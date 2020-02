Radebeul

Die diesjährigen Karl-May-Festtage in Radebeul werfen ihren Schatten voraus. Für die 29. Auflage des Indianer- und Cowboyfestes vom 22. bis 24. Mai im Lößnitzgrund beginnt an diesem Dienstag um 10 Uhr der Online-Kartenvorverkauf.

Das Motto des Festes, an dem die Lößnitzstadt traditionell am Wochenende nach Himmelfahrt die Abenteuerwelt des Schriftstellers Karl May (1842-1912) zum Leben erweckt, lautet dieses Mal „Manitou – Das große Geheimnis“. Der Titel bezieht sich auf die Naturverbundenheit und Spiritualität der indigenen Völker Nordamerikas. Für sie offenbart sich überall in der Natur eine geheimnisvolle Kraft, eine Energie, die allgegenwärtig ist und über allem liegt. Mit Tänzen, Liedern und Geschichten geben Vertreter des White Mountain Apache Tribe, der Lakota und der Tsimshian Einblicke in ihre Kultur und Glaubenswelt.

Zur Freiberger Country-Nacht am Freitag, 22. Mai, ist der Eintritt frei. Die Country-Sängerin Gudrun Lange stimmt mit ihrer Band „Kactus“ auf das Festwochenende ein. An den beiden folgenden Tagen sorgen sechs weitere Musikbands für Unterhaltung.

Tickets zum Fest gibt es zum vergünstigten Vorverkaufspreis. Zudem sind Wochenendtickets nur im Vorverkauf erhältlich.

Vorverkauf www.karl-may-fest.de

