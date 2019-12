Karl-May-Museum Radebeul widmet sich der Indianerbegeisterung der Deutschen

Radebeul

Alljährlich pilgern mehrere Tausend Menschen zu den Karl-May-Festtagen in den Radebeuler Lößnitzgrund. Nicht nur Kinder sind dabei als Cowboy oder Indianer verkleidet. Ob auf der Felsenbühne in Rathen oder der Freilichtbühne in Bad Segeberg – auch der Publikumsstrom zu den Wild-West-Abenteuern von Winnetou und Old Shatterhand reißt nicht ab. Und bis heute existieren Indianer- und Cowboyclubs.

Diese Beispiele bezeugen, dass die Deutschen ein besonderes Verhältnis zu den indigenen Völkern Nordamerikas haben. Um diese Faszination dreht sich die neue Jahresausstellung im Karl-May-Museum Radebeul, die am ersten Advent erstmals ihre Pforten öffnete.

Kernland der deutschen Indianistik

„Die Indianerbegeisterung setzte vor rund 200 Jahren ein“, berichtet Ausstellungskurator Robin Leipold. Über Erzählungen wie die „Lederstumpf“-Romane von James Fenimore Cooper kamen die Leser in Kontakt mit der Welt nordamerikanischer Ureinwohner, von Scouts und Trappern. Vor reichlich 100 Jahre erlebte diese Faszination einen enormen Aufschwung, einerseits durch die Abenteuergeschichten von Karl May andererseits durch die Wild-West-Shows Buffalo Bills im Zirkus Sarrasani in Dresden oder Zirkus Krone in München. In der bayerischen Landeshauptstadt kam es 1913 zur Gründung des ersten Cowboyclubs, weitere folgten landesweit. In Indianerkostümen spielten die Mitglieder das Leben und die Gebräuche vor allem der Prärievölker nach und sammelten originale Zeugnisse dieser Stämme.

Mit der Zeit entwickelte sich die Heimat Karl Mays zu einem Kernland der deutschen Indianistik. So wurde 1956 in Radebeul der erste Verein als „Indianer- und Westernclub Old Manitou“ gegründet. Bald darauf folgten Vereine in Taucha und Meißen. Man veranstaltete Wettbewerbe im Bogenschießen, Lassoschwingen oder Messerwerfen und tauschte neues Wissen und Erfahrungen über das Leben und die Kultur der Indianer aus, die man sich durch die laienwissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema erworben hatte.

Im Zuge der Indianerverfilmungen in Ost und West erlebte die Indianerfanszene weiteren Zustrom. Als zentrales Treffen wurde 1973 die „Indian Week“ etabliert. „Die Cowboy- und Indianervereine entwickelten sich in der DDR zu einer großen Nischenkultur“, sagt Leipold. Ihre Mitglieder strebten eine möglichst authentische Darstellung indianischer Kultur und Bräuche an.

Ausstellung in drei Teilen

In Deutschland existieren heute noch immer 50 Gruppen. Die „Indian Week“ ist mit Teilnehmern aus Polen, Tschechien, Frankreich, Belgien und Finnland zu einem europäischen Treffen mit mehr als 800 Teilnehmern geworden. Dennoch bleiben neue Mitglieder aus. „Viele Vereine kämpfen heute mit der Überalterung“, sagt Leipold.

Die Indianerfaszination ist laut dem Ausstellungsleiter des Karl-May-Museums zu einem Teil der deutschen Kulturgeschichte geworden. Diese zu dokumentieren und erforschen hat sich das Museum zur Aufgabe gemacht. Schließlich resultierte seine Gründung im Jahr 1928 aus dieser Indianerbegeisterung.

Die Jahresausstellung 2020 besteht aus drei Teilen. Unter dem Titel „Ich bin ein Indianer!“ sind im Park eine Auswahl von Bildern des Fotoprojekts Kurt Prinz (Fotografie) und Clemens Marschall (Text) zu sehen. Seit 2012 haben sie Hobbyindianer in Österreich, Deutschland und Tschechien fotografiert. Die Kabinettsausstellung in der Villa „Shatterhand“ widmet sich der Indianerszene im Osten.

Gojko Mitic´bei einer Autogrammstunde in Radebeul.. Quelle: Anja Schneider

In der Villa „Bärenfett“ hat Kurator Leipold die Wohnstube eines Anhängers der Indianistik nachgestellt. Denn die Ausübung des Hobbys findet vor allem im Privaten statt. „Mithilfe von Büchern, Filmen, Spielzeug oder selbstgefertigter Kleidung holen die Deutschen sich ihren Traum vom Indianer ins eigene Wohnzimmer“, sagt Leipold.

Unter den dort gezeigten Exponaten befinden sich Originalkostüme – darunter das von Pierre Brice aus den Winnetouverfilmungen, eins von Gojko Mitic, das er bei den Inszenierungen in Bad Segeberg trug, sowie ein Kleidungstück aus der Wild-West-Show von Buffalo Bill. Aus dem Nachlass von Pierre Brice wird auch ein Goldener Bravo-Otto in Gestalt eines Indianerjungen gezeigt. „Einige Exponate sollen auch zum Schmunzeln anregen“, sagt Leipold.

Internet: www.karl-may-museum.de

Von Silvio Kuhnert