Radebeul

Das Karl-May-Museum in Radebeul ist ab sofort wieder für Besucher geöffnet und zwar dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Auf dem gesamten Areal müssen Gäste den Mindestabstand von 1,50 bis zwei Meter einhalten. In allen Gebäuden gilt Maskenpflicht. Von dieser Regelung ausgenommen sind Kleinkinder. An der Kasse gibt es Masken für fünf Euro. Bis zum 30. Juni finden im Museum keine Führungen, museumspädagogische Programme und Veranstaltungen statt. Auch der Erlebnisrundgang fällt aus. Familien und kleine Gruppen bis zehn Personen dürfen das Museum gemeinsam besuchen, insofern sie die Hygienevorschriften einhalten.

Im Museum dürfen sich maximal 50 Besucher gleichzeitig aufhalten. Die Villa Shatterhand ist begrenzt auf zehn Personen und in die Villa Bärenfett dürfen 15 Personen auf einmal.

Von DNN