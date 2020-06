Ein Arbeitskreis von Aktiven hat die Dorfkirche von Liebethal in Pirna zu einem Ort sakraler Kultur gemacht. Es ist erstaunlich, wie viel eine Handvoll Gemeindemitglieder in Bewegung bringen kann. „Es reicht ja nicht, dass eine schön sanierte Kirche in der Landschaft steht“, meint der Pfarrer.