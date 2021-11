Junge Bäckerin aus Sachsen siegt beim Bundeswettbewerb

Ottendorf-Okrilla

Bei der Deutschen Meisterschaft der Jugend im Bäckerhandwerk hat es eine junge Bäckerin aus Sachsen aufs Treppchen geschafft. Julia Garten vom Ausbildungsbetrieb Feinbäckerei Steffen Böhme in Ottendorf-Okrilla erreichte den 3. Platz beim Bundeswettbewerb. Den hatte die Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim am Dienstag veranstaltet.

Julia Garten aus dem Haselbachtal konnte sich zuvor als Landessiegerin der Bäckerjugend Sachsen behaupten. Bei dem Wettbewerb wurden die Bundessieger aus den Landessiegern der Jahrgänge 2020 und 2021 auserkoren, da der Wettbewerb coronabedingt im Vorjahr ausgefallen war. Das Thema war dieses Mal Natur.

Die Praktischen Leistungswettbewerbe der Sächsischen Handwerkskammern und die Sächsische Meisterschaft der Jugend im Bäckerhandwerk finden jährlich, immer im September, in der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Sachsen in Dresden statt. Die Gewinner dieser Ausscheide sind für den Bundeswettbewerb in Weinheim qualifiziert.

Von SL