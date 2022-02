Karl May wird 180: Buntes Programm zum Geburtstag

Radebeul

Am vierten Februar-Wochenende ist die Stadt wieder im Wildwest-Abenteuerfieber. Denn am 25. Februar feiert der berühmte Geschichtenerzähler Karl May seinen 180. Geburtstag. Aus diesem Grund hat das Karl-May-Museum an dem Wochenende ein buntes Familienprogramm zusammengestellt. Eine szenische Lesung mit Karl May und Sascha Schneider, ein Ferienabenteuer zum Leben des Schriftstellers sowie „eine Autogrammstunde mit dem Mayster höchstpersönlich“, wie das Museum ankündigt.

Zum Jubiläum am Freitag, 25. Februar, geht es um 18.30 Uhr los mit einer szenischen Lesung zusammen mit den Darstellern Robby Langer und Roland Wichmann, die in die Rollen von Karl May und seinen guten Freund Sascha Schneider schlüpfen. Vor mehr als einhundert Jahren entwarf der Maler Sascha Schneider seine symbolistischen Deckelbilder für Mays Bücher.

Zwischen den beiden Künstlern entwickelte sich eine enge Freundschaft und sie pflegten über Jahre hinweg eine intensive Brieffreundschaft. Eines der Bilder Schneiders soll als Vorlage für die geplante Winnetou-Plastik vor dem geplanten Neubau des Karl-May-Museums dienen. Die beiden Schauspieler lassen bei ihrer szenischen Lesung Mays und Schneiders Blutsbruderschaft noch einmal aufleben. Für die Lesung ist wegen der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen eine Anmeldung im Vorfeld per E-Mail oder Telefon notwendig. Der Eintritt liegt bei neun Euro.

Schöpfer unvergänglicher Abenteuerhelden

Am Sonnabend und Sonntag wird es beim „Ferienabenteuer mit Karl May“ vor allem für die jüngeren Fans von Winnetou und Old Shatterhand besonders spannend. Von 10 bis 16 Uhr sollen die Kinder spielerisch Facetten aus dem Leben des erfolgreichen Schriftstellers kennenlernen, der nicht zuletzt durch seine fantastischen Abenteuerromane, die im fernen Nordamerika oder im Orient spielen, berühmt geworden ist.

Undatierte Aufnahme des Autors Karl May. Der Schriftsteller prägte das Bild vom Wilden Westen außerhalb Amerikas wie kein Zweiter. Quelle: dpa

Beim Ferienabenteuer warten mehrere interaktive Stationen auf die jungen Heranwachsenden. An jeder Station werden Aspekte aus Mays Leben, wie zum Beispiel seine Kindheit, seine Rollenspiele mit Fantasie und Wirklichkeit und sein kreatives Schreiben vertieft. Eine Anmeldung ist hier nicht notwendig. Das Museum empfiehlt die kostenlose Reise für Familien und Kinder ab fünf Jahren.

Zwischen 15 und 16 Uhr schlüpft der hauseigene Karl-May-Darsteller Robby Langer wieder in die Rolle des Abenteuerschriftstellers. Dabei trägt er weitere Auszüge aus den Werken Mays vor. Wer möchte, kann also mit Karl May persönlich ins Gespräch kommen und sich bei der Autogrammstunde nach der Lesung eine Unterschrift ergattern.

Seit Generationen ist Karl May als Schöpfer unvergänglicher Abenteuerhelden wie Winnetou, Old Shatterhand oder Kara Ben Nemsi bekannt und einer der erfolgreichsten Autoren. Geboren wurde er am 25. Februar 1842 als Sohn einer armen Weberfamilie in Ernstthal. Nach einigen Höhen und Tiefen schaffte er mit seinen Reiseerzählungen ab 1892 den großen Durchbruch. „Sein Eintreten für Humanismus, Toleranz und Friedensliebe ist heute aktueller denn je“, heißt es in der Einladung des Museums.

Neben den anstehenden Jubiläen im Februar und März liegt der Fokus des Museums aktuell auf dem Um- beziehungsweise Neubau: Bis 2028 möchte die Karl-May-Stiftung für 8,5 Millionen Euro ein neues Eingangsgebäude bauen lassen. Villa „Shatterhand“ und „Bärenfett“, die seit vergangenem Jahr mit einem kaputten Dach zu kämpfen hat, wollen die Verantwortlichen ebenfalls sanieren lassen. „Der Bau soll quasi alles abdecken, was wir auf die anderen Räume verteilt haben und wo wir gerade Missstände haben“, erklärte der Wissenschaftliche Direktor Robin Leipold zur Wiedereröffnung des Museums. Worauf sich die Besucher am nächsten Wochenende schon freuen können, ist der neue Stand „Sams BBQ“, aus dem Getränke und warme Speisen serviert werden.

Anmeldung für die Lesung unter Tel. 0351 837 30 10 oder per E-Mail an info@karl-may-museum.de

Von Tim Krause