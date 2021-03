Johanneskirche in Meißen-Cölln: Wo die Eherne Schlange von Gottes Gnade kündet

Meißen

Wer aus touristischen Gründen in Meißen „aufschlägt“, wirft in der Regel einen Blick in den Dom und in die Frauenkirche, manche gucken sich auch noch St. Afra an. Aber auch die andere, rechtselbische Seite der Stadt hat zwei sehenswerte Gotteshäuser zu bieten.

Zum einen die Trinitatiskirche auf dem Zscheilberg, die insbesondere durch Fresken aus der Mitte des 13. Jahrhunderts besticht, zum anderen die Johanneskirche, die nicht zuletzt ob ihrer Ausstattung in Gestalt diverser Zeugnisse der heimischen Keramikindustrie und -Kunst eine Besonderheit ist. Bewusst waren damals weitgehend ortsansässige Gewerke und Künstler für den Bau verpflichtet worden. Zahlreiche Stiftungen bewirkten, dass das Gotteshaus zu Zeiten, als der Sonntag noch ein Tag des Herrn und nicht des Sports oder des Shoppings an verkaufsoffenen Sonntagen war, eine prachtvolle Ausstattung erhielt.

Altar und Kanzel sind aus Ton unter Verwendung von Majolikafarben gestaltet, die Kreuzigungsgruppe auf dem Altar wurde von Konrad Hentschel ohne Verwendung von Farbe gefertigt. Hergestellt wurde der Altar von der für ihre Keramik berühmte Firma SOMAG in Meißen. Die Kanzel stammt dagegen von der Ernst Teichert GmbH. Das Altargemälde wurde wie das am Eingangsportal als Fliesengemälde mit diagonaler Anordnung der Platten in Ton ausgeführt und zeigt Jesus beim Heiligen Abendmahl mit Johannes. Beide Gemälde wurden nach Zeichnungen von Erhard Ludewig Winterstein vom Porzellanmaler Ernst Hentschel ausgeführt.

Der Altar aus Ton wurde unter Verwendung von Majolikafarben gestaltet, die Kreuzigungsgruppe kommt hingegen ohne Farbe aus. Quelle: C. Ruf

Die Kanzel nimmt das Thema aus der Urbanskirche auf. Dargestellt sind auf bemalten Tonreliefs die Evangelisten, Johannes der Täufer, Moses, Aaron und die Eherne Schlange, die gnach biblischer Überlieferung von Mose gemäß einer Order Gottes zur Heilung nach dem Biss feuriger Schlangen aufgestellt wurde. Gott hatte nämlich laut Kapitel 21 des 4. Buchs Mose Schlangen unter die Israeliten als Strafe für die Ungeduld, Undankbarkeit und Nörgelei nach dem Auszug aus Ägypten während der Wanderung durch die Wüste geschickt.

Einweihung mit Festumzug und Festgottesdienst

Selbst theologische Laien sind da ein bisschen verblüfft. An sich ist Moses leidenschaftlicher Bekämpfer jeglichen Bilderdienstes (bekanntlich zerschlägt Moses aus Wut darüber, dass seine Landsleute ums Goldene Kalb tanzen, die auf Steinplatten gemeißelte Erstausführung der Zehn Gebote), muss aber nun ein Bildwerk anfertigen, denn gegen Gottes Gebot verstößt man nicht.

Wie auch immer: Wer von einer feurigen Schlange gebissen wurde, aber zu der an einem Stab aufgerichteten ehernen Schlange aufsah, wurde dank der Gnade Gottes geheilt und durfte weiterleben. Für den Evangelisten Johannes stand dann nicht das Tun und Ergehen der Israeliten im Zentrum, sondern die Heilstat Gottes. Wie damals die Schlange, so wird jetzt Christus erhöht, und als der Erhöhte – und zwar als der ans Kreuz erhöhte wie als der zum Vater erhöhte – spendet Christus Leben und ist auch darin der Schlange vergleichbar. In der christlichen Kunst findet sich deshalb bis heute immer wieder die Darstellung eines Kreuzes mit einer Schlange. Letztlich verband sich die Erzählung zudem mit der griechischen Sage von Äskulap und seinem Stock, um den sich eine Schlange windet. Bis heute ist der Äskulapstab Symbol des ärztlichen und pharmazeutischen Standes.

Der Bau der Johanneskirche mit ihrem 64,5 Meter hohen Turm an der westlichen Giebelfront ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass die Gemeinde stetig gewachsen war, war das einstige Dorf Cölln doch ein bevorzugter Standort bei der Neugründung von Betrieben. Hier war noch Platz, hier wurde 1860 der Bahnhof errichtet, der dann 1928 nach Plänen des Architekten Wilhelm Kreis sowie des Baurats Mirus völlig umgestaltet wurde.

Die vorhandene Urbanskirche Cöllns (sie dient derzeit auch als Ort des Gedenkens für die im Zuge der Corona-Pandemie verstorbenen Bürger Meißens) war der immens angewachsene gottesfürchtige Gemeinde viel zu klein geworden, entsprechend wurde in nächster Nähe die Johanneskirche erbaut. Der erste Spatenstich erfolgte am 17. Juni 1895, bereits am 24. Oktober 1898 wurde das neue Gotteshaus mit einem großen Festumzug und einem Festgottesdienst eingeweiht. Auf den Namensgeber verweist nicht zuletzt ein Gemälde mit wetterbeständigen Farben auf Ton im Tympanon (Schmuckfläche in Giebeldreiecken oder im Bogenfeld von Portalen) über dem Haupteingang. Es zeigt das Kommen des Apostels Johannes, der nicht mit jenem Johannes zu verwechseln ist, der in seiner Apokalypse (Enthüllung), die in einer über den Hellenismus zurückreichenden Reihe jüdischer Visionsliteratur steht, vor der großen Hure Babylon sowie den auch nicht gerade erquicklichen apokalyptischen Reitern warnt und ein Tausendjähriges Reich heraufkommen sieht.

Architekt der Johanneskirche war Theodor Quentin, der aus Stargard in Hinterpommern stammte und sich nach 1888 um die Restaurierung der Pirnaer Marienkirche verdient gemacht hatte, was ihn für diverse weitere Kirchenbauaufträge im sächsischen Raum qualifizieren sollte. Neben der Meißner Johanneskirche lieferte er auch die Blaupausen für die Jakobikirche in Freiberg und die St.-Martins-Kirche in Weinböhla.

Von der Architektur her ist die Johanneskirche der Neugotik verpflichtet, die innere Ausgestaltung nach den Vorgaben von Pfarrer Hugo Hickmann weist hingegen bereits auf den Jugendstil hin.

Besonders beachtenswert ist ein Fresko Sascha Schneiders

Die Glasmalereien der Chorfenster zeigen die Geburt Jesu Christi und seine Grablegung. Den Reiz der Emporenfenster wiederum machen die schmucken Pflanzenornamente aus. Die obere Rosette stellt den erhöhte Herrn als Weingärtner mit den Worten: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ dar. Alle Fenster wurden in der Hofglaserei von Türcke & Schlein in Zittau gefertigt. Dass Wein in Meißen eine „gewisse“ Rolle spielt, wird auch beim aus Cöllner Granit geschliffenen Taufstein überdeutlich vermittelt: Der einfassende Rand des Beckens trägt das Motiv eines Weinstocks. Unterhalb davon die Worte „Weinstock hilf, daß deine Reben dich im Glauben stets umgeben“ eingraviert.

Künstlerisch besonders wertvoll ist nicht zuletzt eine Freskomalerei von Sascha Schneider, deren Thema der Triumph des Kreuzes im Weltgericht nach Joh. 3,16 ist. Die Ausführung dieses Kunstwerks verzögert sich lange und wurde erst am 25. August 1899 durch die Vertreter der Behörden und der Kirche abgenommen. Schneider war für seine moderne, dem Symbolismus verpflichtete Kunstauffassung berühmt, aber nicht unumstritten. Mehrfach musste er seinen Entwurf auf Verlangen des Kirchenvorstandes ändern. Man forderte von Schneider zum Beispiel eine weitgehende Verhüllung der dargestellten menschlichen Körper. Vielleicht hatten die frommen Kirchenmänner Angst, ihre Schäfchen könnten Vergleiche anstellen – und umgehend zu Wein oder Bier greifen, gibt Alkohol doch das Gefühl, besser auszusehen, was Sport zwar auch bewerkstelligt, aber viel mühevoller ist.

Neben dieser Darstellung vom Triumph des Kreuzes im Weltgericht, lohnt auch ein Blick auf das Gemälde „Jeremia“, das in der Brauthalle hängt. Dieses Antikriegs-Gemälde aus dem Jahre 1925 war ursprünglich ein Auftragswerk für die Loschwitzer Kirche in Dresden, wurde dort aber nie aufgestellt und kam schließlich 1988 in die unbedingt sehenswerte Meißner Johanneskirche.

Von Christian Ruf