Nach den Parteiaustritten des Freitaler Oberbürgermeisters Uwe Rumberg und acht weiteren zum Teil führenden CDU-Parteigenossen, die in der vergangenen Woche wie ein Paukenschlag gewirkt hatten (DNN berichteten), wurde dieses Thema bei der jüngsten Stadtratssitzung nur vom Stadtoberhaupt selbst etwas ausführlicher thematisiert. Uwe Rumberg nannte vor allem private Gründe, die ihn zu dem Rücktritt bewegt hatten. Jutta Ebert ( CDU), Ortsvorsteherin aus Wurgwitz, gab lediglich den kurzen Hinweis, dass sich die Fraktion zu diesem Thema über die Sommerpause abstimmen werde.

222 Kita-Plätze fehlen derzeit

Umso ausführlicher beschäftigte sich der Stadtrat mit dem Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen. Der vom Amtsleiter für Soziales, Schulen und Jugend, Steffen Caspar, vorgestellte Plan sieht vor, dass es bis 2023 für jedes Freitaler Kind einen Betreuungsplatz geben wird. Aktuell würden 666 Plätze im Krippenbereich, 1645 im Kindergarten und 1387 im Hort benötigt. Die Entwicklung sei – bedingt durch den Zuzug vieler junger Familien und mehr Geburten – so, dass pro Jahr eine Kindereinrichtung zusätzlich geschaffen werden müsse, so Caspar.

Aktuell fehlten 222 Plätze im Kitabereich, erklärte Lars Tschirner, Vorsitzender der Fraktion Bürger für Freital. Diese Zahl würde sich mit dem neuen Schuljahr, der Erweiterung der Kindertagesstätte „Willi“ und der Aufstockung in der Kleinnaundorfer Einrichtung zwar zur Jahresmitte auf 90 reduzieren, aber 2021 sei es absehbar, dass die Zahlen wieder steigen, mahnte Tschirner.

In der Folge auch Schulausbau nötig

Er wies zugleich darauf hin, dass die Planungen auch in Richtung Grund- und Mittelschulen fortzusetzen seien. Denn, so argumentierte der Fraktionschef, dieser „ständig wachsende Bedarf an Betreuungsplätzen setzt sich bei den weiterführenden Schulen fort“.

Außerdem ging es noch um den anfänglich von Bewohnern kontrovers diskutierten, vom Bauamt umfänglich ausgearbeiteten und zur Abwägung vorgelegten Bebauungsplan zum „Parkplatz Schloss Burgk“, über den die Stadträte die Satzung zu verabschieden haben.

