Schon vor fast 500 Jahren hatten die Menschen mit einem Wehr das Wasser der Kirnitzsch zwischen den steilen Felsen gestaut – damals noch, um das geschlagene Holz flussabwärts zu flößen. Heute geschieht das zum Vergnügen für Touristen, die in großen Scharen und in großen Kähnen auf der Oberen Schleuse bei Hinterhermsdorf zwischen den Sandsteinwänden hindurchbugsiert werden. Doch diese Attraktion ist gegenwärtig in akuter Gefahr.

Wie in immer mehr Teilen der Sächsischen Schweiz hat auch in den Wäldern bei Hinterhermsdorf der Borkenkäfer längst deutlich sichtbare Spuren hinterlassen. Viele Fichten auf den Felsen links und rechts der Klamm sind abgestorben, drohen umzukippen, im schlimmsten Fall abwärts in die enge Felsschlucht. Das mögliche Drama lässt sich leicht ausmalen. Die Sicherheit der Touristen in den Kähnen kann so jedenfalls auf Dauer nicht gewährleistet werden.

Klares Bekenntnis des sächsischen Umweltministers

Bereits im Frühjahr hatte die Stadt Sebnitz – die Kommune betreibt die Kahnfahrt in Eigenregie – die notwendige Verkehrssicherung vornehmen lassen. So konnten immerhin die Fahrten auf dem Fluss während der diesjährigen Saison zwischen Juni und Oktober abgesichert werden. Doch auf Dauer sind in den Wäldern oberhalb der Klamm weitere massive Eingriffe nötig, damit die Kähne künftig nicht auf der Strecke bleiben.

Vonseiten des Freistaats hat sich Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) bereits dazu bekannt: „Für mich ist es unverändert wichtig, dass der Bereich Obere Schleuse weiterhin touristisch nutzbar bleibt“, erklärt der Politiker. Tatsächlich reicht dieses Bekenntnis allerdings nicht hinüber bis zum anderen Ufer. Denn die Kirnitzsch bildet in diesem Bereich auch die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien. Heißt: Auch die Nachbarn müssen mitspielen, weil dort ein Teil der morschen Bäume steht.

Kosten von mehr als einer Viertelmillion Euro

Bei einem Gespräch Anfang September in Prag hatte Wolfram Günther nun mit dem tschechischen Vize-Umweltminister Vladislav Smrž über das Thema beraten. Festgezurrt worden sei dabei, bis Januar eine Lösung für die Beseitigung der abgestorbenen Fichten zu finden, heißt es aus dem Umweltministerium in Dresden. „Wir haben vereinbart, unter der Mitwirkung unserer Ministerien eine Lösung für die grenzüberschreitenden naturschutz- und haushaltsrechtlichen Punkte zu entwickeln, die wegen ihrer Komplexität allein auf Ebene der Kommunen und der beiden Nationalparke nicht zu lösen waren“, sagt Wolfram Günther.

Ein Fluss zwischen Sachsen und Böhmen Die Kirnitzsch entspringt in Krásná Lípa (Schönlinde) und mündet in Bad Schandau in die Elbe. Sie ist rund 45 Kilometer lang. Zwei Drittel des Flusses befinden sich auf deutschem Gebiet. Auf einer Länge von rund zehn Kilometern ist die Kirnitzsch Grenzfluss zu Tschechien. Ende des 19. Jahrhunderts wurden erstmals Besucher der Region mit einem Holzkahn auf der Oberen Schleuse befördert. Bis 1964 wurde noch Holz geflößt. Die Kirnitzsch wird im Bereich der Oberen Schleuse auf einer Länge von 700 Meter aufgestaut. Die Fahrt mit dem Kahn dauert etwa 20 Minuten. Mehr Informationen zur Kahnfahrt und weiteren touristischen Zielen gibt es im Internet: hinterhermsdorf.de

Die Kosten für Maßnahmen auf der sächsischen Seite werden aktuell vom Freistaat getragen. Die Verantwortlichen im Umweltministerium in Prag hatten sich ihrerseits allerdings bisher schwer getan und darauf verwiesen, dass es keine Rechtsgrundlage gebe, um die nötigen Arbeiten auf tschechischer Seite zu finanzieren. Wolfram Günther und Vladislav Smrž hätten bei ihrem Treffen an der Moldau deshalb nun vereinbart, „in Kürze erneut zusammenzukommen, um Finanzierungsfragen und Maßnahmen mit dem Ziel zu erörtern, dass eine Beräumung auch auf der tschechischen Seite erfolgt“, wie es aus dem sächsischen Umweltministerium heißt.

Den Behörden läuft die Zeit davon

Dabei drängt die Zeit. Damit auch im kommenden Jahr wieder Kähne den Fluss entlangfahren können, seien die Sicherungsmaßnahmen in den Wäldern dies- und jenseits der Grenze zwingend nötig. Um die Bäume zu fällen und aus dem Wald zu holen, setzen die Fachleute im Ministerium in Dresden derzeit auf ein helikoptergestütztes Verfahren. Dies sei die einzig sinnvolle Möglichkeit – wenngleich auch sehr preisintensiv.

Allein auf deutscher Seite, wo der größere Teil der kaputten Fichten verortet wird, werden die Kosten auf etwa 220 000 Euro geschätzt. Bei den Nachbarn gehen die Verantwortlichen von mindestens 40 000 Euro aus. Und dabei sind zusätzliche Kosten für Planung, Vorbereitung, Arbeitsbegleitung und ähnliches noch gar nicht kalkuliert.

Die Eingriffe mit der Unterstützung aus der Luft müssen nach Auffassung der Experten aber noch in diesem Herbst erfolgen. Denn danach könnten die natürlichen Zerfallsprozesse soweit fortgeschritten sein, dass ein Helikopter-Einsatz nicht mehr infrage komme. Die Eingriffe würden dann noch mehr kosten und Zeit in Anspruch nehmen. „Das würde bedeuten, dass die Kirnitzsch ab der kommenden Saison aus Sicherheitsgründen nicht mehr befahrbar wäre“, so die Warnung aus dem Ministerium.

Von Sebastian Kositz