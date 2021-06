Meißen

Es ist vollbracht. Die historische Orgel der Frauenkirche Meißen erklingt wieder. In den vergangenen zwei Jahren wurde sie umfangreich restauriert und am Montag der Presse präsentiert.

Seit Pfingsten erklingt die historische Orgel wieder in der Meißener Frauenkirche. Quelle: Sören Hinze

Kantor Karsten Voigt setzte sich an den Spieltisch. In einer kurzen Darbietung stellte er verschiedenen Spielvariationen vor, welche die Orgel ermöglicht. Beispielsweise Trompeten, Flöten, romantische Klangfarben oder Bass-Oktaven können per Tastendruck hinzugefügt werden. An der Oberseite des Spieltisches kann der Organist sogar einige Register vorprogrammieren und bei Bedarf abrufen. Besuchern dürfte der besonders warme und weiche Klang der Orgel auffallen. Zu hören ist sie bei den Gottesdiensten der Frauenkirche. Zudem möchte die Kirchgemeinde die fertigstellte Restaurierung feiern. Einen konkreten Termin soll es geben, sobald wieder unbeschwert gefeiert werden kann, erklärte Pfarrer Uwe Haubold.

Der Spieltisch ermöglicht verschiedenste Spielvarianten und Instrumente, zum Beispiel Flöten und Trompeten. Quelle: Sören Hinze

Schon seit den Neunzigern war klar: Die Orgel muss grundlegend restauriert werden. Pfarrer Uwe Haubold erinnert sich an eine Veranstaltung vor Jahrzehnten. Damals unterbrach der Organist Matthias Eisenberg seine Darbietung und sagte deutlich: „Diese Orgel ist für Konzerte nicht mehr spielbar.“ Danach setzte er seine Vorstellung aber fort.

Am vergangenen Sonntag spielte Eisenberg erneut an der Jehmlich-Orgel in der Frauenkirche – ohne Unterbrechung und zufrieden. „Das Instrument klingt wieder so wie 1937. Es ist wieder voll funktionsfähig“, verkündete Ralf Jehmlich. Er und seine Team haben sie in den vergangenen zwei Jahren restauriert. Ursprünglich wurde das Instrument von 1929 bis 1937 von der dritten Generation der Orgelbauwerkstatt Jehmlich gebaut. Dabei wurden einige Register aus Vorgängerinstrumenten wiederverwendet, zum Beispiel elf Register aus dem Jahre 1810. Auch ein historisches Pfeifenwerk ist in der Orgel verbaut.

Nun hat sich die Orgelbauwerkstatt erneut mit dem Instrument befasst. „Es hat uns sehr gefreut, dass wir in der sechsten Generation die Orgel restaurieren konnten“, sagte Jehmlich. Es sei eine ganz besondere Orgel und ein Kind der „neuen deutschen Orgelbewegung“. Unter anderem mussten die Orgelbauer etwa 5000 Ledermembrane, die den Winddruck des Instruments steuern, ersetzen. Das Leder sei im Laufe der Jahre spröde und undicht geworden.

Außerdem hat sich der Holzwurm durch die Orgel gefressen. Wegen der vielen Wurmlöcher konnten die Windladen, auf denen die Klangkörper stehen, nicht mehr korrekt Luftimpulse in die Orgelröhren leiten. „Manche waren nur Pfefferkuchen“, erklärt er. Die besonders ramponierten Holzteile wurden originalgetreu ersetzt. Auch einige der insgesamt 3990 Orgelpfeifen mussten repariert werden. Nun, da wieder alles an seinem rechten Platz ist und die Orgel wieder stimmig klingt, wartet das nächste Projekt auf Orgelbauer, Kirche und Porzellan-Manufaktur.

Einige Teile der Orgel waren vom Holzwurm durchlöchert. Quelle: Sören Hinze

Auf der Empore soll das Instrument durch eine Porzellan-Orgel ergänzt werden. Erfinder von stimmbaren Orgelpfeifen aus Porzellan ist der deutsche Porzellankünstler Ludwig Zepner. Er hat seine Erfindung patentieren lassen.

Andreas Stempel – heute Vorsitzender vom Förderverein Frauenkirche Meißen, damals Superintendent des Kirchenbezirks Meißen – erinnert sich noch an ein Gespräch mit Ludwig Zepner. Im Dezember 2010 besuchte ihn das Porzellangenie in der Meißner Straße Freiheit 9. „Sorgen Sie dafür, dass die erste Porzellan-Orgel hier in Meißen steht“, bat Zepner den ehemaligen Superintendenten. Wenige Wochen nach dem Gespräch verstarb der Porzellankünstler in der Domstadt. Seinem Wunsch fühlt sich Stempel noch heute verpflichtet und freut sich, dass die Idee einer Porzellan-Orgel nun Form annimmt. Das Projekt fordere „viel handwerkliches Können und Präzision“, erklärt Maurice Lange von der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen. Laut Plan besteht eine Pfeife aus drei Porzellaneinzelteilen. Etwa 16 Prozent des Materialvolumens schwindet beim Brennvorgang, der bei 1400 Grad Celsius stattfindet. Es wäre weltweit die erste Kirchenorgel aus Porzellan.

Die Registerwippe ganz links wurde für die kommende Porzellanorgel reserviert. Quelle: Sören Hinze

Als „Heimathafen“ des Porzellans wäre Meißen der ideale Ort für das einzigartige Instrument, findet Ralf Jehmlich. Einen ausgefeilten Entwurf gibt es schon: Das Instrument würde aus insgesamt 37 Porzellan-Pfeifen sowie einigen Metall- und Holzröhren für die Bass- und Hochtöne bestehen. Doch bis die Porzellan-Manufaktur Meissen und Orgelbau Jehmlich mit dem Bau beginnen, braucht es noch einige Spenden und Förderungen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) brachte Jehmlich am Montag das Schildchen für die entsprechende Porzellanwippe am Spieltisch der frisch restaurierten Orgel an. Leitungen und Elektrik für die kommende Porzellan-Orgel sind im Spieltisch angelegt. Sobald die finanziellen Mittel zusammen sind, kann der Bau des Porzellan-Instruments beginnen. Dieser würde wiederum mindestens zwei Jahre dauern.

Von Sören Hinze