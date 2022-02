Meißen

Seit 2005 steht die Jahnhalle in Meißen wegen eines Hausschwammbefalls leer. Läuft alles nach Plan, soll sich das bereits in diesem Jahr ändern. Denn die Bürgerstiftung Meißen saniert das denkmalgeschützte Gebäude an der Schreberstraße und will es in alter Schönheit für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nutzbar machen. 2017 kaufte die eigens dafür gegründete Bürgerstiftung die alte Halle samt dem dazugehörigen Sportplatz. Seitdem kümmert sich der Verein um die Finanzierung der umfassenden Restaurierungspläne.

Die auf einem Felssporn liegende Halle soll nicht nur aufgehübscht, sondern in eine multifunktionale Bewegungslandschaft verwandelt werden. Der Verein sieht es zum Einen als Aufgabe, bürgerschaftliches Engagement auszulösen und zu unterstützen und zum Anderen den Gemeinschaftssinn, sozialen Zusammenhalt und Inklusion der Bürger und Bürgerinnen in Meißen zu stärken.

Projekt erhält Doppelförderung von der DSD

Dank gleich zwei Förderungen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) lässt der Verein im Moment das Dach ausbessern und die Fassade restaurieren. Für die Dachdeckerarbeiten stellt die DSD 50 000 Euro und für die Fassadensanierung 94 235 Euro zur Verfügung. Der Originalputz soll dabei weitestgehend erhalten bleiben, weshalb die Restaurierung eng mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt wird.

Für die Finanzspritze der DSD ist allerdings ein Eigenanteil von 5000 Euro erforderlich, der durch eine Crowdfunding-Kampagne eingenommen werden soll. Bislang sind auf der Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ über 6200 Euro an Spenden eingegangen. Die Aktion läuft noch bis zum 31. März. Außerdem stünden noch Mittel vom Bund in Aussicht, die bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien – seit Ende 2021 Grünen-Politikerin Claudia Roth – beantragt wurden. Die private Denkmalstiftung DSD unterstützte das Vorhaben in Meißen bereits im Jahr 2020 mit 20 000 Euro für die Erneuerung des Fußbodens. Wenn alles fertig ist, soll nahe der Meißner Altstadt eine für Menschen aller Generationen attraktive Bewegungslandschaft auf dem rund 13 580 Quadratmeter großen Areal entstehen.

So sieht die Halle aktuell im Innen aus. Quelle: Daniel Bahrmann | Bürgerstiftung Meißen

Laut Bürgerstiftung war es der Wunsch vieler Meißnerinnen und Meißner, das Jahnhallen-Gelände als öffentlichen Raum für Sport und Bewegung zu erhalten. Durch die zentrale Lage, den großzügigen Hallenbereich und die Nähe zur Natur sei das Gelände viel zu Schade, um weiter ungenutzt zu bleiben. Der Verein aus Meißen hat bereits seit Langem zahlreiche Ideen, wie das Gelände effektiv genutzt werden könnte und stellte sie 2015 dem Verwaltungsausschuss der Stadt Meißen vor. Der gab zwei Jahre später grünes Licht und erteilte den Zuschlag für das Areal an die Bürgerstiftung. Der Hallenbereich soll das Indoor-Bewegungsraum genutzt werden. Die ehemalige Galerie wird restauriert und mit einem Café-Bereich ergänzt. Im Erdgeschoss entstehen Multifunktionsräume, die für Gruppen-Workshops genutzt werden können. Die Mitarbeiterwohnung im Dachgeschoss ist für das Sicherheitspersonal vorgesehen.

Der Plan für den Außenbereich. Quelle: Jacob Steiner | Bürgerstiftung Meißen

Der Zugang zur Jahnhalle wird während des Umbaus barrierefrei gestaltet, damit auch Senioren und beeinträchtigte Menschen ohne Probleme hineinkommen. Der Außenbereich soll ein Sportplatz bleiben und erweitert werden. Kletterwände, Spielplätze, Volleyballfelder, Fitness-Parcours oder auch eine ganze Multisportanalage: viele mögliche Ideen sind noch im Gespräch. Die genaue Ausgestaltung will die Stiftung gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern entwickeln. Um sie bei der Umsetzung zu integrieren, veranstaltet die Bürgerstiftung regelmäßig Aktionstage, wo engagierte Meißner ihre Ideen austauschen können und auch gemeinsam mit anpacken. Nächster Termin ist der 19. März von 9 bis 17 Uhr.

Nicht nur Sport plant der Verein anzubieten

Aber nicht nur Sport und Bewegung soll die Jahnhalle für die Bewohner Meißens bieten. Da die Halle auch über Büroräume verfügt, spielen die Planer der Bürgerstiftung mit dem Gedanken weiterer Angebote für Senioren. Denkbar wären Einkaufs- und Tragehilfen oder den Umgang mit Computertechnik im Austausch mit jüngeren Generationen zu erlernen. Auf der großen Außenfläche wären auch kulturelle Veranstaltungen wie Open-Air-Konzerte möglich.

Die Jahn-Sporthalle wurde 1895 im Zuge der nationalen Turnvater Jahn-Bewegung errichtet. Der Gebäudekomplex umfasst die teilunterkellerte Halle und einen Anbau, der unter anderem für die Sanitäranlangen verwendet wurde. Außerdem wohnten Lehrer und Übungsleiter auf dem Areal. Im Inneren wird die Halle von einer markanten tonnengewölbten Decke überspannt. Die seitlichen Galerien spiegeln den damaligen Zeitgeist wider, verleihen dem großzügigen Raum aber zugleich eine besondere Ausstrahlung.

Von Tim Krause