Am 1. September 2019 wählt Sachsen einen neuen Landtag. 16 Wahlkreise liegen in Dresden oder grenzen direkt an die Stadt an. Die DNN schließen ihre Serie dazu mit dem Wahlkreis 54 Bautzen – 3 ab. Hierzu gehören Bernsdorf, Königsbrück, Laußnitz, Lauta, Neukirch, Oßling, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Schwepnitz, Wachau und Wittichenau.