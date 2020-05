Karl-May-Museum: Belegschaft fordert personelle Neuaufstellung des Stiftungsvorstands

Radebeul

Nachdem Dr. Christian Wacker als Direktor des Karl-May-Museums in Radebeul gekündigt hat und nach seiner Kritik am Vorstand der Karl-May-Stiftung, dem er Untätigkeit, Misswirtschaft und Mobbing vorwarf, will in der Villa „Shatterhand“ keine Ruhe einkehren. Die 19-köpfige Belegschaft des Indianermuseums beklagt den Weggang ihres jetzigen Chefs Ende Mai und fordert wie der Museums-Förderverein eine personelle Neuaufstellung des Stiftungsvorstands.

Desinteresse an der Belegschaft werfen die Museumsmitarbeiter dem Vorstand vor, was sie unter anderem an einer mangelnden beziehungsweise überhaupt nicht stattfindenden Kommunikation festmachen. Denn die Mannschaft wurde über die Kündigung Wackers in Unkenntnis gelassen, die dem Stiftungsvorstand seit 10. Februar dieses Jahres vorlag.

Anzeige

Brief ans Kuratorium von allen Mitarbeitern unterzeichnet

Dies weckt bei ihnen Erinnerung an die fristlose Kündigung der kaufmännischen Geschäftsführerin im Januar 2018, über deren Gründe sie auch keine Informationen erhielten. Das Vertrauen des gesamten Museumsteams sei gegenüber den derzeitig aktiven Vorstandsmitgliedern in keiner Form mehr vorhanden, heißt es in einem Brief an das Kuratorium der Stiftung, den nach einem Bericht von „ Karl May & Co.“ alle Mitarbeiter unterzeichnet haben sollen.

Weitere DNN+ Artikel

Wie damals gebe es keine Äußerungen darüber, wie die Nachfolge organisiert werden und eine ordentliche Übergabe erfolgen solle, moniert der vorige Woche gegründete Betriebsrat. Die Belegschaft schließt einen weiteren personellen Aderlass nicht aus: „Die geschehenen, aktuellen und eventuell auch zukünftigen Entscheidungen des Vorstandes veranlassen uns in Frage zu stellen, inwieweit unsere berufliche Zukunft noch im Karl-May-Museum liegt und wir mit unserem Engagement sowie unseren qualifizierten Fähigkeiten noch länger für die Karl-May-Stiftung zur Verfügung stehen“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Über das Leben Karl Mays soll nur eine Meinung gelten

Wie der scheidende Museumschef Wacker, mit dem die Belegschaft gerne weiter hochmotiviert an der Entwicklung des Museums gearbeitet hätte, nehmen die Mitarbeiter Anstoß daran, dass über das Leben und Werk Karl Mays (1842-1912) nur eine Meinung gelten solle, und zwar die des Vorstands, welche den Schriftsteller auf einen Sockel hebt, ohne Kritik oder einen offenen Diskurs zuzulassen. „Konkret haben wir als Team die Auseinandersetzung des derzeit gewählten Stiftungsvorstandes mit Dr. Wacker über einen Artikel einer amerikanischen Wissenschaftlerin für die letzte Ausgabe des Magazins ‚Der Beobachter an der Elbe‘ mitbekommen.“

Eine Veröffentlichung habe der Vorstand mit der Begründung abgelehnt, der Artikel könne den Anschein erwecken, dass May homosexuell gewesen sein könnte. Dies „sorgt für uns als Team, das sich den Idealen Karl Mays von Weltoffenheit, Toleranz und freier Meinungsäußerung verpflichtet sieht, für absolutes Unverständnis.“ Das Verhalten des Vorstands widerspreche den Idealen der Karl-May-Stiftung, „die als legitimer Erbe doch gerade für mehr Toleranz in der Gesellschaft eintreten sollte“, heißt es.

Von Silvio Kuhnert