Coswig

Weine sind anscheinendnicht nur zum Trinken da. Eine Flasche kann auch als Fotomotiv dienen, so wie am Freitag bei der 29. Großen Gemeinsamen Jungweinprobe, als ein Teilnehmer mit seinem Smartphone eine Weinflasche fotografierte. In der Coswiger Börse gaben Winzer der Anbaugebiete Sachsen und Saale-Unstrut einen umfassenden Überblick zum neuen Jahrgang 2018 und ihre Reben-Vielfalt. Insgesamt 181 Weine und Sekte 29 unterschiedlicher Rebsorten wurden ausgeschenkt: Die Weinbauer aus der Region Saale-Unstrut hatten unter anderem ihre Spezialitäten Gutedel und Silvaner mit im Gepäck, die Sachsen Goldriesling und Traminer. Was die beiden Anbaugebiete verbindet, ist die sehr nördliche Lage.

Von DNN