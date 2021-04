Radebeul

Ab Donnerstag dürfen in der Lößnitzstadt wieder Galerien, Museen und Ausstellungen öffnen. Die Stadtverwaltung hat angekündigt, dass die Radebeuler Stadtgalerie wieder vorläufig am Dienstag und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr Gäste empfängt. Der Aufenthalt ist jedoch auf 30 Minuten beschränkt und muss vorab telefonisch unter 0351 8311 625 oder auf der Seite www.radebeul.de/stadtgalerie angemeldet werden. Bis zum 18. April gibt es in der Stadtgalerie die Ausstellung „An den Rändern“ des Radebeuler Künstlers Stefan Voigt zu bestaunen. Seine Ausstellung wurde aufgrund der Corona-Schutz-Verordnung mehrmals verschoben, kann nun aber endlich besucht werden. Für den Besuch ist ein tagesaktueller negativer Corona – Selbst- oder Schnelltest notwendig.

Ebenfalls wieder geöffnet ist das Radebeuler Karl-May-Museum. Ab dem 8. April ist die Villa Shatterhand, die Villa Bärenfett und der Museumspark für kleine und große Gäste wieder zugänglich. Auch dort muss ein negativer Coronatest vorgelegt und vorab ein Besuchstermin vereinbart werden. Dieser kann ausschließlich telefonisch gebucht werden: 0351 83 730 10. Wochenendtermine müssen bis spätestens freitags um 16 Uhr verabredet werden.

Das Museum ist zurzeit donnerstags bis sonntags jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die maximale Anzahl an Besuchern ist auf 30 Personen begrenzt. Im Museum gilt grundsätzlich Maskenpflicht – ausgenommen sind Kleinkinder. Zudem müssen Mindestabstände eingehalten werden. Gruppenführungen und museumspädagogisches Programm finden noch nicht statt. Trotz der strengen Regeln freut sich das Karl-May-Museum, endlich wieder Gäste empfangen zu dürfen.

Von Sören Hinze