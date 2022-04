Radeberg

I Linh Nguyen ist hauptberuflich Importeur für sämtliche asiatische Lebensmittel. Asiatische Restaurants in Dresden und der weitreichenden Umgebung schätzen seinen Service sehr. An ihm liegt es, dass sie kochen können, wie sie es sich vorstellen. Der lokale Supermarkt bietet schlichtweg nicht die Palette an Lebensmitteln, die die asiatische Küche benötigt. Ein Tag im Lager des Radeberger Importunternehmens.

Es ist 6.45 Uhr als I Linh mit dem Lieferwagen über die Waldschlößchenbrücke fährt. Die Elbe liegt komplett im Nebel. Aus dem Autoradio kommt seichte Popmusik. Um 7 Uhr muss der gebürtige Radeberger an jeden Werktag im Lager sein. Dort beginnt er zu kontrollieren, welche Waren nachbestellt werden müssen. Bis jetzt hat sein Telefon bereits zwei Mal geklingelt. Die Anrufe der Kunden wickelt er schon im Auto effizient, doch freundlich ab.

Vom Kochfeld zum Gabelstapler

Als I Linh im Lager ankommt, ist Anh Tuan Nguyen bereits vor Ort. Er ist nicht nur I Linh's Chef, sondern auch sein Vater. Von 1993 bis 2019 hatte er ein Restaurant in der Radeberger Innenstadt. Weil ihn das Interesse an der Herkunft der Produkte gepackt hatte, mit denen er täglich kocht, organisierte er über Kontakte zu Verwandten in Thailand erste Importe von Reis nach Deutschland. Mit der Zeit kamen weitere Lebensmittel hinzu.

2013 gründete er dann das Importunternehmen. Seine Kunden waren anfangs wenige Restaurants und Imbisse in der Radeberger Umgebung. I Linh Nguyen kommt 2018 nach einem abgeschlossenen Studium der Illustration in Berlin hinzu. Ursprünglich sollte er nur aushelfen, doch das Unternehmen seines Vaters wuchs ihm ans Herz.

Der 30-Jährige vermutet, dass durch das Restaurant seiner Eltern frühes Interesse für vietnamesische Kultur und Essen geweckt wurde. „Ich liebe es zu kochen, das hat mich schon immer interessiert. Bis heute schaue ich mir gerne Kochvideos im Internet an“, sagt I Lin.

7.45 Uhr. Langsam trudeln die Mitarbeiter ein. Nach einer kurzen Begrüßung geht jeder seiner Aufgabe nach. Fünf Leute arbeiten für die Nguyens. Gesprochen wird nicht viel. Jeder arbeitet für sich. Keiner wirkt gestresst. I Linh hingegen bewegt sich schnell und zielstrebig durch das Lager. Die Listen der zu liefernden Produkte sind zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt, die Routen bereits geplant.

Als Manager von „Nguyen & Nguyen Import & Export“ ist I Linh stolz darauf, dass er stets weiß, was im Lager fehlt. Heute müssen Reisessig, Guaven- und Mangosaft, frischer Lachs und Yakitori-Spieße nachbestellt werden.

Eine kleine Familie

Jeder Mitarbeiter sucht sich seine Waren und lädt sie in seinen Kühllieferwagen. Für Mirko, der den Chef seit über 25 Jahren kennt, geht es heute in Richtung Osten. Über Löbau bis in den Zipfel Sachsens nach Zittau. Im Gespräch kommt er aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. „Ich komme wirklich gerne hier her, für mich ist das ist keine Arbeit“, sagt der 49-Jährige. „Wie geht das Sprichwort noch mal? Wenn die Arbeit dir Spaß macht, dann... Na ja, du weißt, was ich meine. Das ist halt wie Familie für mich hier.“

Heute ist ein entspannter Tag, denn es ist genügend Zeit für ein schnelles Frühstück. Kaffee mit Kondensmilch. „Ein bisschen Zucker brauchst du einfach“, sagt ein Mitarbeiter, bevor er in sein Brötchen beißt. Die Lieferanten schätzen das Beisammensein sehr. Nur einer der Fahrer ist längst auf dem Weg nach Berlin, um Sushi-Reis und frischen Tofu vom Werk einzukaufen.

„Mit mir kommt die Technik rein.“

9.30 Uhr sind alle bis auf I Linh und seinen Vater ausgeflogen. Büroarbeit ist angesagt. Den Verschlag in einer Ecke der hohen Lagerhalle hat das Team selbst gebaut. Dort stehen drei Arbeitstische, reichlich Ordner und ein großer Drucker. „Früher haben wir das alles zu Hause machen müssen“, sagt I Linh. Eine Angestellte kümmert sich mittlerweile um die Abrechnung, doch sie ist heute im Homeoffice. „Vor meiner Zeit wurde das Meiste handschriftlich gemacht. Mit mir kommt die Technik rein“, sagt der 30-Jährige. Gefragt nach der Vision für die Firma, schwärmt I Linh von der Idee, dass künftig alles ohne Papier funktioniere. Erstmal will er mithilfe von Digitalisierung und Internet in kleinen Schritten die Abläufe optimieren.

Auch wenn es wirkt, als wäre er der Chef, ist er in der Firma seines Vaters angestellt. Dennoch ist er sich sicher, dass er eines Tages dessen Werk übernehmen wird. I Linh sieht sich als „täglicher Projektmanager“ und betont, wie wichtig die Flexibilität in seinem Beruf sei. „Niemand mag böse Überraschungen, deshalb plane ich so gründlich.“ Sein Ansporn klingt bescheiden: „Ich möchte einfach die Lieferkette garantieren.“

Planung befreit vor Krise nicht

Die Krisen der letzten zwei Jahren haben gezeigt, dass penible Planung nicht alles ist. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die „kleine Familie“ hart getroffen. Als plötzlich alle Restaurants schließen mussten, blieben die Umsätze aus. Langsam erholen sie sich von den finanziellen Einbußen. Die Preise für kalifornischem Sushi-Reis und frischen Lachs hätten sich innerhalb kürzester Zeit vervielfacht, rechnet I Linh vor. Einen gesamten Container asiatische Ware zu bestellen, sei derzeit unvorstellbar. Hinzu käme, dass die Kunden seit ungefähr zwei Jahren stärker auf die Preise schauen.

„Eine Art Mittelsmann“

Wie viele Kunden sie beliefern, möchte I Linh für sich behalten. „Ich sehe mich als eine Art Mittelsmann“, sagt er und versucht bescheiden zu klingen. Auf die Frage, ob er austauschbar sei antwort er zuerst: „Wenn ich nicht da bin, kommt jemand aus Tschechien, Berlin, Chemnitz, Leipzig oder Cottbus.“ Doch nach zahlreichen weiteren Telefonaten kommt er zu dem Schluss: „Ich bin nicht austauschbar! Wenn man meinen Kunden Glauben schenkt, dann geht es denen um die Bindung, um das Zwischenmenschliche.“ Die Kunden machen gerne Geschäfte mit ihm, „Wegen meiner frischen Art“, sagt er.

Wohin mit dem Stress?

Die vietnamesische Community, die ungefähr 95 Prozent seiner Kundschaft ausmacht, ist stark vernetzt. Die Restaurantbetreiber tauschen sich über gemeinsame Lieferanten aus. Daher sorgt I Linh stetig für eine gewisse Nähe zum Kunden. Je nach Höflichkeit der Bitte verräumt er gerne die Waren für die Kunden. Was ihm helfe, bei diesem stetigen Stress gelassen zu bleiben? „Ich habe jahrelang meditativ gezeichnet und einfach die Ruhe weg.“ An Wochenenden nimmt er sich manchmal die Zeit und illustriert vor sich hin. „Von 16 bis 20 Uhr habe ich das Handy lautlos. Um die Rückrufe kümmere ich mich am Abend. Diese Zeit ist für meine Frau und unser Baby reserviert“, sagt der junge Vater.

Von Elias Hantzsch