Kälte und Trockenheit lässt Ernte der Salbeiblüten in Freital einbrechen

Freital

Spaziergänger halten die Kameras schon bereit, gleich ist der Berg geschafft und ein violettes Meer aus Salbeiblüten wird die Landschaft in eine kleine Ausgabe der Provence verwandeln. Doch Fehlanzeige. Wo sonst das Freitaler Fotomotiv schlechthin gedeiht, mischen sich in diesem Jahr nur vereinzelte Salbeiblüten zwischen die grünen und wunderbar duftenden Blätter.

Aprilkälte hat Knospen geschädigt

Für Joachim Günther, Vorstand der Freitaler Bombastus-Werke, eine Katastrophe: „So wenige Blüten hatten wir noch nie“, sagt er. Normalerweise werden Anfang Juni 25 Bottiche voll mit Salbeiblüten maschinell geerntet, in diesem Jahr werden es vielleicht fünf. Als Grund nennt Abteilungsleiterin Dorothea Lehmann die kalten Nächte im April: „Da trieben gerade die ersten Knospen aus. Für die war es einfach zu kalt“. Auch die Trockenheit des ersten Quartals ist ein Grund, ergänzt Vorstand Günther. Für diese mickrige Ausbeute lohnt sich nicht mal der Einsatz der Maschinen. Geerntet wird deshalb per Hand.

Anzeige

Die geernteten Blütenstängel werden in der Pflückschürze zwischengelagert und anschließend in große Plastiksäcke gekippt. Quelle: Dietrich Flechtner

Weitere DNN+ Artikel

Cindy Richter ist eine von etwa 30 Mitarbeitern, die sich die Pflückschürze umschnallen und den Salbei händisch von den Blüten befreien. „Ich bin froh, dass es nicht so heiß ist wie letztes Jahr“, sagt sie und präsentiert ihren vollen Beutel an der Pflückschürze. In guten Jahren sind 80 Helfer nötig, um die Blüten an einem Tag abzuernten, sagt Günther. Zwar ist die Ernte per Hand nicht die Regel, die Arbeit selbst ist für die Mitarbeiter aber nicht neu. Seit März pflegen zwölf Festangestellte und drei Saisonkräfte die Felder und befreien jeden einzelnen Salbeistrauch vom Unkraut – dort, wo die Maschine nicht hinkommt.

Jeder Teil der Pflanze wird verarbeitet

Die Freitaler Bombastuswerke gibt es seit 1904. Arzneimittel, Schüßler-Salze, pharmazeutische Grundstoffe, Heilpflanzen-, Früchte- und Kräutertees sowie ätherische Öle und natürliche Pflegeprodukte umfassen das Sortiment. Insgesamt bewirtschaftet das Unternehmen rund 40 Hektar Land zwischen Wurgwitz und Oberhermsdorf. Auf 22,5 Hektar wächst Salbei in unterschiedlichen Größen: „Dieses Jahr haben wir auf elf Hektar neue Pflanzen ausgesät, die erst nächstes Jahr Ertrag bringen“, erklärt Günther das dünn bewachsene Feld neben den Salbeiblüten.

Vorstand Joachim Günther hofft auf bessere Erträge im kommenden Jahr. Quelle: Dietrich Flechtner

Direkt gegenüber wachsen blütenlose Exemplare: „Die werden zu Beginn der Saison zurückgeschnitten, um den Blattwuchs zu fördern“, sagt Günther. Geerntet werden hier die Blätter für die Teeproduktion. Durchschnittlich lebt eine Salbeipflanze bei Bombastus fünf Jahre. Wenn dieses Alter erreicht ist, werden die Pflanzen komplett geerntet und sogar die Wurzeln weiterverarbeitet. Nach eigenen Aussagen nutzt weltweit kein anderes Unternehmen diese Pflanze von der Wurzel bis zur Blüte.

Mundspray wegen Corona ausverkauft

Den geringen Ertrag der Salbeiblüten können die Bombastus-Werke ausgleichen – noch. „Wenn das in den nächsten Jahren so weitergeht, gefährdet das unsere Produkte“, sagt der Vorstand. Und die sind begehrt: Das Mundspray, welches unter anderem Salbeiöl enthält, war in den letzten Wochen so beliebt, dass es derzeit nicht lieferbar ist: „Das Spray hat durch die ätherischen Öle auch antivirale Eigenschaften. Durch Corona ist die Nachfrage extrem gestiegen“, berichtet Ulrich Brodkorb, ebenfalls Vorstandsmitglied. Außerdem haben die Menschen viel mehr in Apotheken eingekauft, da andere Läden geschlossen hatten, erklärt sich Brodkorb die wirtschaftlich überdurchschnittlichen Monate März und April.

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Nun liegt der Fokus erst einmal auf der Salbeiblüte. Sind alle abgeerntet, werden sie in ein Alkohol-Wasser-Gemisch monatelang eingelegt und anschließend zu Produkten wie Salbeiblütentrunk oder Zahnpasta weiterverarbeitet. Die neue Aussaat ist jetzt der Hoffnungsträger für das kommende Jahr. Die jungen Pflanzen sollen dann das Feld oberhalb von Freital wieder in ein fotogenes violettes Blütenmeer verwandeln.

Lesen Sie auch:

Von Lisa-Marie Leuteritz