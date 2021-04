Radebeul/Moritzburg

„Bei mir gibt es nur eine Stulle. Aber hier gibt es so viel: Käse, Wurst, Marmelade“, lobt Christine Wirth die Tagespflege in Boxdorf. Seit zehn Jahren besucht sie die Einrichtung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Am Mittwoch wurde im Haus ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert.

„Hier gibt es kein böses Wort. Unsere Gäste blühen förmlich auf“, beschreibt Kerstin Wunderlich. Sie ist die Leiterin der Tagespflege. „Einige Frauen haben gestaunt, dass ihr Ehemann wieder selbst Schnitten schmiert“, ergänzt die 79-Jährige Wirth. Sie verbringt jeden Mittwoch in der Einrichtung. Außer wenn mittwochs die Fußpflege zu ihr kommt. Dann fällt ihr Besuch aus. Fußpflege in der Tagespflege – „das ist mir zu aufregend“, sagt sie. In ihrem Alltag schafft sie noch vieles allein: kochen, einkaufen oder zum Arzt gehen. „Mir ist nicht langweilig“, erklärt sie.

Manche kommen auch täglich

Bei schönem Wetter sitzt sie am liebsten auf der Terrasse. Neben den Mahlzeiten zählen Basteln, Singen und Bewegungsübungen zum Tagesprogramm der Einrichtung.

Morgens gegen acht Uhr wird Christine Wirth mit einem Kleinbus vom ASB-Fahrdienst in Radebeul abgeholt und am Nachmittag wieder nach Hause gefahren. Die Fahrer helfen vor Ort, sollte es mal Probleme beim Schuheschnüren oder beim Anziehen der Jacke geben. In Boxdorf sorgen und unterhalten eine Betreuungs- und zwei Fachkräfte die insgesamt 15 pflegebedürftigen Gäste. Manche kommen täglich, Wirth nur einmal pro Woche.

Der Schwerpunkt der Einrichtung liegt in der Betreuung. Angehörigen etwas abnehmen und die Gäste annehmen, wie sie sind – das ist das Konzept der Tagespflege. Die Gäste sollen aufgebaut und für den Alltag gestärkt werden. So können sich Tagespflege und pflegende Angehörige gegenseitig unterstützen, meint die Leiterin Wunderlich. Die Besucher öffnen sich mit der Zeit gegenüber den anderen Gästen der Tagespflege und werden aktiver, schildert Wunderlich und fügt hinzu: „Es ist wie eine Familie hier.“

Isolation fördert Demenz

Das Zusammensein mit anderen Menschen ist für Pflegebedürftige enorm wichtig. Für viele bedeutet die Corona-Pandemie vor allem ein Jahr Isolation. „Diese Einsamkeit sehen wir mit großer Sorge“, sagt Grit Klee, die den Sozialen Dienst des ASB Dresden und Kamenz leitet. Neben der psychischen Belastung durch Isolation leiden demente Menschen, wenn sie kaum Kontakt haben und nicht gefördert werden. Die Demenz schreitet dann schneller voran, weiß Klee.

Mit diesem Wissen lädt der ASB verstärkt Menschen zum Besuch einer Tagespflege ein. Neben der Einrichtung in Boxdorf betreibt der ASB auch jeweils eine Einrichtung in Radeburg, Cossebaude und Dresden. Der Besuch der Tagespflege kostet für pflegebedürftige 24 Euro pro Tag und beinhaltet drei Mahlzeiten. Für den Betrag gibt es wiederum Möglichkeiten zur Rückerstattung. Interessierte und Angehörige werden individuell vom ASB beraten. Die gebürtige Radebeulerin Christine Wirth bleibt weiterhin Stammgast der Einrichtung: „Weil es mir gefällt und es hier eine schöne Atmosphäre ist. Das ist wirklich etwas wert.“

Von Sören Hinze