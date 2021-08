Meißen

Sie wog nur 400 Gramm, als sie im Beutel ihrer toten Mutter gefunden wurde. Die Überlebenschancen waren verschwindend gering. Zwölf Monate hat Tierpfleger Heiko Drechsler gemeinsam mit seiner Frau das Känguru-Baby aufgepäppelt. Heute trägt das einstige Findelkind selbst ein Baby im Beutel.

Es begann im Frühjahr 2019 im Tierpark Meißen. Chef Heiko Drechsler hatte im Mai zwei Bennett-Känguruweibchen tot in ihrem Gehege aufgefunden. Ob es Füchse oder unter Umständen Einbrecher waren, die die Tiere aufgescheucht hatten, ist bis heute unklar. „Kängurus sind Paniktiere. Haben sie Angst, stürzen sie los. Dabei können sich die Tiere im eingezäunten Gehege tödlich verletzen“, erklärt Heiko Drechsler. Eines der beiden verstorbenen Tiere trug noch sein Junges im Beutel.

Fütterung im Zwei-Stunden-Takt – auch nachts

Heiko Drechsler und seine Frau nahmen das Känguru-Baby bei sich in Dresden auf. Der Tierpark-Chef gab dem Jungtier den Namen Gertrud. Zwölf Monate versorgten sie das Tier rund um die Uhr in ihrer Wohnung in Dresden. „Man kann sagen, dass Gertrud eigentlich Dresdnerin ist“, sagt Heiko Drechsler scherzhaft. Knapp sieben Monate lang mussten sie Gertrud alle zwei Stunden lang Milch geben. „Meine Frau und ich haben uns abgewechselt“, lässt der Tierpfleger wissen. „Ich hatte mich für die Nachtschichten zwischen 24 und 4 Uhr geopfert. Ab 6 Uhr früh hat meine Frau wieder übernommen.“ Ohne Unterstützung seiner Frau hätte er Gertrud nicht durchgebracht, dessen ist sich der Tierpark-Chef sicher.

Heute ist die Känguru-Dame 28 Monate alt und wiegt zehn Kilogramm. Vor etwa vier Monaten ist Heiko Drechslers Findelkind zu seiner großen Freude selbst Mutter geworden. Wenige Tage zuvor streckte das Junge erstmals seinen Kopf in die Welt hinaus. Sein Geschlecht ist noch nicht bekannt.

Vom „Hasenbraten“ zum „Plüschteddy“

In den kommenden vier bis sechs Wochen wird dem Känguru-Baby noch Fell wachsen, lässt Heiko Drechsler wissen. „Im Moment ist es noch kahl und gleicht eher einem Hasenbraten. Bis Ende August wird es dann wie ein Plüschteddy aussehen.“

Über das Junge freut sich der Chef des Tierparks Meißen natürlich. „Die eigentliche Sensation ist aber, dass wir damals ein 400 Gramm leichtes Baby gerettet haben und es nun selbst Nachwuchs bekommen hat“, sagt Heiko Drechsler. Jährlich werden in Deutschland ein bis drei Känguru-Junge von Tierpflegern per Hand großgezogen, schätzt er. Das ist momentan im Erfurter Zoo der Fall. Auch in Dresden gab es das schon einmal im Jahr 2015: Känguru Taronga wurde ebenfalls von ihrer Pflegerin großgezogen, nachdem ihre Mutter sie aus den Beutel geschmissen hatte.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gertrud und Heiko Drechsler teilen heute jedenfalls eine herzergreifende Verbindung. „Sobald Gertrud mich sieht, kommt sie angehoppelt und leckt an meiner Hand“, erzählt der Tierpfleger. Zudem kommt er in den einzigartigen Genuss, das Känguru hochzunehmen. Er durfte sogar schon ihr Junges berühren. „Ich bin ihr Papa, für sie gehöre ich zur Familie. Sie vertraut mir völlig.“

Von Sabrina Lösch