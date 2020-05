Karl-May-Museum: Ex-Direktor René Wagner zum Interimschef bestellt

Radebeul

Der frühere Direktor des Karl-May-Museums, René Wagner, soll als Interimsgeschäftsführer das Haus ab sofort leiten. Diese Entscheidung gab der Vorstand der Karl-May-Stiftung am Dienstag bekannt. „Damit konnte eine Person gewonnen werden, die jahrelang selbst die Geschicke des Karl-May-Museums geleitet hat, die weiterhin gut in der Karl-May-Szene und im Kuratorium vernetzt ist und die Karl May in all seiner Vielfalt genau kennt“, teilte der Vorstand mit.

René Wagner hat sich bereit erklärt, die Position unentgeltlich zu übernehmen. „Er unterstützt damit zugleich das Karl-May-Museum in einer vor allem auch durch Corona wirtschaftlich schwierigen Zeit“, heißt es in der Mitteilung weiter. Den bisherigen Museumsdirektor, Dr. Christian Wacker, hat der Vorstand noch am selben Tag abberufen. Dieser hatte bereits zum Ende dieses Monats gekündigt. In einem offenen Brief übte er heftige Kritik am Stiftungsvorstand. Nach einer Krisensitzung kündigte das Kuratorium Aufklärung der Vorwürfe sowie Vorstandsneuwahlen auf einer Mitgliederversammlung Ende Juni an.

René Wagner leitet das Museum vorerst bis zum 30. Juni dieses Jahres. „Der Respekt vor der Entscheidung des Kuratoriums, Personalveränderungen im Vorstand erst in der Sitzung am 27. Juni 2020 auf der Grundlage einer sorgfältigen Sachanalyse vorzunehmen, gebietet es seitens des Vorstandes diesen Prozess vorerst auch nur mit einem Interimsgeschäftsführer zu begleiten“, erklärte Vorstandsvorsitzender Bert Wendsche (parteilos), Oberbürgermeister von Radebeul. „Dem am 27. Juni 2020 neu zu bildenden Vorstand – egal wie dieser personell auch aussehen möge – soll damit die Möglichkeit gegeben werden, ohne Bindung an Vorabentscheidungen des alten Vorstandes, einen Geschäftsführer seines Vertrauens zu berufen“, so der Stiftungsvorstand weiter.

René Wagner wurde Ende 2013 überraschend fristlos durch den damaligen Stiftungsvorstand gekündigt. Zuvor hatte er die Geschicke des Museums 29 Jahre gelenkt.

Von Silvio Kuhnert