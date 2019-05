Heidenau/Moritzburg

Die Johanniter-Unfall-Hilfe Dresden will mit Schnupperkursen Outdoor-Freaks fit für die Erste Hilfe im Gelände machen. Am Rande der Freizeitmesse eines Dresdner Outdoor-Ausstatters am 11. und 12. Mai in Bad Sonnenland in Moritzburg können Freizeitsportler lernen, wie sie bei Unfällen abseits der Zivilisation Verunglückten helfen können. Kletterer, Radler, Paddler und Wanderer sollen mit dem Schulungsangebot erreicht werden.

Häufigste Verletzungen bei Freizeitaktivitäten: Knochenbrüche

Der regionale Marketingleiter der Johanniter in Dresden, Danilo Schulz, sagte, häufigste Verletzungen bei Freizeitaktivitäten seien Knochenbrüche, Verstauchungen und Schürfwunden. Auch Unterkühlungen und Erfrierungen können drohen. Kletterern werden zudem gelegentlich mit sogenannte Hängetraumata ihrer Seilpartnern konfrontiert - ein potenziell lebensbedrohlicher Schockzustand, der auf das längere aufrechte Hängen in Gurten zurückzuführen ist. Das Blut kann dabei in Beine und Arme sacken, der Kreislauf kollabieren.

Schulz sagt, einen Verband anlegen klappe meist noch ganz gut. „Aber was mache ich, wenn ich noch ein paar Stunden mit einem Verletzten in meiner Obhut auf mich allein gestellt bin? Abseits von Straßenverkehr und Büro braucht es dazu passende Strategien und Maßnahmen.“ Neben der klassischen Ersten Hilfe seien ein Notfallmanagement und Kenntnisse zu Transporttechniken für unwegsames Gelände wichtig.

Freizeitsportler können in Schnupperkursen lernen, wie sie bei Unfällen abseits der Zivilisation Verunglückten helfen können. Quelle: Johanniter/Tobias Ritz

Anfahrt der Rettungsdienste im Gelände oft schwieriger

Konkrete Zahlen zu Freizeitunfällen lägen den Johannitern nicht vor, oft liefen die Rettungseinsätze in Abstimmung mit der Bergwacht. „Wir können aber festhalten, dass es in den Sommermonaten doch häufiger vorkommt, dass der Rettungsdienst in der Sächsische Schweiz zu Einsätzen alarmiert wird“, so Schulz. Dabei seien die Einsätze abhängig vom Standort der Rettungswache. Im direkten Klettergebiet werde häufig das Deutsche Rote Kreuz aus Pirna und Bad Schandau oder der Arbeiter-Samariter-Bund aus Stolpen gerufen. Die Johanniter-Rettungswache Heidenau rücke hingegen oft zu Radlerunfällen auf dem Elberadweg oder zu Wanderunfällen im Müglitztal aus.

Danilo Schulz bestätigt auf Anfrage, dass mangelnde Netzabdeckung teilweise zu Verzögerungen beim Absetzen von Notrufen führe. Zudem sei die Anfahrt der Rettungsdienste im Gelände oft länger und schwieriger. Deshalb seien Ersthelfer besonders gefragt.

DNN verlosen Drei DNN-Leser können am Wochenende (11./12. Mai) kostenlos an einem Schnupperkurs zur Ersten Hilfe in Moritzburg teilnehmen. Wer gewinnen will, schreibt bis 7. Mai, 24 Uhr, eine E-Mail an lokales@dnn.de. Bitte unbedingt in die Betreff-Zeile „Erste Hilfe Moritzburg“ schreiben sowie den kompletten Namen und die Anschrift. Die Gewinner erhalten eine E-Mail und die Namen werden ausschließlich zum Zweck der Gewinnabwicklung an die Johanniter in Dresden weitergeleitet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Von Lars Müller