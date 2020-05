Karl-May-Museum: OB Wendsche übernimmt Vorsitz im Stiftungsvorstand

Radebeul

Der Vorstand der Karl-May-Stiftung bleibt im Amt – vorerst jedenfalls bis 27. Juni dieses Jahres. In sechs Wochen möchte das Kuratorium zu seiner nächsten satzungsgemäßen Sitzung zusammenkommen. Die durch die Kündigung von Christian Wacker, Direktor des Karl-May-Museums und Geschäftsführer der Stiftung, aufgeworfenen Probleme ließen sich am Mittwochabend nicht per Videoschalte klären. Die Themenkomplexe könnten indes nur auf einer Präsenzsitzung aufgearbeitet werden.

„Das Kuratorium bittet um Verständnis dafür, dass die abschließende Sachverhaltsklärung eine ge­wisse Zeit braucht, die stiftungsrechtlichen Vorgaben eingehalten werden müssen und das Ganze auch noch in Zeiten der Einschränkungen durch die Corona-Krise erfolgen muss“, teilte Kuratoriumspräsident Dr. Robert Straßer mit.

Vorstandswahlen am 27. Juni

Vor einer Woche wurde bekannt, das Museumschef Wacker Ende dieses Monats Radebeul verlässt. In einem dreiseitigen öffentlichen Brief hatte er seine Beweggründe für sein Ausscheiden dargelegt. Sie sind mit Vorwürfen an den amtierenden Vorstand verbunden, die von Untätigkeit bis Misswirtschaft bezüglich der geplanten Museumserweiterung durch einen Neubau an der Meißner Straße über Einmischung in die Museumsarbeit bis hin zu Mobbing reichen. Daraufhin forderten Belegschaft und Museums-Förderverein eine personelle Erneuerung des Stiftungsvorstands.

Die Vorstandswahlen stehen nun am 27. Juni an. So haben laut Straßer in der Videoschalte mehrere Kuratoren bereits jetzt darauf hingewiesen, dass auf der Kuratoriumssitzung großflächige Umbesetzungen im Vorstand diskutiert und dann umgesetzt werden sollten. „Geeignete neue Kandidaten und Kandidatinnen hätten bereits ihre Bereitschaft zur Mitwirkung im Vorstand erklärt“, informierte der Kuratoriumspräsident, ohne konkrete Namen zu nennen. Die derzeitige Stiftungssatzung sieht bis zu sieben Vorstandsmitglieder vor.

Radebeuls OB Bert Wendsche übernimmt Vorsitz im Stiftungsvorstand

Die Zeit bis dahin möchte das Kuratorium zudem nutzen, um die Vorwürfe von Museumschef Wacker aufzuklären. „In diesem Zusammenhang ist in den nächsten Tagen und Wochen der Austausch und die Klärung mannigfacher Hintergrundinformationen notwendig“, so Straßer. Hierfür werden alle Vorgänge und Problemstellungen nunmehr im engen Informationsaustausch mit dem Vorstand aufgear­beitet. Auch die Notwendigkeit von stiftungsrechtlich zulässigen Satzungsreformen insbesondere im Bereich des Verhältnisses von Museumsgeschäftsführung und Vorstand soll diskutiert werden.

Bis dahin übernimmt Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos) den Vorsitz im Stiftungsvorstand. Dem Gremium gehören zudem Ralf Harder, Klaus Voigt und Thomas Grübner an. Letztgenannter wollte ei­gentlich Ende dieses Monats ausscheiden, bleibt nun aber bis zur Neuwahl.

Tanke soll für Museumsvorplatz weichen

Derweil bekennt sich das Kuratorium ausdrücklich zum Museumsneubau. Ein Aussetzen entsprechender Grundstückskäufe hätte voraussichtlich das Scheitern des Vorhabens zur Folge. Damit reagiert das Kuratorium auf einen Antrag der Stadtratsfraktion Bürgerforum/Grüne/ SPD, die aufgrund der aktuellen Situation im Museum, den im vergangenen März erst beschlossenen Kauf und Abriss der Araltankstelle durch die Stadt rückgängig machen möchte. Die Tanke soll für den Museumsvorplatz weichen.

Noch nicht geklärt ist, wer das Museum ab 1. Juni leiten wird. Darüber möchte der Vorstand zeitnah eine Entscheidung treffen.

