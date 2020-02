Keine Neubauten am Tor zum Lößnitzgrund in Radebeul erwünscht

Radebeul

Das seit rund zwei Jahren geltende Bauverbot im Eingangsbereich des Lößnitzgrunds soll der Radebeuler Stadtrat am Mittwochabend verlängern. Der Grund: Wegen personeller Unterbesetzung des Stadtplanungsamtes unter anderem durch Krankheit schafft es die Verwaltung nicht, vor Ablauf der sogenannten Veränderungssperre Ende März dieses Jahres das Bebauungsplanverfahren abzuschließen. Daher bittet sie den Stadtrat um mehr Zeit und eine Verlängerung der Untersagung jeglicher baulicher Veränderungen in dem Gebiet um ein weiteres Jahr.

Freiflächen für Hochwasserschutz benötigt

Das betroffene Areal ist rund 4,5 Hektar groß. Es erstreckt sich ab dem Gasthof sowie dem Haltepunkt „Weißes Roß“ des Lößnitzdackel bis zum Straßenzug An der Jägermühle. Paradiesstraße im Westen und Mühlweg im Osten bilden die seitlichen Grenzen. Durch dieses Gelände dampft die Schmalspurbahn und plätschert der Lößnitzbach.

Als für das Areal zwei Bauanträge für Einfamilienhäuser vorlagen, beschloss der Stadtrat im März 2018, einen Bebauungsplan mit dem Ziel der Verhinderung von Neubauten aufzustellen. Vor allem die als Garten genutzten Grünflächen im Zentrum des Gebietes sollen erhalten bleiben. Denn die Stadt möchte für den Lößnitzbach ein Hochwasserschutzkonzept erstellen, was unter anderem eine Renaturierung des Bachlaufs vorsieht. Bauprojekte auf den vorhandenen Freiflächen sollen künftige Flutschutzvorhaben nicht be- beziehungsweise verhindern.

Nach der im vorigen Sommer erfolgten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs trafen zahlreiche Stellungnahmen im Rathaus ein, beispielsweise zu möglichen privaten Baufeldern. Diese bedürfen einer sehr sorgfältigen Prüfung und begründeten Abwägung, wie die Verwaltung in der Beschlussvorlage zur Verlängerung der Veränderungssperre informiert. Daran wird derzeit gearbeitet.

Keine Bestandsgarantie für einige Häuser

Der künftige Bebauungsplan beschränkt eine Wohnbebauung entlang der Paradiesstraße im Wesentlichen auf die Grundrisse der dort bereits vorhandenen Gebäude. Am Mühlweg umfasst der künftig erlaubte Baubereich nur die Lößnitztalschänke sowie die beiden Grundstücke daneben. Für die Gebäude dazwischen sowie bis zur Nizzastraße, die das Areal als Weg durchquert, gibt es keine Bestandsgarantie. Für ein in dem Areal zentralgelegenes Haus direkt am Lößnitzbach ist sogar der Abriss vorgesehen. Die Grünflächen am Haltepunkt „Weißes Roß“, wo zum Karl-May-Fest Westernvereine ihre Zelte aufschlagen, werden als Retentionsfläche und Freiraum ausgewiesen.

Als der Stadtrat vor zwei Jahren zum ersten Mal ein Bauverbot in Form einer Veränderungssperre über das Gebiet verhängt hatte, waren 17 Räte dafür und zehn dagegen. Es gab vier Enthaltungen.

Von Silvio Kuhnert