberg

Für das 800-jährige Stadtjubiläum Radebergs hat sich der Kinoverein „Buena Vista“ etwas Besonderes ausgedacht: An verschiedenen Orten in der Stadt sollen drei filmische Beiträge gezeigt werden. Los geht es an diesem Sonnabend auf Schloss Klippenstein. Dieses verwandelt sich in ein Open-Air-Kino, der Obere Schlosshof wird zum Kinosaal. Gezeigt werden Kurzfilme, die die Gäste in Ur­laubsstimmung versetzen sollen. Der Einlass beginnt 19.30 Uhr. Karten gibt es für fünf Euro, ermäßigt für drei Euro. Die Filme eignen sich für Kinder im Alter ab zwölf Jahren. Sollte es regnen, wird der Film im Festsaal gezeigt.

Von DNN