Keine Bausünden mehr: Radebeul stellt neue Bauregeln auf

Die Lößnitzstadt will Bausünden künftig verhindern. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, hat die Stadt Radebeul vier Regeln aufgestellt, an die sich Bauherren halten müssen. Die Details sind im „Grundsatzpapier zur Sicherung der städtebaulichen Qualität in Radebeul“ festgehalten. Der Stadtrat hat der Vorlage zugestimmt.

„Das Papier ist ein Schulterschluss von Stadtrat und Verwaltung“, sagt Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos). Und „es soll ein klares Signal nach außen geben, dass Verwaltung und Kommunalpolitik beim Städtebau in Radebeul an einem Strang ziehen.“ Mit dem Regelwerk hat die Lößnitzstadt Rahmenbedingungen für Bauherren festgelegt. Wer sich dem nicht fügen will, dem droht ein Bebauungsplan (B-Plan) in Kombination mit einer Veränderungssperre, also einem Bauverbot. Dieses Instrument hat die Stadt Radebeul nicht erst einmal angewandt, um unerwünschte Bauvorhaben auszubremsen. Ein B-Planverfahren dauert nämlich mindestens zwei Jahre.

Radebeul will gemeinsame Lösungen finden

Ziel des Grundsatzpapiers sei es laut Müller, „eine zufriedenstellende und vor allem gemeinsame Lösung mit Antragstellern zu finden.“ Es gehe darum, die Lößnitzstadt aktiv mitzugestalten und nicht darum, das Baugesetz auszuhebeln, betont der Baubürgermeister.

Das Grundsatzpapier enthält vier „Bausteine“, wie es die Stadtverwaltung nennt. Der erste Punkt lautet „Grünstrukturen sichern und erhalten“. Den öffentlichen Raum prägende Strukturen, etwa in Vorgärten und große Bäume, sollen bei Neubauten berücksichtigt und bewahrt werden sowie Vorrang gegenüber Wohnungen haben.

„Ausnutzung der Grundstücke in einem verträglichen Maß“ lautet die zweite Regel. Damit möchte die Stadt zweite und dritte Baureihen vermeiden. Sie seien nicht das Entwicklungsziel. Erwünscht sind stattdessen Häuser entlang der Straße. Die dahinter liegenden Flächen bleiben für Nebenanlagen, wie Garagen, Schuppen oder Lauben, reserviert. Auch das Verhältnis zwischen versiegelter und unversiegelter Fläche soll ausgewogen sein. Als Orientierung gilt die nähere Umgebung.

Der dritte Baustein besagt: Nicht die „Ausreißer“ bilden den Orientierungsmaßstab für das Maß der baulichen Nutzung. Damit bezieht sich die Stadt auf hohe Gebäude. Hier gilt, wie auch schon in den Punkten zuvor: Bei Neubauprojekten muss man sich an die Nachbarschaft orientieren. Eine Rolle spielen dabei Grundfläche, Höhe und Breite anderer Gebäude in dem Gebiet.

Neubauprojekte sollen sich optisch ins Stadtbild einfügen

„Qualität bei der Gestaltung der Gebäude“ lautet die letzte der insgesamt vier Regeln. Damit stellt die Stadt sicher, dass sich ein Neubau auch optisch in die Nachbarschaft einfügt. Das schließt auch die Fassade mit ein. Für Balkone hat man ebenfalls eine Regelung erstellt: Sie sollen zum Gebäude passen und möglichst darin integriert werden und „nicht wie nachträglich aufgeständerte Fremdkörper wirken“, heißt es in dem Papier.

Weiter steht unter dem Punkt der Qualitätsgestaltung: „Qualität im Städtebau bedeutet nicht, auf wirtschaftliche Lösungen zu verzichten.“ Ein einheitliches Stadtbild, dem sich Neubauten anpassen, fördere die Akzeptanz. Mehrkosten für hochwertiges Fassadenmaterial relativiere sich meist durch lange Haltbarkeit. „Diese Möglichkeiten sollen bei dafür geeigneten Grundstücken mit geprüft und besprochen werden.“

Mit den Regelungen wolle die Lößnitzstadt „das Maß der Dinge finden“, ergänzt Jörg Müller. Das Grundsatzpapier haben Bauverwaltung und Mitglieder des Bauausschusses im vergangenen Jahr erarbeitet. Mit drei Seiten Inhalt hat sich die Stadtverwaltung beim Verfassen absichtlich kurz gehalten. Als Beratungsgrundlage für Bauherren, Planer und Grundstückseigentümer sollen sie künftig auf der Homepage der Stadt Radebeul einsehbar sein, informiert Müller.

Von Sabrina Lösch