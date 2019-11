Kinderbetreuung wird in Radeberg erneut teurer

Radeberg

Die Elternbeiträge zur Be­treuung der Kinder in Kinderkrippe, Kindergarten und Kinderhort werden in der Bierstadt für das kommende Jahr erneut leicht angehoben. Das beschloss der Stadtrat auf seiner Oktober-Sitzung am vergangenen Mittwoch.

Die neunstündige Betreuung eines Krippenkindes kostet monatlich statt 213,40 Euro dann 215,05 Euro. Für die Betreuung im Kindergarten müssen Eltern ab 2020 monatlich für neun Stunden 1,80 Euro mehr als bisher berappen – und zwar 138,30 Euro. Beim Hort erhöht sich der Elternbeitrag um einen Euro auf 74,70 Euro.

„ Kinderbetreuung ist Bildung und die hat für die Eltern kostenfrei zu sein“

Oberbürgermeister Gerhard Lemm ( SPD) sprach von einer moderaten Anhebung dieser Beiträge und erinnerte die Stadträte an einen Grundsatzbeschluss des Stadtrates von 2011. Damals waren die Abgeordneten übereingekommen, die El­­ternbeiträge jeweils auf Grundlage der Betriebskostenabrechnung des Vorjahres festzusetzen. Das habe man auch jetzt wieder getan, so Lemm.

Dem Vorschlag der Fraktion SPD/Linke/Grüne, einen schriftlichen Appell an die derzeit in Sachsen in Koalitionsverhandlungen Stehenden zu schicken, um die Grundbeträge für die Kinderbetreuung absenken zu können, konnte das Stadtoberhaupt nicht allzu viel abgewinnen, da SPD und Grüne im Freistaat ohnehin dafür streiten, die Kinderbetreuung für Eltern kostenlos zu machen, wie das bereits in anderen Bundesländern gehandhabt wird.

Auch Lemm sprach sich dafür aus, diese Angelegenheit nicht nach Kassenlage zu entscheiden. „ Kinderbetreuung ist Bildung und die hat für die Eltern kostenfrei zu sein“, forderte er.

Von Bernd Lichtenberger